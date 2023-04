227.100 Ukrainer zogen 2022 nach NRW - 24.600 kehrten zurück

Das Statistische Landesamt in NRW hat nachgezählt: 227.100 Menschen aus der Ukraine sind im vergangenen Jahr nach Nordrhein-Westfalen gezogen (Symbolfoto).

Düsseldorf. Die meisten Menschen sind nach Kriegsbeginn aus der Ukraine nach NRW gekommen. Im Jahr 2021 waren wesentlich weniger Ukrainer nach NRW gezogen.

227.100 Menschen aus der Ukraine sind im vergangenen Jahr nach Nordrhein-Westfalen gezogen. 24.600 Menschen seien im Lauf des Jahres 2022 aus NRW in die Ukraine gezogen oder dorthin zurückgekehrt, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Im gesamten Jahr 2021, also vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, waren nur 1.700 Zuzüge aus der Ukraine nach NRW gezählt worden (Jahr 2020: 1.600 Zuzüge / Jahr 2019: 2.300 Zuzüge).

Die meisten Menschen (146.000) kamen unmittelbar nach dem Kriegsbeginn in den Monaten von März bis Mai 2022.

Per Saldo zogen 202.500 Menschen mehr aus der Ukraine nach NRW zu als das Land in Richtung Ukraine verließen. (dpa)

