Washington/Berlin. Angela Merkel sagt ihre Teilnahme am G7-Gipfel in den USA ab, nun machen Pläne von einem Truppenabzug die Runde. Hängt das zusammen?

Ben Hodges reagiert auf die Nachricht knapp und präzise. „Ein kolossaler Fehler“, twittert der frühere Kommandeur des US-Heeres in Europa, als gemeldet wird, dass Präsident Donald Trump 9500 der 34.500 in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten bis September abziehen will. Die Kritik wird von vielen Militärs in Washington geteilt.

Weißes Haus schweigt zu Berichten über Truppenabzug aus Deutschland

Hodges zählt die Einwände auf. Erstens: „Nicht verknüpft mit irgendeiner Strategie.“ Keine militärische, sondern eine politische Entscheidung. Zweitens: Nicht das Resultat einer Abstimmung. „Wir sind enge Partner im transatlantischen Bündnis. Aber: Es ist kompliziert“, bestätigt Außenminister Heiko Maas (SPD) indirekt in einem Statement in der „Bild am Sonntag“. Tatsächlich wurden alle überrascht – auch der US-Kongress und das Nato-Bündnis. Drittens, so Hodges, wäre ein Abzug „ein Geschenk für (Wladimir) Putin… Dabei hat der Kreml nichts getan, um sich einen US-Abzug zu verdienen”.

Gemeldet wurden die Pläne vom „Wall Street Journal“. Das Weiße Haus schwieg das ganze Wochenende dazu. In Berlin werden die Spekulationen für plausibel gehalten. Schließlich hat Trump seit seinem Amtsantritt 2017 häufig laut über einen Abzug nachgedacht und mit der nächsten Wahl rückt die Stunde näher, Drohungen auch wahr zu machen.

Bartsch: Geht doch und nehmt die Atomwaffen gleich mit

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch meint, die Bundesregierung sollte den Plan dankend annehmen „und zeitnah einen Komplettabzug der US-Soldaten mit der Trump-Administration vorbereiten“. Dann sollten die Soldaten gleichzeitig die US-Atombomben mitnehmen, erklärte er.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sieht es ähnlich, formuliert es bloß nicht so hart: Der Abzug könne „zu einer nachhaltigen Neuausrichtung der Sicherheitspolitik in Europa führen“, sagte er unserer Redaktion. Der Einschnitt wäre nach seinen Worten „nicht nur personell drastisch“. Der reibungslose Betrieb zahlreicher Einrichtungen der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland wäre damit insgesamt „in Zweifel gezogen“, so Mützenich weiter.

Die USA würden sich selbst schaden. Deutschland ist für sie ein Drehkreuz, das Einsätze nicht nur in Europa, sondern auch in Nahost und Afrika erleichtert: Mit dem U.S. European Command und dem Africa Command in Stuttgart, mit dem Europa-Hauptquartier in Wiesbaden, mit der Ramstein Air Base und einem weiteren Flughafen, einem Krankenhaus in Landstuhl, und, und, und.

Röttgen: Ein Abzug ohne „sachlichen Grund“

Zwar bietet sich Polen als Ersatz-Standort an, aber ein Umzug würde Zeit und Geld kosten. Eine Verlegung nach Osten würde obendrein zu Irritationen in Russland führen.

Norbert Röttgen (CDU) kennt die Zusammenhänge. „Einen sachlichen Grund für den Abzug vermag ich nicht zu erkennen“, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses unserer Redaktion. „Ein solcher Abzug wäre unter jedem Gesichtspunkt sehr bedauerlich.“

Auch jenseits des Atlantiks schütteln Fachpolitiker den Kopf. Senator Jack Reed, führender Demokrat im Verteidigungsausschuss in Washington, nennt Trumps Planspiele „kleinkariert und absurd”.

Schon 2019 hatte der Präsident zweimal mit einem Abzug oder Verlegung von US-Soldaten aus Deutschland gedroht, weil die Bundesrepublik aus seiner Sicht den finanziellen Verpflichtungen für die Nato-Gemeinschaftskasse, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, nicht nachkommt.

Sein damaliger Botschafter Richard Grenell schimpfte: „Es ist wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50 .000 Amerikaner in Deutschland bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden.“

Auf der Strecken blieben auch „Kerninteressen der USA“

An dieser Grundposition hat sich nichts geändert. Nun ist von einer Obergrenze von 25.000 Soldaten die Rede. Welche Standorte in Deutschland von dem Personalabbau am meisten betroffen sein würden, ist bisher unbekannt. Schon 1990 war die Zahl der US-Soldaten in Deutschland rückläufig, betrug damals aber immerhin 227.586. Erst richtig ging sie mit dem Ende des Kalten Krieges zurück, zuletzt auch unter Trumps Vorgänger Barack Obama 2012.

Im Sommer 2018 gab es nach einem unbestätigten Bericht Planspiele im Pentagon für eine Reduzierung. In Wahrheit würden sie danach sogar leicht erhöht. Und vor der Corona-Krise hatten die Amerikaner geplant, in diesem Sommer ihr größtes Militärmanöver seit dem Ende des Kalten Krieges in Europa abzuhalten – die Schaltzentrale sollte Deutschland sein.

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hat eine simple Erklärung für Trumps neue Volte. Er erinnerte daran, dass der US-Präsident zu einem G-7-Gipfel eingeladen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Verweis auf die Corona-Pandemie abgesagt hat „Angela Merkel hat ihm die Show vermasselt. Nun rächt Trump sich.“ Und auf der Strecke blieben dabei „Kerninteressen der USA“.