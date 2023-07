Die AfD legt seit Monaten in Umfragen zu und erreicht aktuell bundesweit Werte um die 20 Prozent, vereinzelt sogar darüber. Beim Bundesparteitag in Magdeburg bekräftigt AfD-Chef Tino Chrupalla den Machtanspruch seiner Partei. Auch andere Parteimitglieder zeigen sich zufrieden mit dem aktuellen Umfragewerten.

Magdeburg. Die AfD wählt auf dem Bundesparteitag in Magdeburg ihre Liste für die Europawahl. Weidel nutzt die Gelegenheit für eine Kampfansage.

Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel hat die CDU erneut aufgerufen, den Abgrenzungsbeschluss gegen ihre Partei aufzuheben. Dies gelte vor allem für Ostdeutschland. „Wir müssen nur eine Brandmauer niederreißen – das ist die Brandmauer der CDU im Osten, wo wir bereits stärkste Kraft sind“, sagte sie auf dem Bundesparteitag in Magdeburg.

Die AfD will ab diesem Samstag die Parteiliste für die Europawahl im Juni 2024 beschließen. Sie hat dafür dieses und das nächste Wochenende eingeplant. Dennoch gibt es angesichts der Vielzahl der Bewerber Zweifel in der Partei, ob bis dahin die vorgesehenen 30 Plätze gewählt werden können. Als Spitzenkandidaten werden der umstrittene EU-Abgeordnete Maximilian Krah und der Thüringer Landtagsabgeordnete René Aust gehandelt.

AfD-Bundesparteitag: "Ostdeutschland, das ist erst der Anfang"

Alice Weidel auf dem AfD-Bundesparteitag in Magdeburg. Foto: Carsten Koall/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Weidel bekräftigte angesichts der Umfragen den Führungsanspruch ihrer Partei. "Das, was wir heute sehen, in Ostdeutschland, das ist erst der Anfang." Die AfD werde auf den Werten aufbauen. "Dann kommt niemand an uns als stärkster Kraft vorbei.“ Die anderen Parteien könnten dann nicht mehr „Millionen von Wählern einfach ausschließen“. 2024 werden die Landtage von Sachsen, Brandenburg und Thüringen neu gewählt.

Die deutsche Politik brauche keine Brandmauern, rief Weidel: "Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Bollwerk gegen das grüne Narrenschiff, das dieses Land in Grund und Boden regiert.“

Name Alice Elisabeth Weidel Geburtsdatum 6. Februar 1979 Sternzeichen Wassermann Amt AfD-Bundesvorsitzende Partei Alternative für Deutschland (AfD) Parteimitglied seit 2013 Familienstand eingetragene Lebenspartnerschaft, zwei Kinder Wohnort Überlingen, Einsiedeln (Schweiz)

Die AfD steht bundesweit in Umfragen zwischen 20 und 22 Prozent. In Ostdeutschland wurden etwa 30 Prozent gemessen, in Thüringen bis zu 34 Prozent. Der dortige Landesvorsitzende Björn Höcke ist seit Samstag auf dem Parteitag, nachdem er am Freitag gefehlt hatte.

Der Leitantrag zur Europapolitik soll laut einer am Samstagvormittag beschlossenen Änderung des Tagesordnung erst nach der Listenwahl am 6. August beschlossen werden. Darin wird eine Auflösung der EU gefordert, was laut der Programmkommission angeblich ein „redaktionelles Versehen“ war. Der Bundesvorstand will die Forderung mit einem Änderungsantrag wieder streichen.

Alice Weidel schießt gegen die Union

Weidel erklärte: "Wir treten ein für die Stärkung der Nationalstaaten innerhalb der EU." Die jetzige Union sei "zutiefst undemokratisch und übergriffig" und versage bei der Einwanderungspolitik. "Wir müssen die überbordende Migration stoppen“, sagte sie. Es gehe um den "Kompetenzrückbau“ zu einem "Europa der Vaterländer".

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik