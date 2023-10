An Werten festhalten

Im Konflikt zwischen Idealen und Realpolitik: Die Grünen in NRW stellen sich gegen den Asylkurs des Bundes und ihres Koalitionspartners CDU.

Lautstark haben sich die NRW- Grünen bei ihrem Parteitag am Wochenende gegen vieles gestellt, was die Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche zum Thema Asylpolitik diskutiert hatte. Anfang November könnte in einem Migrationspakt von Bund und Ländern etwa beschlossen werden, dass Grenzkontrollen verschärft und Asylverfahren von Flüchtlingen aus Ländern mit niedriger Anerkennungsquote beschleunigt werden, da man vermutet, dass diese Menschen wahrscheinlich kein Bleiberecht erhalten.

Der Druck beim Thema Zuwanderung ist groß, die Kommunen kommen mit den Kosten und der Organisation der Unterbringung vielerorts einfach nicht mehr klar und rufen um Hilfe. Und viele Menschen blicken sorgenvoll auf das Thema und fragen, wie wir das als Staat und Gesellschaft stemmen können und wie man die Zuwanderung sinnvoll so steuern kann, dass jene, die ein Bleiberecht haben und hier arbeiten, schnell eine Heimat auf Zeit oder für immer finden.

Mit ihrer Haltung in der Asylpolitik haben sich die NRW-Grünen gegen die Diskussionen in SPD und CDU, mit der sie ja immerhin in NRW koalieren, gestellt, wollen vielleicht auch mal wieder ein Thema für sich setzen, mit dem sie sich von den anderen Parteien unterscheiden. Schließlich geht es ja auch darum, dass sich die grünen Wähler nicht von ihrer Partei abwenden, weil diese ihre Werte und das, wofür sie einmal gestanden hat, aufweicht. Bei der Braunkohle-Auseinandersetzung in NRW oder bei den Waffenlieferungen an die Ukraine ging nicht mehr jeder Wähler mit. Beim Thema Asyl wird man sehen müssen, wie viel von dem, was jetzt parteipolitisch steht, am Ende in der Realpolitik ankommt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik