Berlin. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert für den CDU-Vorsitz. Jens Spahn will er als seinen Stellvertreter.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert für den CDU-Vorsitz. Das erklärte er am Dienstag in der Bundespressekonferenz gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der seinerseits auf eine Kandidatur verzichtet. Armin Laschet kündigte an, im Falle seiner Wahl Spahn als Nachfolger im Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU vorzuschlagen.

Spahn erklärte, die CDU befinde sich in einer massiven Krise. Seine Partei habe viel Vertrauen verloren und zu häufig über Personalfragen diskutiert. Dabei sei vergessen worden, die Verantwortung für das Land zu übernehmen. „Wir brauchen Klarheit für die CDU und für Deutschland“.

CDU-Vorsitz: Spahn verzichtet und unterstützt Laschet

Er habe intensiv nachgedacht, was das Beste sei für die CDU. Klar sei: Es könne nur einen Parteichef geben. Deshalb müssten andere zurückstecken. „Ich werde daher nicht für den Vorsitz kandidieren und unterstütze Armin Laschet“.

Spahn sagte, es brauche eine integrative Persönlichkeit als Parteivorsitzenden. Armin Laschet habe in NRW gezeigt, dass er Konservative, Soziale und Liberale in einer Mannschaft zusammenführen könne. Laschet habe eine Wahl gewonnen und regiere erfolgreich das größte Bundesland. Deshalb unterstütze er ihn.

Laschet über Merz und Röttgen: „Konnten sich Team-Gedanken nicht anschließen“

Laschet sagte, er und Spahn wollten „alle in der Partei zusammenhalten“ und gemeinsam am Zusammenhalt in Deutschland arbeiten. „Wir müssen unser Land und unsere Partei wieder zusammenführen – und deshalb kandidiere ich“, sagte Laschet.

Der Ministerpräsident sagte mit Blick auf seine Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen, es sei in den Tagen zuvor alles für eine Mannschaftsaufstellung getan worden, dem hätten sich aber nicht alle angeschlossen: „Ich bedauere, dass sich nicht alle Kandidaten diesem Team-Gedanken anschließen konnten”, so Laschet.

Spahn: Merz kann Partei nicht zusammenführen wie Laschet

Spahn ergänzte, seine und Laschets Wertschätzung für Merz sei groß, doch in der gegenwärtigen Lage sei eine integrative Lösung die beste – und dafür stehe der NRW-Ministerpräsident. Es gehe in der kritischen Lage der Partei und des Landes nicht um persönliche Ambitionen. Auch dies darf man als Kritik an Merz, dessen konservativen Positionen und seiner Absage an eine Team-Lösung lesen.

Spahn sagte, die Frage des CDU-Vorsitzes werde auf dem Bundesparteitag am 25. April entschieden. Armin Laschet habe es in NRW geschafft, die CDU aus der Krise zurück an die Regierung zu führen. „Daraus lässt sich für manche Entscheidung vieles ableiten.“

Merkel wusste nichts von Laschets und Spahns Plan

Auf die Nachfrage, ob er sich auch hinter Merz oder Röttgen eingereiht hätte, sagte Laschet, es gehe um Politikangebote. Er halte seinen integrativen Ansatz für den besten, daher sei es „zu dieser Frage nie gekommen“. Er habe keinen Profilierungsbedarf, auch nicht gegenüber Kanzlerin Angela Merkel. Aus diesem Grund sei Merkel über das gemeinsame Vorgehen mit Spahn auch nicht unterrichtet worden.

Auf die Frage, ob Spahn unter einem Kanzler Laschet ein Ministeramt einnehmen werde, sagte der Ministerpräsident, Spahn sei eine der herausragenden Persönlichkeiten in der CDU. „Deshalb wünsche ich mir, dass er eine mitprägende Rolle in der Partei einnimmt. An welcher Stelle das ist, darüber haben wir nicht gesprochen.“ Die CDU habe die Bundestagswahl ja noch nicht gewonnen, betonte Laschet.

Damit konkurrieren nun drei Kandidaten um den CDU-Vorsitz. Nach Norbert Röttgen verkündete auch Friedrich Merz seine Kandidatur offiziell.Die Wahl des Nachfolgers von Annegret Kramp-Karrenbauer soll am 25. April stattfinden. (mün/max)