Asylverfahren beschäftigen Gerichte nun länger

Die Asylverfahren vor den NRW-Verwaltungsgerichten und dem Oberverwaltungsgericht (OVG) dauern länger, bis sie zu einem Abschluss kommen. Zwar sank die Fälle der neuen Asylverfahren auf 3375, das entspricht einem Minus von 7,3 Prozent zum Vorjahr. Doch die Dauer der Verfahren verlängerte sich um zwei Monate.

Damit braucht ein Asylverfahren im Schnitt ein halbes Jahr (5,8 Monate). Der Grund: Die Fälle seien komplexer geworden, erläutert OVG-Präsidentin Ricarda Brandts in Münster. Auch wenn nicht so viele neue Fälle hinzukommen, haben die Gerichte viel zu tun. Sie hinken mit der Bearbeitung der Altfälle her. Die Zahl der unerledigten Fälle stieg innerhalb eines Jahres um knapp 15 Prozent, von 1839 auf 2108 Fälle. Vor den Verwaltungsgerichten, also den ersten Instanzen, sind rund ein Viertel der Kläger erfolgreich, beim OVG sind es 14 Prozent.

Die Asylverfahren nehmen den größten Teil der Arbeit an den Verwaltungsgerichten ein. Aber auch drohende Dieselfahrverbote, Straßenbaubeiträge oder Entscheidungen zur Versammlungsfreiheit beschäftigten sie.