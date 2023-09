Konfliktregion Aserbaidschan greift Berg-Karabach an – neuer Militäreinsatz

Berlin Der Konflikt um die Region Berg-Karabach spitzt sich zu. Aserbaidschan feuert auf das Gebiet. Zehntausende Menschen sind in Gefahr.

Aserbaidschan hat am Dienstagmorgen einen massiven Angriff auf das mehrheitlich von Armeniern bewohnte Berg-Karabach (Republik Arzach) gestartet. Die Hauptstadt Stepanakert und umliegende Dörfer stehen unter schwerem Beschuss. Der Angriff hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen angedeutet.

Die Aserbaidschaner haben Truppen an den Grenzen auch zu Armenien selbst zusammengezogen. Die einzige Verbindung nach Berg-Karabach ist seit Monaten blockiert, unter den 120.000 Menschen dort soll es bereits Hungertote gegeben haben. Der Status von Berg-Karabach ist völkerrechtlich umstritten, sowohl Aserbaidschan als auch Armenien erheben darauf Anspruch.

Umkämpfte Region Bergkarabach: Aserbaidschan hat im Konflikt mit Armenien angegriffen. Die Menschen leiden unter Beschuss und Lebensmittelknappheit. Foto: Redaktion: D. Loesche, Grafik: B. Bolte

Baku spricht von "Antiterroroperation"

Das Verteidigungsministerium in Baku sprach am Dienstag zur Begründung von einer „Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“ in der Region.

Der Mitteilung aus Baku zufolge dient der Militäreinsatz dazu, den nach dem letzten Berg-Karabach-Krieg 2020 im Waffenstillstand festgeschriebenen Rückzug armenischer Truppen aus dem Gebiet durchzusetzen. Es werde nur auf militärische Ziele geschossen, behauptete das aserbaidschanische Verteidigungsministerium. Den Angaben aus Baku zufolge wurden zuvor zunächst eigene Stellungen von armenischer Artillerie angegriffen und mehrere Soldaten verletzt.

Der frühere Regierungschef der international nicht anerkannten Republik Arzach in Berg-Karabach, Ruben Wardanjan, berichtete hingegen auf seinem Telegram-Kanal von massivem Artilleriefeuer auf das Gebiet. „Die Führung von Armenien muss Arzach anerkennen und sich dem Schutz unserer Bürger anschließen“, forderte er als Konsequenz.

Konflikt in Berg-Karabach: Armenien nähert sich dem Westen an

Vor drei Jahren starteten die Aserbaidschaner bereits einen Krieg gegen Berg-Karabach, in dem sie dank türkischer Unterstützung Teile der Region erobern konnten. Armenien ist hingegen eigentlich mit Russland verbündet und Mitglied der OVKS, einer Art Mini-Nato, die von Moskau dominiert wird. Russland hat die Armenier allerdings bereits vor drei Jahren im Stich gelassen. Zurzeit nähert sich Armenien dem Westen an, weil es von Moskau keine Hilfe mehr erwarten kann.

Jedoch werden weder die USA noch die EU etwas gegen die aserbaidschanische Aggression unternehmen. Die USA brauchen die Flugfelder in der Türkei, die EU ist auf Gaslieferungen aus Aserbaidschan angewiesen und wird die Türkei nicht verärgern wollen, weil Erdogan ansonsten die Flüchtlings-Schleuse öffnet. (mit dpa)

