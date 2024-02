Berlin Retter sollen die Journalistin lebend unter einer Brücke gefunden haben. Sie sei stark unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Alexandra Föderl-Schmid ist wohl am Leben. Laut der „Passauer Neuen Presse“ soll die vermisste Vizechefredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“ lebend unter einer Brücke im Inn gefunden worden sein. Sie sei unterkühlt gewesen und in ein Krankenhaus gebrcht worden. Seit Donnerstag war in dem Fluss nach der Journalistin gefahndet worden, die Polizei befürchtete einen Suizid.

Wie die „Passauer Neue Presse“ weiter berichtet, sollen Passanten in Braunau (Österreich) am Donnerstag eine weibliche Person im nur rund sechs Grad kalten Inn gesehen haben. In der Nähe seien kurze Zeit später Föderl-Schmids Auto und laut Polizei ein „Abschiedsbrief“ gefunden worden. An der Suchaktion waren zeitweise über 100 Einsatzkräfte mit einem Dutzend Booten beteiligt. Bestätigt wurde von der Polizei zunächst lediglich die Suche nach einer 53-jährigen Frau.

In den vergangenen Tagen war Föderl-Schmid zunehmend in die Kritik geraten. Im Fokus standen dabei ihr Umgang mit Quellen in journalistischen Texten sowie Plagiatsvorwürfe in Bezug auf ihre Doktorarbeit. Die „Süddeutsche“ hatte zuletzt eine Untersuchung in die Wege geleitet und eine externe Kommission mit der Prüfung der Vorwürfe beauftragt. Die Journalistin zog sich daraufhin aus dem operativen Tagesgeschäft des Mediums zurück.

Anmerkung der Redaktion

Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Suizidgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen.

Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

