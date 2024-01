Berufung: AfD gegen Verfassungsschutz auf März verschoben

Münster. AfD klagt am Oberverwaltungsgericht gegen die Einstufung als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus. In erster Instanz war sie gescheitert.

Die Berufungsverfahren der AfD gegen die Einstufung als Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz sollen nun im März vor dem Oberverwaltungsgericht NRW stattfinden. In drei Verfahren, die ursprünglich für Ende Februar geplant waren, geht es um die Einstufung der AfD, des sogenannten „Flügels“ sowie der Jugendorganisation „Junge Alternative“ als Verdachtsfälle, wie das Oberverwaltungsgericht am Dienstag in Münster mitteilte.

Die mündlichen Verhandlungen sind nach Angaben des Gerichts für den 12. und 13. März vorgesehen. Die Verkündung der Entscheidung sei am Ende der letzten Sitzung möglich. Das Oberverwaltungsgericht verhandelt über die Berufungen der AfD und der „Jungen Alternative“. Beim Verwaltungsgericht Köln hatten die Klagen im März 2022 überwiegend keinen Erfolg gehabt.

Mit der Verlegung der Termine komme das Gericht einem Antrag der AfD nach, hieß es. Die Partei habe eine Verschiebung mit Blick auf umfangreiche Unterlagen beantragt, die das Bundesamt für Verfassungsschutz Anfang des Jahres übermittelt habe. (epd)

