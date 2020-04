Das Bundeskriminalamt (BKA) erwartet, dass der Drogenhandel wegen der Corona-Kontaktauflagen zunehmend in den digitalen Raum verlagert wird. Ein Anhaltspunkt dafür sind die Angebote im Darknet. Sie seien im März im Vergleich zum Vormonat um 18 Prozent gestiegen, dort werde das Rauschgift mit Preisnachlässen von bis zu 20 Prozent verkauft.

Das geht aus einem internen 28-seitigen Bericht des BKA hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Der Bericht datiert vom 3. April und fasst die Analyse einer Kripo-Arbeitsgruppe von Bund und Ländern der „möglichen Auswirkungen von Covid-19 auf die Kriminalitätslage in Deutschland“ zusammen.

In der Corona-Krise steigt der Porno-Konsum

Generell sei davon auszugehen, dass es „zu einer verstärkten Verlagerung von konventionellen Deliktsformen hin zum Tatmittel Internet kommt“. Es sei zu erwarten, dass „die sexuellen Angebote sowie die Kontaktaufnahme rund um das Internet ansteigen werden“.

Die Kriminalpolizei stützt ihre Befürchtungen auf die Erfahrungen von Staaten, die früher und heftiger als Deutschland vom Ausbruch des Virus betroffen waren. So habe der Konsum von Pornographie in Italien um 13,8 Prozent zugenommen. Es sei davon auszugehen, dass ein Anstieg auch bei illegalen Formen wie der Kinderpornographie zu verzeichnen sei.

Das BKA warnt, Zuhälterei und Prostitution finde in Zeiten von Corona wahrscheinlich „mehr und mehr im Dunkelfeld“ statt. Behördliche Kontrollmöglichkeiten würden dadurch „wesentlich erschwert“, heißt es in dem Papier. Eine, wenn auch eingeschränkte, Nachfrage werde trotz flächendeckender Allgemeinverfügungen zur Schließung von Bordellen in Deutschland auch weiterhin vorhanden sein.

Viele, vor allem ausländische Prostituierte dürften in eine finanzielle Notsituation geraten. Sollten sie keine Möglichkeit haben, in ihre Heimatstaaten zurückzukehren, stellen sie eine besonders gefährdete Gruppe für „verschiedenste Arten der Ausbeutung dar“, so das BKA.

Es zeigt sich: Die Kriminalität ist in Zeiten von Corona erschreckend anpassungsfähig. Die Krise wird zum Stresstest für Polizei und Justiz.

Angst vor Arbeitslosigkeit führt zu häuslicher Gewalt

Ausführlich geht die Wiesbadener Behörde auch auf den drohenden Anstieg von häuslicher Gewalt ein. Demnach konnte wiederholt festgestellt werden, „dass insbesondere ökonomischer Stress und die Angst vor Arbeitslosigkeit mit einer Zunahme der (sexuellen) Gewalt in Familien, besonders gegenüber Partnern und den in der Familie lebenden Kindern, einhergehen“.

Auch die Zunahme von im Homeoffice arbeitenden Tätern könnte nach der BKA-Analyse zu einem Anstieg der Fallzahlen von Misshandlungen und sexuellem Missbrauch von Kindern führen.

Massenhafter Diebstahl von Atemschutzmasken

Das BKA verzeichnete viele Fälle, in denen große Mengen an Atemschutzmasken oder Desinfektionsmitteln zum Bespiel aus Krankenhäusern gestohlen wurden. „Des Weiteren könnten Fahrzeuge des Güterverkehrs, beladen mit krisenrelevanten Gütern (Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Mundschutz, etc.), auf Raststätten vermehrt durch „Planenschlitzer“ angegangen werden“, warnt die Behörde.

Beispielhaft listet der Bericht einige Fälle von neuen Betrugsformen auf. Es seien Fälle mit dem Modus Operandi „Falsche Mitarbeitende des Gesundheitsamtes“ bekannt geworden: „Die Täter geben sich als Amtspersonen aus, die vor allem bei älteren Menschen Tests auf das Virus durchführen wollen. „ Das Ziel sei zumeist, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Schmuck, Bargeld oder anderen Wertsachen zu suchen. „ In Einzelfällen werde für scheinbare Corona-Tests ein Preis von ‘lediglich’ 5000 bis 7.000 Euro verlangt.“

Auch in anderen Staaten verändert sich die Kriminalität

In dem Papier vergleicht das BKA die Kriminalitätslage in sieben EU-Staaten sowie in der Türkei, Großbritannien, China und in den USA. Die Türkei erwartet demnach einen Rückgang des Rauschgiftschmuggels, Tschechien beklagt einen Anstieg der Cyberkriminalität. Nach der Schließung der so genannten Coffeshops blüht in Holland der Straßenhandel mit Marihuana.

In Großbritannien steigt die Zahl der Einbrüche, um medizinisches Material zu stehlen. In Spanien werden vermehrt Fälle von häuslicher Gewalt registriert, in den USA sei ein Rückgang in den Kriminalitätsfeldern Mord, schwerer Diebstahl, Raub und Vergewaltigung zu beobachten.