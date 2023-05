Die Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer in Bremen kündigt ihren Rücktritt an.

Nach der Bremen-Wahl kündigt die Grünen Spitzenkandidatin ihren Rücktritt an. Damit wird sie der Landesregierung nicht mehr angehören.

Nach den Stimmverlusten der Grünen bei der Bürgerschaftswahl in Bremen am Sonntag wird Spitzenkandidatin Maike Schaefer einer nächsten Landesregierung nicht mehr angehören. Sie stehe in der nächsten Legislaturperiode nicht als Senatorin zur Verfügung, sagte die Bremer Umwelt- und Mobilitätssenatorin am Montag in Bremen. Die Grünen hatten laut amtlicher Hochrechnung bei der Wahl deutliche Stimmenverluste hinnehmen müssen und 11,7 Prozent erreicht. (fmg/dpa)

Mehr in Kürze.

