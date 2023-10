Berlin Sahra Wagenknecht hat die Linke verlassen und will eine Partei gründen. Was man über das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ jetzt wissen muss.

Sahra Wagenknecht hat gemeinsam mit Unterstützern die Linkspartei verlassen, um eine neue Partei zu gründen. Am Montag stellte sie in Berlin den Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ vor, der die Entstehung der Partei vorbereiten soll. Man habe sich dafür entschieden, „weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen“, sagte die 54-Jährige. „Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen.“ Wer sich Wagenknecht anschließt, was die politischen Ziele hinter dem Projekt sind und wie sich „BSW“ finanzieren will – ein Überblick.

Wer verlässt mit Wagenknecht die Linke?

Prominentestes Gesicht der BSW ist neben Wagenknecht Amira Mohamed Ali, die bis zum Sommer noch Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag war. Jetzt ist sie Vorsitzende des neuen Vereins, und Christian Leye, ebenfalls für die Linke in den Bundestag eingezogen, fungiert als Stellvertreter. Geschäftsführer ist Lukas Schön, ehemaliger Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen. Mit an Bord ist außerdem der Karlsruher Unternehmer und Millionär Ralph Suikat, der sich über die Initative „Tax me now“ für mehr Umverteilung einsetzt. Neben Wagenknecht, Mohamed Ali und Leye verlassen sieben weitere Bundestagsabgeordnete die Linkspartei.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzt „BSW“?

Ein erstes Papier, das die Inhalte des Bündnisses skizziert, nennt vier Themenfelder: Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Außenpolitik und Demokratie. Nicht genannt als Fokus der Partei wird dagegen die Migrationspolitik. Wagenknecht hatte sich mit der Linken unter anderem über den Kurs der Partei in der Migrationsfrage überworfen und für ihre – deutlich migrationskritischeren – Positionen nach eigenen Angaben sehr viel Zuspruch bekommen. Die Ampel-Regierung im Bund bezeichnete Wagenknecht wiederholt als „schlechteste Regierung der bundesdeutschen Geschichte“.

Wie finanziert sich das Projekt?

Das Kernteam des „Bündnisses Sahra Wagenknecht“ warb am Montag um finanzielle Unterstützung für das Projekt. „Spenden sind jetzt, gerade in der Anfangsphase, ein ganz zentraler Erfolgsfaktor für unsere politische Arbeit“, sagte Suikat, der Schatzmeister des Vereins ist. Es sei „selbstverständlich, dass wir uns hier auch mit eigenen Mitteln engagieren“, sagte Wagenknecht, die mit ihren Honoraren aus Büchern und Vorträgen zu den Spitzenverdienern im Bundestag gehört. Die finanziellen Anforderungen an eine Parteigründung sowie an Wahlkämpfe wie im kommenden Jahr erreiche aber Dimensionen, die die Vereinsmitglieder allein überfordern würden, hieß es weiter.

Wann soll die Partei erstmals bei Wahlen antreten?

In der ersten Jahreshälfte 2024 sollen die ersten Landesverbände der neuen Partei entstehen, und schon zur Europawahl Anfang Juni soll sie dann auf dem Wahlzettel stehen, sagte Lukas Schön, Geschäftsführer des neuen Vereins. Auch in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo im Herbst neue Landtage gewählt werden, wollen Wagenknecht und ihr Verein antreten. Ob das klappt, hänge vom Aufbau der Landesverbände ab, sagte sie am Montag.

Was heißt das für die Linke?

Trotz ihres Parteiaustritts wollen Wagenknecht, Mohamed Ali, Leye und sieben weitere Abgeordnete fürs Erste in der Linksfraktion bleiben und so, wie sie sagen, einen geordneten Übergang für die 108 Mitarbeiter der Fraktion ermöglichen. Denn ein sofortiger Austritt aus der Fraktion würde deren Ende bedeuten – die Linke im Bundestag fiele dann unter die Schwelle von mindestens fünf Prozent aller Abgeordneten, die eine Fraktion zahlenmäßig mindestens erreichen muss.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch bestätigte am Montag, dass Anträge der zehn aus der Partei ausgetretenen Abgeordneten auf Verbleib in der Fraktion eingegangen sein. Die Fraktion werde „souverän und in großer Ruhe darüber entscheiden“. Der Schritt dieser Abgeordneten „ist und bleibt unverantwortlich und inakzeptabel“, kritisierte Bartsch.

