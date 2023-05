Bürgerschaftswahl in Bremen: Kleiner Segen für die SPD

Das Ergebnis in Bremen gibt der SPD neuen Auftrieb – doch zu verdanken ist es vor allem dem Spitzenkandidaten Andreas Bovenschulte.

Auch für Olaf Scholz und seine SPD ist das Bremer Ergebnis ein Segen, wenngleich nur ein kleiner. Zwar stellt die Partei im Bund den Kanzler in der „Ampel“, doch das nutzt der ältesten Partei Deutschlands herzlich wenig. Die Umfragewerte sind seit langer Zeit nur dürftig. Und daher macht es zumindest ein wenig Mut, wenn im kleinen Bremen die SPD mal auf Platz 1 steht.

Gleichwohl ist der Sieg zuallererst Andreas Bovenschulte zu verdanken, der 57-jährige Jurist gilt als volksnah und sachlich. So einen schätzt man sicher nicht nur im Norden.

Sein Konkurrent Frank Imhoff von der CDU kann ihm vom Auftreten nicht das Wasser reichen, dazu blieb der Christdemokrat zu unauffällig. Parteichef Friedrich Merz wird es ärgern.

Dass die Grünen in Bremen Federn lassen mussten, war irgendwie abzusehen. Die schlecht verkaufte und von vielen hintertriebene Politik zum privaten Heizen haben Habeck und Co. einen ziemlichen Schlag versetzt. Doch auch in Bremen selbst sorgte die grüne Spitzenkandidatin Maike Schaefer durch ihre allzu forsche Politik für Fahrradfahrer für manche Irritationen. Und dass man die „Brötchentaste“ für Autofahrer nicht ungestraft abschaffen darf, sollte jeder gewiefte Politiker wissen.

Andreas Bovenschulte hat immer über diesen Dingen gestanden und kann seine künftige Koalition nun auswählen. Rot-Grün-Rot ist möglich, aber auch andere Optionen.

Die nur in Bremen agierenden „Bürger in Wut“ haben erwartungsgemäß ein gutes Ergebnis eingefahren. Sie hatten Erfolg, weil die AfD-Leute in der Hansestadt zu dumm für eine eigene Liste waren. Die „Bürger in Wut“ sind dabei eine andere Kategorie als die AfD, bislang nicht rechtsradikal. Sie speisen sich aus dem konservativen „Bündnis Deutschland“. Eine Sammlungsbewegung, die nun ihren ersten Erfolg hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik