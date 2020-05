Bund bleibt hart: Corona-Hilfe nicht für Lebensunterhalt

Solo-Selbstständige dürfen auch weiterhin ihren Lebensunterhalt nicht aus der Corona-Soforthilfe für Kleinunternehmer bestreiten und müssen stattdessen Grundsicherung beantragen. Auf diese Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums reagierten sowohl NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) wie auch Oppositionspolitiker am Donnerstag mit Unverständnis und Kritik.

Wie berichtet, haben bereits weit mehr als 400.000 Kleinunternehmer in NRW die Corona-Soforthilfe beantragt, bewilligt und ausgezahlt bekommen. Viele von ihnen sind Solo-Selbstständige, die keine oder nur geringe betriebliche Ausgaben haben. Zwischen dem 27. März und dem 1. April, als ein großer Teil der Anträge gestellt wurde, konnten sie noch davon ausgehen, dass sie mit der Soforthilfe ihren Lebensunterhalt bestreiten können; erst danach machte der Bund klar, dass dies nicht möglich ist, und sie Grundsicherung beantragen müssen.

Vergebliche Forderung an den Bund

Gemeinsam mit Kollegen aus anderen Bundesländern hatte sich NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart daraufhin für eine Änderung der Bundesvorgaben eingesetzt. Eine Fördermaßnahme, die schon im Namen explizit Solo-Selbstständige adressiere, „darf über die enge Eingrenzung auf eine reine Sachkostenentschädigung nicht wieder den größten Teil dieser Zielgruppe ausgrenzen“, hatte es Pinkwart in einem Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium am 8. April formuliert.

Der Bundeswirtschaftsminister ist dieser Forderung nicht gefolgt, wie Pinkwart auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. „Diese Absage bedauern wir sehr, weil sie den Solo-Selbstständigen eine unbürokratische einfache Lösung verwehrt“, sagt der NRW-Wirtschaftsminister. Nun müssten die Länder nach Wegen suchen „damit den Solo-Selbstständigen, die im Vertrauen auf eine Lösung zur Deckung des Lebensunterhalts Soforthilfe beantragt und auf Grundsicherung verzichtet haben, daraus kein Nachteil entsteht“, so Pinkwart weiter.

SPD: Das ist eine ganz bittere Pille

Der Landtag wurde am Donnerstag von NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper bei der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses von der Entscheidung informiert. „Das ist eine ganz bittere Pille. Diese Entscheidung ist weder für mich, noch für die zahlreichen Betroffenen nachvollziehbar“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty. Die Landesregierung müsse jetzt eine eigenes Programm für Soforthilfen auflegen „mit dem Solo-Selbstständige ein fiktives Gehalt geltend machen können, um ihre finanzielle Ausfälle zu kompensieren und dadurch ihren Lebensunterhalt sichern zu können“, forderte der Sozialdemokrat.

Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Monika Düker forderte die Landesregierung zum Handeln auf: Die Soforthilfen des Landes müssten so ausgestaltet werden, dass Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer Kosten des privaten Lebensunterhalts in Höhe von 1.180 Euro im Monat geltend machen könnten, so Düker: „Es wäre ein Schlag ins Gesicht für die Tausenden Betroffenen in NRW, wenn sie in dieser existenziellen Corona-bedingten Krise im Stich gelassen würden“, betonte die Grünen-Politikerin.