Corona-Einschränkungen: Online-Pflegekurse sehr gefragt

In Zeiten der Corona-Pandemie suchen pflegende Angehörige offenbar verstärkt nach Online-Alternativen zu Pflegekursen. Das zeigt ein neu geschaffenes Angebot der AOK Nordwest: Einige Tage, nachdem die Krankenkasse ihren E-Learning-Kurs „Pflegen zu Hause“ online gestellt hatte, verzeichnete sie bereits hunderte Zugriffe auf der Internetseite.

„Wir haben da einen Nerv getroffen“, sagt Jens Kuschel, Sprecher der AOK Nordwest. Viele Menschen kämen unvorbereitet in die Situation, für die Pflege eines Angehörigen verantwortlich zu sein und bräuchten erst einmal Hilfe, sich zu orientieren.

Auch die Barmer GEK will auf Online-Pflegekurse umstellen

Entsprechend hoch sei das Interesse an dem Online-Kurs, der in verschiedenen Lerneinheiten einen Überblick über alle für die häusliche Pflege relevanten Themen gibt: Von der passenden Pflegeumgebung über konkrete Hinweise zu Pflegetechniken und Medikamentengabe bis hin zu der Frage, wie man in einem Notfall erste Hilfe leistet.

Auch die Barmer GEK kündigte an, ihre Pflegekurse auf Online-Angebote umzustellen. „Wir rechnen frühestens mit einem Start ab Mitte Mai“, so Heiner Beckmann, Landesgeschäftsführer der Barmer in NRW.

Andere Krankenkassen bieten schon länger digitale Unterstützung: Hohe Resonanz

Andere Krankenkassen arbeiten schon länger mit Online-Angeboten für Pflegende und sprechen von einer gleichbleibend hohen Resonanz. So bietet die Techniker Krankenkasse (TK) schon seit zwei Jahren den digitalen Kurs "TK-Pflegecoach" an. „Wir hören von vielen Kunden, dass ihnen das im Moment sehr hilft“, sagt TK-Sprecherin Andrea Hilberath.