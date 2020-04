In der Corona-Krise setzen wichtige europäische Länder auf eine Lockerung mit angezogener Handbremse. Der Vorreiter ist Österreich, das bereits im Mai die Ausgangssperren aufheben und Restaurants und Hotels öffnen will. Damit stellt die Alpenrepublik, die stark vom Tourismus abhängt, die Weichen für einen Neustart des Fremdenverkehrs. Auch Frankreich und Spanien wollen den Lockdown aufweichen, aber in wesentlich geringerem Maß. Ein Überblick.

Österreich: Ab Freitag sollen die Beschränkungen fallen

In Österreich wird nun ausgerechnet der konservative Bundeskanzler Sebastian Kurz, der Mitte März einen harte Ausgangssperre über sein Land verhängt hatte, zum liberalen Trendsetter in Europa. Die Beschränkungen sollen ab dem 1. Mai fallen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte am Dienstag mit Blick auf die Beschränkungen: „Wir brauchen sie nicht fortzusetzen.“ Dann sei lediglich ein Mindestabstand von einem Meter zu Menschen nötig, die nicht im gemeinsamen Haushalt lebten.

Österreich: Mitte Mai dürfen auch die Restaurants wieder öffnen

Zudem dürfen ab dem 2. Mai alle Geschäfte sowie viele Dienstleister wie Friseure wieder aufmachen. Auch sind wieder Versammlungen von bis zu zehn Personen erlaubt. Demonstrationen sollen unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls wieder möglich sein.

Zwei Wochen später, am 15. Mai, dürfen Gastronomiebetriebe mit neuen Regeln wieder ihre Türen öffnen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte, dass maximal vier Erwachsene plus die dazugehörigen Kinder pro Tisch Platz nehmen dürften. Zwischen den einzelnen Tischgruppen sei ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Freie Platzwahl sei nicht möglich; die Tische würden zugewiesen.

Österreich: Wann können Deutsche wieder in die Alpen reisen?

Das Personal mit Gästekontakt müsse bei der Arbeit einen Mundschutz tragen. Da die Lokale um 23 Uhr schließen müssen, stehen Discos und Nachtclubs weiter vor einer ungewissen Zukunft. Einen kleinen Paukenschlag gibt es zum Ende des Monats: Ab 29. Mai dürfen Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wieder öffnen. Hintergrund: Corona bei Maischberger: Kurz verteidigt Lockerung

Wann Urlaubsreisen zwischen Deutschland und Österreich wieder möglich sind, ist allerdings noch nicht entschieden. „Wir werden nur dort Möglichkeiten der Reisefreiheit und teilweisen Öffnung der Grenzen ermöglichen können, wo Infektionszahlen niedrig sind und sich ähnlich gestalten wie in Österreich“, erläuterte die Tourismusministerin. „Das ist in Tschechien und auch in Deutschland der Fall. Aber das wird noch eine Diskussion in der Zukunft sein.“

Österreich: Es drohen Übernachtungszahlen wie in den 1970er-Jahren

Derzeit dürfen Menschen nur unter strengen Auflagen von Deutschland nach Österreich einreisen. Etwa, wenn sie einen dauerhaften Wohnsitz im Land haben. Sie müssen sich dann in der Regel für 14 Tage in Quarantäne begeben. Ausnahmen gibt es für Pendler, die nahe der Grenze leben und arbeiten. Hintergrund: Massen-Infektion in Ischgl: Prozesslawine gegen Ski-Paradies

Prognosen warnen bereits vor einem Einbruch des Fremdenverkehrs in Österreich. Der Tourismusberater Ennemoser Consulting rechnet für dieses Jahr mit einem Abrutschen der Übernachtungszahlen auf das Niveau der 1970er-Jahre – von zuletzt 153 Millionen auf nur noch 89 Millionen. Das Gastgewerbe macht in Österreich sechs Prozent aller Beschäftigten aus.

Spanien: Spaziergänge mit Mitbewohnern sind ab Samstag wieder erlaubt

In Spanien legte Ministerpräsident Pedro Sánchez legte seinem Kabinett am Dienstag einen Plan zur „neuen Normalität“ vor. Die fast 47 Millionen Spanier sollen vom 2. Mai an wieder mit Mitbewohnern spazieren gehen dürfen. Auch Sport im Freien soll wieder erlaubt werden.

Kinder in Spanien nach sechs Wochen wieder im Freien Kinder in Spanien nach sechs Wochen wieder im Freien

Bereits den fünften Tag in Folge wurden in Spanien mehr Genesene als Neuinfektionen verzeichnet. Laut der Zählung der Johns-Hopkins-Universität gab es bis Dienstagnachmittag 232.128 Infizierte.

Grundsätzlich gilt: Soweit es keine Corona-Rückschläge gibt, soll im Laufe der nächsten Wochen damit begonnen werden, den Handel, den Tourismus und die übrige Wirtschaft allmählich wieder hochzufahren. Zunächst ist an die Öffnung von Friseursalons und Einzelhandelsgeschäften gedacht. Dann könnten die ersten Restaurants und Hotels folgen – mit verringerter Gästekapazität.

Spanien: Ferien auf Mallorca und den Kanaren noch in diesem Sommer?

Werden also diesen Sommer doch noch Ferien an spanischen Stränden möglich sein? Ausländische Touristen müssen vermutlich noch länger warten. Denn derzeit darf nur einreisen, wer im Land seinen ersten Wohnsitz hat.

Bis diese Beschränkungen aufgehoben werden, so hört man aus der Reisebranche, könnten noch ein paar Monate vergehen. Aber Mallorca und auch die Kanarischen Inseln hoffen, vielleicht im Spätsommer die ersten internationalen Gäste wieder begrüßen zu können.

Frankreich: Kitas und Schulen öffnen, im Nahverkehr gilt Maskenpflicht

In Frankreich soll die am 17. März verhängte Ausgangssperre ab dem 11. Mai schrittweise gelockert werden. Zu den neuen Bestimmungen, die sich Regierungschef Edouard Philippe am Dienstag von der Nationalversammlung genehmigen ließ, gehören neben einer Mundschutzpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln die Wiedereröffnung der meisten Geschäfte, solange diese Schutzmaßnahmen für ihre Kunden einhalten.

Hirsche laufen durch menschenleere Straßen in Paris Hirsche laufen durch menschenleere Straßen in Paris

Ebenfalls ab dem 11. Mai werden Kitas und Grundschulen wieder ihre Tore öffnen. Allerdings bleibt die Schulpflicht bis September ausgesetzt. Ob frühestens Anfang Juni auch die Oberschulen sowie die Restaurants und Bars öffnen dürfen, soll von der Eindämmung der Coronavirus-Epidemie im Land abhängig gemacht werden. Lesen Sie auch: Coronavirus: So unterschiedlich ist die Lage in Westeuropa

Bis auf weiteres geschlossen bleiben die französischen Grenzen. Die Großmärkte, die Strände, die Freizeit- und Sporteinrichtungen, Kinos, Theater und große Museen bleiben ebenfalls dicht. Außerdem hat die Pariser Regierung dazu aufgefordert, fürs erste auf Reisen innerhalb der Landesgrenzen zu verzichten.

