Auf auf der A 40 wie hier in Essen ist der Verkehr in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen.

Umweltbelastung Corona: Weniger Verkehr - weniger Stickoxide in der Luft

Essen. Im Zuge der Corana-Krise sinkt die Stickoxidbelastung. Wie sich das auf das Jahr gesehen auswirkt, ist derzeit allerdings noch nicht absehbar.

Die Belastung der Luft mit Stickoxiden hat sich in Nordrhein-Westfalen seit Mitte März verringert. Grund ist der geringere Kraftfahrzeugverkehr infolge der Corona-Maßnahmen. „Bei der Stickoxidbelastung sehen die Tagesverläufe jetzt eher so aus wie an typischen Sonntagen“, sagte die Sprecherin des Landesumweltamtes (Lanuv), Birgit Kaiser de Garcia, auf Anfrage der dpa.

Normalerweise gebe es montags bis freitags morgens und am späten Nachmittag jeweils einen Ausschlag bei der Belastung. Seit die Schulen am 16. März geschlossen sind, könne man beobachten, dass die Belastungsspitzen ausblieben. Der Verlauf über den Tag sei jetzt gleichmäßiger und auf einem niedrigeren Niveau als sonst.

Auswirkungen auf den Jahreswert sind noch nicht absehbar

Eine insgesamt bessere Luftqualität könne aus dieser „Momentanbeobachtung“ jedoch nicht abgeleitet werden, betonte die Sprecherin. So komme es bei der Stickoxidbelastung auf die Belastung über einen längeren Zeitraum an. Es sei fraglich, ob sich die aktuelle Verringerung auf den Jahreswert auswirken werde. Bei anderen Faktoren wie etwa der Feinstaubbelastung spiele außerdem die Wetterlage eine wichtige Rolle. (dpa)