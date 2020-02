Coronavirus: Jetzt sind es 35 Infizierte im Kreis Heinsberg

Düsseldorf. In NRW gibt es jetzt 35 bestätigte Coronavirus-Fälle. In Düsseldorf schickte ein Unternehmen 1500 Mitarbeiter nach Hause. Alle Infos im Newsblog.

Gesundheitsminister Laumann: 35 bestätigte Fälle von Coronavirus-Infektionen in NRW

von Coronavirus-Infektionen in Um „möglichen Missverständnissen und Verunsicherungen vorzubeugen", hat das nordrhein-westfälische Innenministerium einen für kommenden Donnerstag geplanten landesweiten Probelauf der Sirenen abgesagt.

abgesagt. Im Kreis Heinsberg stehen rund 1000 Menschen unter häuslicher Quarantäne , darunter 300 Besucher der Gangelter Knappensitzung.

, darunter 300 Besucher der Gangelter Knappensitzung. Patient Null ist unbekannt. Wer hat den Gangelter (47) angesteckt? Sein Zustand hat sich inzwischen stabilisiert.

ist unbekannt. Wer hat den Gangelter (47) angesteckt? Sein Zustand hat sich inzwischen stabilisiert. Ein Mitarbeiter der Düsseldorfer Unternehmensberatung Ernst & Young ist mit dem Coronavirus infiziert. Alle 1400 Mitarbeiter der Niederlassung in Düsseldorf wurden aufgefordert, zuhause zu bleiben.

ist mit dem Coronavirus infiziert. Alle 1400 Mitarbeiter der Niederlassung in wurden aufgefordert, zuhause zu bleiben. Kommunen kündigen an, im Ernstfall Kitas zu schließen. Was Arbeitnehmer dann tun können.

Die Entwicklungen in NRW am Freitag:

16.53 Uhr: Die örtlichen Krankenhäuser loben die Oberhausener Bürger im Umgang mit dem Coronavirus. „Bisher verhalten sich die Leute vorbildlich. Sie fahren nicht einfach zu uns, sondern rufen nur an, um sich zu erkundigen – so wie es sein soll“, sagt eine Sprecherin des Evangelischen Krankenhauses (EKO).

16.45 Uhr: Eine Absperrung ganzer Ortschaften wäre als Maßnahme gegen das neue Coronavirus nach Auffassung des Heinsberger Landrates zwecklos. „Ich halte das sowohl für den Staat als auch für unsere Menschen für eine Maßnahme, die sie nicht akzeptieren werden.“ Er gehe davon aus, dass der Kreis Heinsberg in einiger Zeit nicht der einzige Kreis mit Corona-Infizierten sein werde: „Was wollen wir jetzt absperren, was soll das noch bringen“, sagte der Landrat. Am Freitag hatte eine Falschmeldung über angeblich geplante Sperrbezirke im Kreis Heinsberg für kurzfristige Aufregung gesorgt. Pusch erklärte die Falschmeldung durch ein Missverständnis.

16.38 Uhr: Der Landrat des Kreises Heinsberg hat sich für einen selektiveren Test von Menschen auf das neue Coronavirus ausgesprochen. „Wir können nicht ins Blaue hinein testen, dafür haben wir in Deutschland gar nicht die Kapazitäten.“ Aus seiner Sicht sollte man nur diejenigen testen, „die Symptome zeigen“. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere vorsorgliche Testreihen in NRW gegeben. Im Kreis Heinsberg wurden alle Kinder einer Kita getestet, in der eine Infizierte (46) als Erzieherin arbeitet. Die Ergebnisse werden laut Pusch am Freitagabend erwartet.

16.30 Uhr: Die Behörden wissen noch immer nicht, wo sich der erste bekannte Patient (47) in NRW mit dem neuen Coronavirus infiziert hat. Den sogenannten „Patient Null“, bei dem sich der 47-Jährige angesteckt haben muss, werde vielleicht auch nie gefunden, so Landrat Stephan Pusch.

16.26 Uhr: Von den 35 Menschen aus dem Kreis Heinsberg, die inzwischen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, wird nur ein Ehepaar im Krankenhaus behandelt. Alle anderen Patienten seien nicht stationär aufgenommen worden, sagte Landrat Stephan Pusch. Unter den 35 mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Heinsberg sind demnach keine Kinder.

16.24 Uhr: Die Kinder des Ehepaars aus Gangelt, das am neuartigen Coronavirus erkrankt ist, sind gesund. Sie seien ebenso wie weitere Verwandte nicht infiziert, sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Das habe ein Test ergeben. Der Vater der beiden Kinder war als erster Patient mit dem neuen Virus in NRW identifiziert worden. Sowohl er als auch seine Frau werden an der Düsseldorfer Uni-Klinik behandelt.

16.08 Uhr: Die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis Heinsberg ist auf 35 gestiegen.

15.53 Uhr: Sie trotzen dem Virus: Am 12. März wollen Schüler des Gymnasiums Holthausen in Hattingen nach Südtirol aufbrechen. Die Skifreizeit führt sie ins Ahrntal nach Italien. „Wir werden natürlich nicht in eine gefährdete Zone fahren“, betont Jens Schlegel, stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums. Das Ziel der Reise sei derzeit kein Risikogebiet. „Stand heute, treten wir die Reise an“, sagt er am Freitag.

15.41 Uhr: Im Märkischen Kreis gibt es einen begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus . Ein Lehrer der Mosaikschule in Lüdenscheid wird derzeit untersucht. Das teilte der Märkische Kreis am Freitagnachmittag mit. Demnach habe der Lehrer an einer Veranstaltung in Kreis Heinsberg teilgenommen, an der auch ein bestätigter Corona-Patient teilgenommen hatte. Der Lehrer zeige seit Freitag „Symptome, die auch auf den neuen SARS-CoV2-Virus hinweisen“, teilt der Märkische Kreis mit. Seit Mittwoch sei der Mann nicht mehr im Dienst gewesen. Der Kreis betont, dass der Verdacht bisher nicht bestätigt sei.

15.36 Uhr: Die Stadt Dortmund befindet sich trotz sechs unbestätigten Verdachtsfällen im Krisenstabsmodus, sagt Oberbürgermeister Ulrich Sierau. In einer Pressekonferenz am Freitag kritisierte die Stadt das Land NRW für sein bisheriges Krisenmanagement. Die Stadt sieht sich zwar in der Lage, auf die dynamische und schwer einzuschätzende Lage zu reagieren. Dennoch wurde die Kritik laut, dass es bislang noch keine klare Kommunikationsstruktur gebe und die Stadt unzureichend informiert worden sei. Die Gesundheitsministerien des Landes und auch des Bundes müssten klare Grundlagen an die Hand geben, wie vor Ort mit dem Coronavirus umgegangen werden sollte.

15.30 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus stehen in Düsseldorf mehrere Messen auf dem Prüfstand. Die Internationale Messe für Technologien der Metallbearbeitung, die eigentlich ab dem 10. März stattfinden sollte, werde verschoben, teilten der Veranstalter und die Düsseldorfer Messe gemeinsam mit. Ein neuer Termin werde zeitnah gesucht. Die Düsseldorfer Messe kündigte außerdem an, neu bewerten zu wollen, ob die weiteren anstehenden Messen wie geplant stattfinden können. Das betrifft unter anderem die Beauty-Messen Beauty und Top Hair sowie die Weinmesse ProWein. „Wir stehen in direktem Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden und vertrauen auf deren Empfehlung“, sagte Messe-Chef Werner Dornscheidt.

15.18 Uhr: Alle bisherigen vier Verdachtsfälle in Duisburg wurden nach Angaben der Stadt negativ getestet, es habe sich kein Verdachtsfall bestätigt.

Neue Verdachtsfälle gebe es aktuell nicht.

15.16 Uhr: Auch das Erzbistum Paderborn gibt am Freitag konkrete Handlungsanweisungen aus. In der Mitteilung hei´ es: „Als Reaktion auf die weitere Verbreitung des Coronavirus empfiehlt das Erzbistum Paderborn zur Vermeidung von Ansteckungen in Gottesdiensten und Kirchenräumen, nach Ermessen der örtlichen Verantwortlichen auf das Händereichen beim Friedensgruß und die Verwendung von Weihwasser während der Zeit erhöhter Infektionsgefahr zu verzichten.“

15.05 Uhr: Die Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen haben nach den Worten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zu einer ernsten Situation geführt. Panik und Alarmismus wären allerdings falsch, sagte er am Freitag nach einem Besuch im Krisenstab des bislang am stärksten betroffenen Kreises Heinsberg. Der Ministerpräsident wollte sich vor Ort aus erster Hand informieren und sich bei allen Helfern bedanken. Jetzt sei es wichtig, über alles zu informieren, was dabei helfe, das Coronavirus einzudämmen, sagte Laschet. „Das Land Nordrhein-Westfalen wird weiter seinen Beitrag leisten, um dieser Lage gerecht zu werden. Wir sichern volle Unterstützung zu.“

15.04 Uhr: In dem besonders stark vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg ist nach Angaben nordrhein-westfälischer Behörden bislang kein Sperrbezirk geplant. Sowohl das Düsseldorfer Gesundheitsministerium als auch der Kreis Heinsberg dementierten am Freitag anderslautende Medienberichte. Ein Sperrbezirk sei bislang kein Thema, sagten Sprecher beider Behörden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

14.59 Uhr: Die Stadt Herne weist darauf hin, dass die Kassenärztliche Vereinigung für das kommende Wochenende eine Patientenhotline für „Corona“ eingerichtet hat. Unter der Telefonnummer 116 117 beraten Ärzte landesweit Anrufer, die Sorge wegen Corona haben. Es gelten folgende Telefonzeiten: Freitag, 28. Februar 2020, von 15 bis 22 Uhr, Samstag, 29. Februar 2020, 8 bis 22 Uhr und Sonntag, 1. März 2020, 8 bis 22 Uhr.

14.35 Uhr: Inmitten der steigenden Corona-Besorgnis in der Bevölkerung ruft die Stadt Bochum zu Ruhe und Besonnenheit, aber auch Wachsamkeit auf. Nach wie vor gebe es in Bochum keinen einzigen bestätigten Verdachtsfall, betonte Stadtdirektor Sebastian Kopietz am Freitag vor der Presse. Auch eine behördlich verfügte Absage von Veranstaltungen sei – „Stand jetzt“ – nicht zu erwarten.

14.23 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus hat mittlerweile auch Auswirkungen auf die Wirtschaft im Mittleren Ruhrgebiet. Längst beginnen Firmen damit, ihre Mitarbeiter aus besonders betroffenen Gebieten in China abzuziehen. Vor allem Unternehmen der Chemie-Industrie sowie der Metall- und Elektroindustrie sind davon betroffen, so die Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen mit Sitz in Bochum nach einer Blitzumfrage: Das Geschäft in China ruhe größtenteils, die Verunsicherung bei asiatischen Geschäftspartnern sei groß.

14.20 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will den vom Coronavirus bislang am stärksten heimgesuchten Kreis Heinsberg besuchen. Laschet werde dort noch am Freitag den Krisenstab aufsuchen, teilten ein Sprecher des Kreises und die NRW-Staatskanzlei mit.

14.09 Uhr: Wegen des neuartigen Coronavirus verzeichnet die Düsseldorfer Uni-Klinik einen deutlichen Rückgang an Blutspenden. Von den im Schnitt täglich 60 Spendern komme derzeit bis zu ein Viertel nicht, berichtete der Leiter der Blutspendezentrale, Johannes Fischer, am Freitag. Die Absagen würden mit der Furcht vor einer Ansteckung begründet, sagte der Arzt in Düsseldorf. Diese Entwicklung gebe es seit etwa drei Tagen, seitdem die Corona-Fälle „zwei Landkreise weiter“ im Kreis Heinsberg bekannt wurden. Der Arzt wies darauf hin, dass Menschen mit einer Erkältung beim Blutspenden ohnehin zurückgewiesen würden. Die Blutspendezentrale versorgt unter anderem Krebspatienten, die wegen einer Chemotherapie keine eigene Blutbildung mehr haben.

13.41: Das Klinikum Dortmund schreibt auf Twitter: "Gesundheitsamt: Die bisherigen Verdachtsfälle zu #Corona in der Stadt sind im Klinikum #Dortmund untergebracht, und zwar in Nord und in der Kinderklinik. - Experten gehen von dynamischer Lage aus & haben Krisenstab gegründet, um schnell reagieren zu können."

13.23 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den landesweiten Warntag. Dieser sollte eigentlich am kommenden Donnerstag, 5. März, um 10 Uhr stattfinden. Der Test wird jedoch verschoben, weil das Heulen von Sirenen zu Verunsicherungen in der Bevölkerung führen könnte.

13.14 Uhr: Bei dem Coronavirus-Verdachtsfall in Moers ist das Testergebnis negativ. Das teilte der Kreis Wesel am Freitagmittag mit. Das Ergebnis liege dem Fachdienst Gesundheitswesen vor. Damit gibt es laut Mitteilung nach wie vor keinen Erkrankungsfall mit dem Coronavirus im Kreis Wesel.

13.08 Uhr: Der Zustand des mit dem Coronavirus infizierten Ehepaares auf der Isolierstation der Düsseldorfer Uniklinik ist stabil. Das teilte das Klinikum am Freitag mit. Der 47-jährige Selbstständige aus dem Kreis Heinsberg sei zwar weiterhin in kritischem Zustand, dieser habe sich seit Donnerstag aber etwas stabilisiert. Er leide unter einer schweren Lungenentzündung. Auch seine Ehefrau leide an einer Lungenentzündung, aber mit weniger schwerem Verlauf. Das Ehepaar war in Nordrhein-Westfalen zuerst als infiziert getestet worden.

13.03 Uhr: Bislang sind die sechs Verdachtsfälle in Dortmund nicht bestätigt. Es sei aber nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Dortmund einen bestätigten Coronavirus-Fall vorweisen könne. "Früher oder später werden wir erfahren, dass wir einen Fall in Dortmund bekommen werden", sagte Gesundheitsamtleiter Dr. Frank Renken. Da sich aber kein Fall bislang bestätigen ließ, gehe das Gesundheitsamt derzeit noch nicht davon aus, dass das Coronavirus in Dortmund zirkuliere.

13.01 Uhr: Das Coronavirus beeinflusst auch die Wirtschaft im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest. Nach einer Blitzumfrage der IHK Arnsberg unter 750 Unternehmen meldet fast jeder dritte Betrieb unmittelbare Auswirkungen des Virus. Zulieferengpässe, Absatzschwierigkeiten, Ausbleiben von Gästen oder Messeabsagen – die Effekte des aus China stammenden Coronavirus sind vielfältig.

12.33 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund befürchtet nach Verbreitung des neuartigen Coronavirus keine Einnahmeausfälle durch mögliche Spielabsagen. Der Verein habe eine Ausfallversicherung, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Aktienkurs des Vereins im S-Dax war am Morgen gegen 11.30 Uhr um mehr als sieben Prozent gefallen. Borussia Dortmund empfängt am Samstag den SC Freiburg im eigenen Stadion.

12.23 Uhr: Die Stadt Dortmund gibt am Mittag eine Pressekonferenz. Wie die Ruhrnachrichten berichten, gebe es Insgesamt bislang sechs Verdachtsfälle auf Erkrankungen durch das Coronavirus. „Zwei waren durch Laborergebnisse unauffällig“, erklärte Oberbürgermeister Ulrich Sierau demnach. „“Wir haben momentan keinen bestätigten Corona-Fall“. Auf der Pressekonferenz habe Sierau mangelnde Informationen durch das Land NRW beklagt, so die Ruhrnachrichten.

12.16 Uhr: Als Ausrede vor Gericht hat das Coronavirus in Düsseldorf nicht funktioniert. Ein 29-jähriger Angeklagter war seinem Prozess am Landgericht am Freitag mit der Begründung ferngeblieben, er stehe als Verdachtsfall unter Quarantäne und dürfe das Haus nicht verlassen. Auf Nachfrage des Staatsanwalts erklärte das Düsseldorfer Gesundheitsamt, dass der 29-jährige Mann definitiv nicht zu den Verdachtsfällen gehöre. Daher verwarf das Landgericht in Abwesenheit des Angeklagten dessen Berufung, wie eine Richterin am Freitag bestätigte. Er muss nun 1200 Euro Geldstrafe wegen Betrugs zahlen.

12.06 Uhr: Bezüglich des infizierten Mitarbeiters von Ernst&Young in Düsseldorf teilt das Unternehmen mit, dass sowohl die Niederlassungen in Düsseldorf am Graf-Adolf-Platz (GAP15) als auch die Niederlassung in Essen (Wittekindstraße) betroffen seien. Weil der Erkrankte sich dort für eine kurze Zeit aufgehalten habe, wurden auch die Mitarbeiter in Essen per E-Mail aufgefordert, von zu Hause zu arbeiten. Die Mitarbeiter in beiden Städten seien demnach heute gar nichts ins Büro gekommen. „Der betreffende Mitarbeiter hatte nach unseren derzeitigen Erkenntnissen keinen Mandantenkontakt“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. Allein in der Düsseldorfer Niederlassung arbeiten laut Unternehmensangaben etwa 1400 Mitarbeiter. Manche von ihnen werden vorerst im Homeoffice arbeiten.

11.47 Uhr: Nach den ersten beiden Corona-Verdachtsfällen in Duisburg hat jetzt die Stadtverwaltung reagiert und will insbesondere Kinder besser davor schützen, sich anzustecken. Sie will dafür die „schnelle Informationskette“ verbessern und für Ernstfälle eine Kontaktliste aufbauen.

11.41 Uhr: Ein weiterer Erkrankter aus dem Kreis Heinsberg arbeitet in Bergheim. Deswegen sei die Dienststelle der Knappschaft in Bergheim für 14 Tage geschlossen worden, teilte der Rhein-Erft-Kreis mit. Alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle stünden unter häuslicher Quarantäne.

11.33 Uhr: Das Lagezentrum des Hochsauerlandkreises, das im Zusammenhang mit dem Coronavirus eingerichtet wurde, hat am Freitag zum zweiten Mal getagt. Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises, der HSK-Rettungsdienst und die Pressestelle tauschen sich jetzt täglich über die aktuelle Lage in Sachen COVID-19 aus. Wichtigste Nachricht: Stand Freitagvormittag wurde im Hochsauerland keine kein Erkrankung mit dem Coronavirus gemeldet und auch kein Verdachtsfall.

11.15 Uhr: Nach Informationen der Rheinischen Post gibt es einen ersten Coronavirus-Fall in Düsseldorf. Erkrankt sei ein Mitarbeiter der Unternehmensberatung Ernst&Young. Der Mann habe demnach seinen Arbeitsplatz am Graf-Adolf-Platz. Nach Informationen des Express hat das Unternehmen seine Niederlassung geschlossen. Alle Mitarbeiter seien nach Hause geschickt worden. Laut Rheinischer Post ist der Mann ebenfalls im Kreis Heinsberg gemeldet. Er habe zehn Kontaktpersonen gehabt, die nun auch Covid-19 getestet würden.

11.12 Uhr: Eine junge Frau, mit dem Wohnsitz Düsseldorf, die ebenfalls an dem Virus erkrankt ist, hat sich hingegen nach Angaben der Stadt seit über einer Woche nicht mehr in Düsseldorf aufgehalten. Sie ist laut einer Mitteilung seit über einer Woche bei ihrem Freund in Heinsberg und hat mit ihm dort auch Karneval gefeiert hat. Ihr Freund ist ebenfalls erkrankt. Die beiden hatten seit dem 19. Februar keine Kontakte nach Düsseldorf und befinden sich in Heinsberg in häuslicher Quarantäne.

10.24 Uhr: Entwarnung und neue Verdachtsfälle in Duisburg: Das kürzlich isolierte Paar aus Duisburg hat sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt jedoch zwei neue Verdachtsfälle in der Stadt. Dabei handele es sich um ein italienisches Paar, das zu Gast in Duisburg ist.

10.19 Uhr: Gute Nachrichten auch aus Witten: Dort gab es zwei "ernsthafte Verdachtsfälle". Doch die Proben waren negativ.

09.55 Uhr: Als eine vorbereitende Maßnahme für mögliche Corona-Fälle im Kreis Kleve wurde am Freitagvormittag ein Fieberzelt am Klever St. Antonius-Hospital aufgebaut. In diesem Zelt sollen Verdachtsfälle auf den Virus getestet werden.

09.47 Uhr: Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat wegen des Coronavirus eine Informationsveranstaltung für den Ausbau der Autobahn 3 in Hünxe im Kreis Wesel abgesagt. Bei der Veranstaltung am kommenden Dienstag sollte es um den Neubau einer Brücke und die Erweiterung einer Raststätte gehen, teilte Straßen.NRW am Freitagmorgen mit. Der Termin im Rathaus der Stadt Hünxe solle nachgeholt werden.

09:02 Uhr: Trotz der Entwarnung nach den negativen Probe-Ergebnissen bleibt die Familie aus Stoppenberg vorsichtshalber noch acht Tage in Quarantäne, erklärte Peter Renzel gegenüber unserer Redaktion am Freitagmorgen. So lange dauert die Inkubationszeit des Virus. Zwei Familienmitglieder hatten über grippeähnliche Symptome geklagt.

08.39 Uhr: Hausarzt Udo Pappert aus Holzwickede wundert sich, dass es bereits zu Lieferengpässen bei Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken kommt. „Entgegen der Aussagen verantwortlicher Gesundheitspolitiker ist Deutschland nicht gut vorbereitet auf das Coronavirus.“

08:21 Uhr: In Zeiten des Coronavirus empfiehlt jetzt die IHK zu Essen und Oberhausen, auf Höflichkeitsgesten wie Händeschütteln zu verzichten.

07.44 Uhr: Im Kreis Heinsberg, dem westlichsten Kreis Deutschlands, in dem rund 252 000 Menschen leben, kämpft ein rund 100-köpfiger Krisenstab gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Schulen und Kindergärten im Kreis sind vorsorglich vorerst geschlossen. Auch alle Kreisbehörden und Gerichte sind für den Publikumsverkehr dicht.

06:01 Uhr: Gute Nachrichten aus Essen: Die Coronavirus-Verdachtsfälle bei einer Familie aus Stoppenberg haben sich nicht bestätigt. Der Gesundheitsdezernent der Stadt gab in der Nacht Entwarnung.

04.35 Uhr: Nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in NRW sind inzwischen 20 Menschen nachweislich infiziert. Alle 14 neu positiv Getesteten seien in häusliche Quarantäne entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung nicht notwendig sei, hieß es. Die Betroffenen wohnten vorwiegend in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg. Eine Person, die im Gangelter Karneval aktiv gewesen sei, lebe in der Städteregion Aachen.

03.42 Uhr: Immer mehr Menschen im Kreis Heinsberg müssen nach den ersten Infektionsfällen mit dem neuartigen Coronavirus vorsorglich zu Hause bleiben. Der Kreis Heinsberg geht mittlerweile von schätzungsweise 1000 Menschen in häuslicher Quarantäne aus.

Die Entwicklungen in NRW am Donnerstag:

22.54 Uhr: Ergebnisse der Tests aus Essen sollen Freitag vorliegen – ebenso die Ergebnisse der Verdachtsfälle in Duisburg, Moers und Witten.

22.09 Uhr: Es gibt mehrere Verdachtsfälle in Essen: Eine Familie aus Stoppenberg hat sich bei der Stadt gemeldet. Einige Familienmitglieder feierten Karneval in Gangelt, zwei Personen weisen Krankheitssymptome auf.

20.58 Uhr: Von den 14 neu hinzugekommenen Infizierten leben neun in Gangelt. Zwei Erkrankte stammen aus Selfkant, einer aus Heinsberg, einer aus Herzogenrath – und einer lebt in Düsseldorf. Damit hat das Virus eine NRW-Großstadt erreicht. Laut dem Kreis Heinsberg gibt es auch hier viele Verbindungen zum Gangelter Karneval.

20.44 Uhr: Für den Überblick: Derzeit gibt es in Deutschland 29 betätigte Corona-Fälle. Zuvor waren schon 16 weitere Patienten gemeldet worden – die Gesundeten gelten inzwischen alle als virusfrei.

19.13 Uhr: Im Kreis Heinsberg gibt es 14 Neuerkrankungen – damit erhöht das die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf einen Schlag auf 20. Das bestätigte der Kreis Heinsberg am Abend. Wegen des bisher milden Verlaufs der Krankheit wurden alle Infizierten in die Quarantäne nach Hause geschickt worden.

18.16 Uhr: Ein großer Teil der Schutzkleidung von Klinik-Mitarbeitern wird in Asien herstellt. Das erschwert wegen den Einkauf von Nachschub. Deshalb sollen Klinik-Mitarbeiter sparsam damit umgehen. Lieferengpässe seien nicht ausgeschlossen.

17.43 Uhr: In vielen Apotheken und Drogerien sind schon die Desinfekionsmittel ausverkauft. Aus Angst vor dem Coronavirus decken sich Menschen zuhauf damit ein. So auch in Essen.

17.11 Uhr: Ein Corona-Fall im Gefängnis würde für die JVA Kleve eine Mammutaufgabe bedeuten. Wie die Haftanstalt auf eine mögliche Infektion vor:

16.44 Uhr: Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus dem Kreis Heinsberg war vergangene Woche im Erlebnisbad Tropical Islands in Brandenburg zu Gast. Das verkündete Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz. Der Mann war erst nach seiner Rückkehr in seine Heimat positiv auf das Virus getestet worden, sagte sie. Laut Medienberichten soll er als Kontakt zu den beiden Erkrankten ermittelt worden sein, die derzeit im Uniklinikum Düsseldorf behandelt werden.

Die vier Erwachsenen und ein Kind waren nach eigenen Angaben nur in der großen Badehalle, so die Gesundheitsministerin. „Unsere bisherigen Prüfungen haben ergeben, dass kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestanden hat“, teilte das zuständige Gesundheitsamt Dahme-Spreewald am Donnerstag mit. „Augenblicklich tendiert die Ansteckungsgefahr gegen Null.“ Der infizierte Mann war nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom 20. bis zum 23. Februar in dem Freizeit-Resort südlich von Berlin.

Man habe von dem Patienten sehr genau erfahren, mit wem er in Kontakt war. Engeren Kontakt habe es nur zu Mitarbeitern gegeben, zum Beispiel bei der Essensausgabe. Eine Isolation dieser Menschen sei nicht nötig. Sie könnten sich aber freiwillig testen lassen. Mit den Tests soll am Freitag begonnen werden, so Nonnemacher. Die 91 Mitarbeiter des Badeparks zeigten demnach keine Symptome.

16.28 Uhr: Der Essener Virologe Prof. Ulf Dittmer schätzt, dass in NRW mittlerweile 10 bis 15 Labore testen können, ob ein Patient mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert ist. „Inzwischen sind das alle Unikliniken, aber auch schon private Laboranbieter“ In NRW gibt es sechs Unikliniken.

An der Uniklinik Essen werden nach seinen Angaben seit Mittwoch täglich rund zehn Tests vorgenommen. Wenn möglich, sollen die Proben jeweils bis 13 Uhr vorliegen. „Wir testen dringende Fälle aber auch außerhalb dieser Zeiten, allerdings nicht in der Nacht.“ Ein Test benötige mit Auswertung 3,5 Stunden. Dittmer ist Spezialist für Viruserkrankungen und leitet das Institut für Virologie der Essener Uniklinik.

Das Institut testet bereits seit mehreren Wochen. Insgesamt seien knapp 35 Tests durchgeführt worden, teilte Dittmer mit. Alle hätten ein negatives Ergebnis gehabt. „Wir testen bisher hauptsächlich für Essen. Vereinzelte Anfragen kommen aber aus dem ganzen Ruhrgebiet.“

16.21 Uhr: Trotz mehrerer bestätigter Coronavirus-Infektionen ist der Öffentliche Nahverkehr in NRW bislang nicht beeinträchtigt. Man habe bislang keine besonderen Maßnahmen eingeleitet, hieß es von mehreren Verkehrsbetrieben. Es gebe auch keine Einschränkungen.

„Wir beobachten die Situation engmaschig und kontinuierlich“, sagte eine Sprecherin der Nordwestbahn. Man stehe im Austausch mit den Gesundheitsbehörden, die für Schutzmaßnahmen zuständig seien. Das Gleiche gilt auch für die Düsseldorfer Rheinbahn. „Da eine Übertragung über unbelebte Oberflächen bisher nicht dokumentiert ist, ist eine zusätzliche vorsorgliche Desinfektion von Fahrzeugen und Haltestellen im Moment nicht geplant“, erklärte eine Sprecherin.

Im Kreis Heinsberg hatte man kurz nach Bekanntwerden des ersten infizierten Patienten in NRW kurzzeitig überlegt, auch den ÖPNV zu stoppen. Dies passierte letztlich nicht.

16.16 Uhr: Die Angst vor dem Coronavirus lässt vielerorts Gerüchte sprießen. Angeblich sollte es am Donnerstag den ersten Fall im EvK gegeben haben:

16.09 Uhr: Im Kreis Heinsberg geht die Suche nach „Patient Null“, der den Ausbruch in NRW verursacht hat, weiter. Man gehe davon aus, dass er den 47-Jährigen als ersten Patienten der bekannten Infektionskette angesteckt hat. Wegen seines kritischen Zustands konnte der 47-Jährige aus Gangelt noch nicht befragt werden. Er wird nach einem Lungenversagen beatmet.

15.51 Uhr: Nach den ersten Coronavirus-Fällen in NRW wächst in der Wirtschaft die Sorge vor drastischen Folgen für die Betriebe. Im Raum Heinsberg haben sich einzelne Unternehmen nach den Regeln für die Zahlung von Kurzarbeitergeld erkundigt. „Es gibt sieben bis acht Anfragen“, sagte ein Sprecher der zuständigen Arbeitsagentur in Aachen am Donnerstag.

Konjunkturelles Kurzarbeitergeld könne gezahlt werden, wenn der Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren Ereignis oder auf wirtschaftlichen Gründen beruhe. Etwa wenn eine Firma vorrangig für Kunden aus China arbeite oder wenn notwendige Lieferungen ausblieben. Das Kurzarbeitergeld soll den Verdienstausfall der Beschäftigten zumindest teilweise ausgleichen, wenn der Arbeitgeber die regelmäßige Arbeitszeit kürzt.

15.22 Uhr: Das Coronavirus hat zu einer verstärkten Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln und Hygieneprodukten geführt. „Wir sind darauf vorbereitet und erhöhen entsprechend unsere Lagerbestände“, heißt es bei Aldi-Süd. Auch Lidl hat eigenen Angaben zufolge die Vorräte aufgestockt und arbeitet „intensiv“ an der sicheren Warenversorgung. Die Rewe Group hingegen, zu der auch die Penny-Märkte gehören, hat bisher keine auffällig starke Nachfrage verzeichnet.

Den Angaben des Handelsverbandes Deutschland nach kam es bislang nicht zu Engpässen bei der Lieferung. Die Lieferstrukturen seien im Handel „effizient und gut vorbereitet, sodass die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist“, ergänzte der Sprecher.

15.10 Uhr: Am Maria-Wächtler-Gymnasium in Essen-Rüttenscheid bricht der siebte Jahrgang am 5. März zu einer Stufenfahrt nach Südtirol auf. Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bleiben aber etwa 30 Siebtklässler zu Hause:

14.51 Uhr: Die Krankenhausgesellschaft sieht die Kliniken im Land für eine Virus-Ausbreitung gerüstet - doch es zeichnen sich auch mögliche Probleme ab. Für eine Isolation von Kranken seien die Häuser gerüstet, sagte deren Präsident Jochen Brink. Größere Herausforderungen stellten aber mögliche Erkrankungen des Personals dar. Auch Betreuungsprobleme durch geschlossene Kindergärten könnten die angespannte Personalsituation in Kliniken verschärfen, sagte Brink. „Hierfür müssen Lösungen her“, sagte er.

Wie gut Kliniken mit Materialien wie Schutzkleidung für Ärzte und Pflegekräfte ausgestattet seien, schwanke erheblich und hänge unter anderem von Lagerkapazitäten ab. „Die Beschaffung von Masken und Schutzkitteln stellt derzeit aufgrund der weltweit hohen Nachfrage das größte Problem dar, wobei noch keine manifeste Unterversorgung besteht“, sagte Brink. Beatmungsgeräte stünden auf Intensivstationen in ausreichender Zahl zur Verfügung.

14.40 Uhr: Pressekonferenz des Landrats im Kreis Heinsberg: Den vier weiteren mit dem Coronavirus infizierten Erkrankten in NRW geht es den Umständen entsprechend gut. „Das ist bei ihnen kein dramatischer Krankheitsverlauf“, sagte der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) am Donnerstag. Derzeit stünden im Kreis Heinsberg rund 400 Menschen unter häuslicher Quarantäne. Sie sollen sich daheim aufhalten und von Verwandten versorgen lassen, die ihnen Essen vor die Tür stellen könnten. „Wir haben heute keine Neuinfektionen. Im Moment entspannt sich die Lage für mich etwas, aber das kann sich stündlich ändern“, sagte Pusch. Die 300 Menschen, die am 15. Februar eine Karnevalsveranstaltung mit den Erstinfizierten besucht hätten, könnten bereits am kommenden Sonntag aufatmen, wenn sie bis dahin symptomfrei bleiben. Dann sei die Inkubationszeit abgelaufen und die Quarantäne für sie beendet. Noch am Donnerstag sollten 65 bis 70 Kinder sowie deren Eltern getestet werden. Die Kinder waren in eine Kindertagesstätte gegangen, in der eine der Infizierten gearbeitet hatte.

14.31 Uhr: Auch die Kirchen reagieren auf das Corona-Virus. Das ändert sich in den nächsten Wochen bei den Gottesdiensten.

14.22 Uhr: Die nächste Absage eines internationalen Sportevents. Die Deutsche Billard-Union (DBU) hat als Organisator die geplante Billard-Weltmeisterschaft abgesagt. Diese sollte Anfang März in Viersen stattfinden. „Um das Wohlergehen der Sportler, der Besucherinnen und Besucher zu schützen“, sehe sie sich zu diesem Schritt gezwungen, teilte DBU-Präsident Helmut Biermann mit. „Die Entscheidung wurde kurzfristig in enger Abstimmung mit der Stadt Viersen und dem Billardweltverband UMB getroffen und war unumgänglich. Trotz des immensen finanziellen Schadens musste diese schwere und schmerzhafte Entscheidung getroffen werden“, so Biermann.

14.07 Uhr: Auch Duisburg meldet zwei weitere Verdachtsfälle: Ein Paar aus Duisburg, das sich bei einer Italien-Reise mit dem Virus infiziert haben könnte, ist im Fahrner Krankenhaus isoliert worden:

14.06 Uhr: Der Kosmetikriese L'Oréal setzt zum Schutz seiner Mitarbeiter vor dem Coronavirus bis Ende März seine internationalen Geschäftsreisen aus. Diese Maßnahme betreffe auch Reisen ins innereuropäische Ausland, wie ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag erklärte. Zu dem Kosmetikunternehmen, das seinen deutschen Sitz in Düsseldorf hat, gehören Luxusmarken wie Lancôme oder Giorgio Armani, aber auch L'Oréal Paris, Maybelline New York und Garnier.

14.01 Uhr: Der Zustand des Ehepaares aus Gangelt, das auf die Isolierstation der Düsseldorfer Uniklinik gebracht wurde, ist unverändert. Der Zustand des 47-Jährigen Mannes sei weiterhin ernst und habe sich bislang nicht gebessert, teilte das Uniklinikum mit. Beide leiden an einer Lungenentzündung.

13.54 Uhr: Der mit dem Coronavirus infizierte Klinikarzt hatte an seinem Arbeitsplatz in Mönchengladbach nach seiner Ansteckung Kontakt zu zwölf Patienten. Wie viele Mitarbeiter mit ihm Kontakt hatten, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Kliniksprecher am Donnerstag auf Anfrage. Sie würden dann auf das Virus getestet und unter häusliche Quarantäne gestellt. Der Arzt hatte sich in seinem Heimatort Gangelt am 15. Februar bei der Karnevalsveranstaltung angesteckt, bei der auch das Paar, das nun in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird, teilgenommen hatte. Seither habe er in der Klinik nur einen Tag gearbeitet.

13.47 Uhr: Am Donnerstagmorgen sind in einer Hausarztpraxis in Witten-Herbede zwei ernsthafte Verdachtsfälle auf den Erreger getestet worden. Die Ergebnisse der Proben stehen noch aus. Die Betroffenen sollen sich bis auf Weiteres in Hausquarantäne befinden. Die ersten Infos:

13.35 Uhr: Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf ergreift wegen des neuen Coronavirus vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Freitagabend keine besonderen Maßnahmen. Auf Anfrage erklärte ein Clubsprecher am Donnerstag, dass man sich nach den Vorgaben der Deutschen Fußball Liga richten werde. "Wir als Verein werden nicht aktiv oder etwas prüfen", sagte der Sprecher.

13.11 Uhr: In Moers wartet man noch auf die Testergebnisse in dem Verdachtsfall im Bethanien-Krankenhaus. Dort wird seit Mittwoch ein Mann aus Neukirchen-Vluyn behandelt. Der aktuelle Stand:

12.50 Uhr: Fußball wird nach dem Coronavirus-Ausbruch im Kreis Heinsberg Wegen mehrerer Fälle von Coronavirus-Infektionen am Wochenende im Kreis Heinsberg nicht gespielt. Der Fußball-Verband Mittelrhein hat nach einer gemeinsamen Entscheidung mit dem Fußballkreis Heinsberg entschieden, alle Spiele im unteren Amateur- und Jugendbereich ausfallen zu lassen. Spiele außerhalb des Kreises Heinsberg unter Beteiligung von Teams aus diesem seien von den Absagen aktuell aber nicht betroffen.

12.44 Uhr: Die Gerüchteküche im Internet brodelt. Gibt es in meiner Stadt einen Coronavirus-Verdacht? Der Kreis Olpe widerspricht nun Fake-News, dass es im Kreisgebiet einen bestätigten Fall gebe. Und auch im HSK hat das Gesundheitsamt wegen eines Gerüchtes in Meschede Stellung bezogen:

12.38 Uhr: Die Hände-Desinfektion kann die Übertragung des Coronavirus, aber auch anderer Infektionskrankheiten verhindern. Deshalb wollen die Städte vorsorgen: Wesel will Desinfektionsmittelspender aufstellen

12.11 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat in einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation in Deutschland informiert. Nach den bisher bekannten Zahlen sei das Virus tödlicher als die Grippe, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

11.45 Uhr: In häuslicher Quarantäne dürfen Menschen 14 Tage lang ihre Wohnungen nicht verlassen und müssen sich von Freunden, Verwandten oder Nachbarn mit Lebensmitteln versorgen lassen, die dann die Einkäufe vor der Haustür abstellen. Das funktioniere im Kreis Heinsberg aktuell sehr gut, so der Sprecher der Kreisverwaltungf. Außerdem müssten die Menschen in Quarantäne nach Vorgaben des Gesundheitsamtes eine Art Protokoll zu ihrem Gesundheitszustand erstellen. Das Gesundheitsamt bleibe in der Zeit in Kontakt mit den Betroffenen.

11.43 Uhr: Im Kreis Heinsberg stehen nach dem Coronavirus-Ausbruch nach Schätzungen des Kreises mehrere Hundert Menschen unter häuslicher Quarantäne. Betroffen seien vor allem Besucher einer Karnevalssitzung in Gangelt, die auch das infizierte Paar besucht hatte. Es gelte auch für das Personal und Kinder des Kindergartens, in dem die Frau beschäftigt ist. Betroffen seien auch die Menschen, die mit diesen Betroffenen in einem Haushalt lebten, sagte der Sprecher des Kreises Heinsberg, Ulrich Hollwitz. Genaue Zahlen erhebe der Kreis nicht.

11.31 Uhr: Der Gangelter Karnevalsverein hat nach eigenen Angaben die Namen seiner Mitglieder dem zuständigen Kreis Heinsberg gemeldet. „Wir haben dem Kreis unsere Mitgliederlisten übermittelt und jegliche Unterstützung angeboten“, sagte der Präsident des Karnevalsvereins „Langbröker Dicke Flaa“, Wilfried Gossen, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Karnevalisten herrsche zwar Besorgnis, aber keine Panikstimmung. Es sei natürlich nicht schön, dass die Kappensitzung des Vereins nun plötzlich durch Corona überregional in den Schlagzeilen sei, sagte Gossen. „Aber es ist nun mal so, wir können ja nichts daran ändern.“

10.59 Uhr: Nachdem sich im Internet ein Shitstorm gegen das infizierte Paar aus Gangelt entwickelt hat, bezieht der Landrat des Kreises Heinsberg in einem Video-Statement deutlich Position: "Sie verdienen unser Mitgefühl, nicht Vorwürfe. Es hätte jeden von uns treffen können. Wer von uns hätte auf fest gebuchte Karnevalsveranstaltungen verzichtet, weil er etwas erkältet ist?"

10.55 Uhr: Die Infektion eines Soldaten der Flugbereitschaft mit dem neuartigen Coronavirus wird zunächst keine Folgen für den Einsatz von Regierungsmaschinen haben. „Nach dem aktuellen Stand können wir alle unsere Einsätze mit der Flugbereitschaft erfüllen“, sagte ein Luftwaffensprecher am Donnerstag in Berlin. Der Soldat gehöre nicht zum fliegenden Personal. Nachdem er aber Kontakt zu anderen Soldaten gehabt habe, sei eine „Kontaktliste“ erstellt worden und weitere Soldaten seien unter Beobachtung. Der 41-jährige Infizierte wird seit Mittwoch im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt.

10.34 Uhr: In Mönchengladbach läuft am Krankenhaus Maria Hilf die Suche nach Menschen, die Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Stadt hatte er eine Karnevalsveranstaltung im Kreis Heinsberg besucht, auf der auch Kontaktpersonen des schwer erkrankten Mannes aus Gangelt anwesend gewesen sein sollen.

10.22 Uhr: Die Amtsgerichte Erkelenz, Geilenkirchen und Heinsberg stellen wegen des Coronavirus bis nächsten Montag den Publikumsverkehr ein. Nach Angaben des Landgerichts Mönchengladbach von Mittwoch finden auch keine Sitzungen statt.

10.13 Uhr: Eine am Mittwoch in ein Leverkusener Krankenhaus gebrachte Frau ist nicht am neuartigen Coronavirus erkrankt. Das sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Stadt Leverkusen. Der 25-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, sie weise keine starken Erkältungssymptome auf und werde heute aus der Klinik entlassen. Die Mitarbeiterin des Leverkusener Chemparks hatte sich am Mittwoch bei der dortigen Gesundheitsstation gemeldet und war als Verdachtsfall isoliert und untersucht worden.

9.43 Uhr: Bei dem Coronavirus-Ausbruch in Gangelt wurden nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums insgesamt sechs Patienten infiziert. Einer von ihnen - ein 41-jähriger Bundeswehrsoldat - werde in Rheinland-Pfalz behandelt.

9.17 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat betont, dass man noch nicht den „Patient Null“ kenne, an dem sich ein am neuen Coronavirus schwer erkrankter Mann aus Gangelt angesteckt hat. Man gehe davon aus, dass der 47-Jährige der erste Patient der bekannten Infektionskette sei, sagte Laumann in einem WDR2-Interview. Wo und bei wem sich der Mann allerdings angesteckt habe, sei unklar. Wegen seines Zustands habe man ihn das auch noch nicht fragen können. Laumann sagte, dass der 47-Jährige in seinem Beruf viele Kontakte habe – auch jenseits von NRW.

9:01 Uhr: Laumann sieht vorerst keinen Grund für eine Quarantäne von Städten in Folge der Ausbreitung des Coronavirus. „Das seh ich noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das die richtigen Maßnahmen am Ende sind“, sagte er am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

8:19 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund in NRW ruft die Menschen zur Besonnenheit angesichts der Coronavirus-Fälle im Land auf. „Für Panik ist absolut kein Grund. Wir sind vorbereitet“, versicherte der Präsident des Kommunalverbands, Roland Schäfer, im WDR5-Interview. Man müsse die wenigen bestätigten Coronavirus-Fälle im Verhältnis sehen – etwa zur viel stärker verbreiteten Influenza-Grippe: „In den letzten zwei Jahren sind jeweils pro Jahr über 20.000 Menschen gestorben an der Grippe, ohne dass wir (...) hier in der Bundesrepublik Panikkäufe oder Hamsterkäufe oder so etwas hätten“, sagte Schäfer.

7:06 Uhr: Wer ist eigentlich besonders gefährdet? Ein erster umfangreicher Seuchenbericht zu Coronavirus-Fällen in China hat ergeben, dass Männer offensichtlich härter getroffen werden als Frauen. Auch das Alter erhöht das Risiko. Dafür könnte es mehrere Gründe geben – welche, lesen Sie hier.

5:45 Uhr: Bei mehr als 40 Menschen, die in der Uniklinik Köln Kontakt mit dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in Nordrhein-Westfalen, dem 47-jährigen Mann aus Gangelt, gehabt haben sollen, ist bei einem Test der neuartige Virus nicht nachgewiesen worden. Bis zur endgültigen Entwarnung müsse wegen der theoretischen Inkubationszeit jedoch das Ende der zweiwöchigen Isolation abgewartet werden, teilte die Stadt in der Nacht mit.

Donnerstag, 5.32 Uhr: Bei einem der Infizierten handelt es sich nach Angaben der Stadt Mönchengladbach um einen Arzt, der in der Stadt am Klinikum tätig ist. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mediziner eine Karnevalsveranstaltung im Kreis Heinsberg besucht, auf der auch Kontaktpersonen des schwer erkrankten Mannes aus Gangelt anwesend gewesen sein sollen, teilte ein Stadtsprecher mit.

Chronik: Coronavirus in NRW – so war die Lage am Mittwoch

23:07 Uhr: Zur Eindämmung der Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg will der Krisenstab alle Besucher einer Karnevalsveranstaltung in der Gemeinde Gangelt ermitteln. Der Kreis geht davon aus, dass an der Sitzung in einem Saal etwa 300 Besucher teilgenommen haben. Darunter soll auch das Ehepaar sein, das in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Wichtig sei, nunmehr alle Besucher der Kappensitzung im Ortsteil Langbroich-Harzelt am 15. Februar zu erfassen. Diese sowie deren Partner und gegebenenfalls Kinder und andere Mitbewohner müssten für 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbleiben, hieß es am Mittwochabend in einer Mitteilung.Die Besucher der Kappensitzung würden gebeten, sich umgehend mit folgenden Angaben per E-Mail unter infektionsschutz@kreis-heinsberg.de zu melden: Name, Adresse, Rufnummern, Geburtsdatum und Hausarzt. Ab Donnerstag, 27. Februar, soll unter www.kreis-heinsberg.de ein Meldeformular zur Verfügung stehen. Es werde dringend darum gebeten, nicht die Notrufnummern zu blockieren oder selbstständig Arztpraxen oder Krankenhäuser aufzusuchen.

22:19 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind zwei weitere Personen nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Im Zuge der Überprüfung von Kontaktpersonen des erkrankten Ehepaares aus der Gemeinde Gangelt hätten sich zwei neue bestätigte Covid-19-Fälle ergeben, teilte der Kreis Heinsberg am Mittwochabend mit. Dabei handele es sich um eine Mitarbeiterin des schwer erkrankten 47-Jährigen und deren Lebensgefährten, wie ein Sprecher des Kreises sagte. "Die Gemeinde Gangelt kristallisiert sich derzeit als Schwerpunkt der COVID-19-Infektionen im Kreis Heinsberg heraus", teilte die Behörde mit. Zudem gebe es einen weiteren Verdachtsfall, hieß es.

21:30 Uhr: Laut einem Medienbericht von Mittwochabend soll es einen weiteren bestätigten Corona-Fall in NRW geben. Die Rheinische Post berichtet mit Verweis auf Behördenangaben, dass das Virus bei einem Arzt eines Krankenhauses in Mönchengladbach festgestellt worden sei. Der Arzt habe sich bei dem 47-Jährige Corona-Erkrankten aus Gangelt angesteckt. In dem genannten Krankenhaus fand sich am Mittwochabend niemand, der diese Information bestätigten konnte.

20:55 Uhr: Die Erkrankung des Mannes aus Gangelt hatte auch Auswirkungen auf Köln: Wie sich herausstellte, hatte sich der Coronavirus-Patient noch vor kurzem zu regulären Nachsorgeuntersuchungen in einer anderen Sache in der Uniklinik Köln aufgehalten - am 13. und 19. Februar. In dieser Zeit soll er Kontakt zu zehn Mitarbeitern und 31 anderen Patienten gehabt haben, die mit ihm in den Wartebereichen saßen. Alle 41 Kontaktpersonen seien ausfindig gemacht worden und würden von medizinischen Teams auf das Virus getestet, teilte das Gesundheitsamt der Stadt mit. Zum Teil hätten sie sich noch im Krankenhaus befunden, zum Teil seien sie zu Hause aufgesucht wurden.

20:02 Uhr: Aus Sorge vor Ansteckung hat eine Dinslakener Schule eine Klassenfahrt nach Tirol abgesagt. Eltern waren in Sorge geraten, weil 50 Kilometer vom Zielort der Skifreizeit Corona ausgebrochen sei, berichtete die Schulleiterin. Da Behörden in Österreich wegen Coronafällen Gebiete sperren könnten, habe man in der Dinslakener Schule verhindern wollen, dass Schüler bei sich zuspitzender Lage dort festsitzen, hieß es.

19:30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet hierzulande mit einer Ausbreitung des Coronavirus. „Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. „Die Infektionsketten sind teilweise - und das ist eine neue Qualität - nicht nachzuvollziehen.“ Vor diesem Hintergrund sei es fraglich, ob die bisherige Strategie zum Eingrenzen des Virus und zum Beenden der Infektionsketten weiter aufgehe. In Deutschland waren seit Dienstagabend bis zum frühen Mittwochabend sieben Infektionen bekannt geworden.

18:45 Uhr: Eine Schülerin des Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel muss vorsorglich zu Hause bleiben. Die Oberstufenschülerin war am Karnevalswochenende in Mailand, das in der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Lombardei liegt. Das Mädchen zeige keinerlei Krankheitssymptome, sagte die Leiterin des Gymnasiums. Die Nachricht von der Italien-Reise der Schülerin habe jedoch Sorge unter Mitschülern und Angehörigen ausgelöst, hieß es an der Schule.

18:30 Uhr: Die Nachricht, dass bei zwei Bewohnern das Coronavirus nachgewiesen wurde, hat Menschen im Ort Gangelt im Kreis Heinsberg auch Verunsicherung ausgelöst. Eine Reporterin dieser Zeitung berichtet, manche der Straßen seien menschenleer gewesen. In Geschäften im Ort hingegen herrschte am Mittwoch ein Andrang "wie sonst kurz vor Weihnachten". Manche der Bewohner hätten Hamsterkäufe vorgenommen, würden haltbare Lebensmittel kaufen; auch Desinfektionsmittel würden stark gekauft. Auch vor der örtlichen Apotheke hätten sich am Morgen Menschenschlangen gebildet.

17:28 Uhr: Was geschieht, wenn sich eine hochansteckende Krankheit in NRW ausbreitet? Der Seuchenalarmplan schreibt vor, wer wann was zu tun hat. Eine Übersicht über wichtige Bestimmungen: Coronavirus: Wie der Seuchenalarmplan NRW funktioniert

17:22 Uhr: Nach der Coronavirus-Infektion einer Kindergärtnerin soll die betroffene Einrichtung in Gangelt an der deutsch-niederländischen Grenze für insgesamt zwei Wochen geschlossen bleiben. Das teilte der Kreis Heinsberg am Mittwoch mit. Die Kita mit 65 Plätzen ist bereits seit Anfang der Woche dicht. Die Einrichtung selbst schrieb auf ihrer Internetseite, dass sie bis zum 6. März geschlossen bleibe. Die infizierte 46-Jährige hatte noch bis Freitag in der Kindertagesstätte im Ortsteil Breberen gearbeitet. Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage.

17:15 Uhr: Menschenansammlungen, raten Experten, solle meiden, wer sich vor dem Coronavirus schützen will. Aber was wird dann aus all den lange geplanten Großveranstaltungen im Ruhrgebiet? Wir haben nachgefragt:

17:03 Uhr: Wer glaubt, Symptome einer Coronavirus-Infektion zu haben, soll laut NRW-Gesundheitsministerium nicht einfach zum Arzt gehen. So verhält man sich bei dem Verdacht einer Infektion:

16:51 Uhr: Die Nachrichten von den beiden bestätigten Coronavirus-Fällen verunsichert viele Menschen im Land. Die Behörden im Sauerland, in Hagen und Siegen-Wittgenstein berichten von vermehrten-Bürger-Anfragen rund um die Infektion.

16:44 Uhr: Obwohl im Kreis Mettmann noch kein Infizierter registriert wurde, gibt es in Velbert erste Auswirkungen der Erkrankung. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium hat seine Italienreise, die nächste Woche stattfinden sollte, abgesagt. Die Oberstufe des Gladbecker Riesener-Gymnasiums hat sich schon jetzt dazu entschieden, zu reagieren und vorsorglich die vor den Osterferien geplante Reise der Jahrgangsstufe QI zum Gardasee nicht anzutreten.

16:15 Uhr: "Die Infektionskette unterbrechen, Neuerkrankungen vermeiden“ – Das ist das Ziel der NRW-Gesundheitsbehörden, nachdem das Corona-Virus in NRW angekommen ist. Das Problem: Die beiden Corona-Patienten aus dem Kreis Heinsberg hatten in den vergangenen Tagen sehr viele berufliche und private Kontakte:

16:00 Uhr: Nach Bekanntwerden der ersten Fälle bereiten sich die Städte und Kreise auf mögliche weitere Coronavirus-Fälle vor. So reagieren Kreisverwaltung, Krankenhäuser und Unternehmen im Kreis Wesel:

15:48 Uhr: In Mülheim bespricht der Krisenstab der Stadt am Donnerstag mögliche Maßnahmen. Die Stadt hat schon die Yonex German Open abgesagt. Die Sportler waren von der Absage überrascht.

15:42 Uhr: Bei einem am Militärflughafen Köln-Wahn stationierten Soldaten der Flugbereitschaft ist nach Bundeswehr-Angaben das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Der 41-jährige Soldat werde seit Mittwoch im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt. Er habe grippeähnliche Symptome, sei aber „in einem gutem Zustand“. Der Soldat hatte laut Bundeswehr Kontakt zu dem schwer Erkrankten oder dessen Frau aus Gangelt - beim dortigen Karneval. „Nur weil er hörte, dass sein Bekannter in der Uniklinik in Düsseldorf behandelt wird, hat er sich gemeldet“, sagte der Koblenzer Oberstarzt Thomas Harbaum. Zuvor habe der 41-Jährige an eine normale Grippe geglaubt. Nun werde versucht, seine Kontaktpersonen ausfindig zu machen, um sie „wegen häuslicher Absonderung“ zu informieren. Aus Sicherheitsgründen wurde am Mittwoch auch der Militärflughafen Köln-Wahn, Sitz der Flugbereitschaft und Arbeitsplatz des Soldaten, für einige Zeit geschlossen. Bis zur Klärung der Lage seien die Kasernentore zu gewesen, sagte der Sprecher. „Diese Sperrung ist mittlerweile aufgehoben“, sagt er weiter.

15:31 Uhr: Nach der Infektion einer Kindergärtnerin mit dem Coronavirus sollen alle Kinder der betroffenen Einrichtung im Kreis Heinsberg auf das Virus untersucht werden. „Da werden jetzt die sogenannten Abstriche gemacht und wir werden irgendwann morgen wissen, ob Kinder infiziert sind oder nicht“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien gebeten worden, zu Hause zu bleiben. Die infizierte Frau hat noch bis vergangenen Freitag in dem Kindergarten gearbeitet.

An der Gesamtschule Gangelt-Selfkant fällt ebenso wie an allen anderen Schulen im Kreis Heinsberg der Unterricht aus. Foto: Henning Kaiser / dpa

15:25 Uhr: Bei dem Fall in Moers handelt es sich bisher um einen reinen Verdachtsfall. Der Mann ist im Moerser Bethanien-Krankenhaus ausführlich gestetet worden - mit den Ergebnissen wird in ein bis zwei Tagen gerechnet. Eine Ansteckungsgefahr ist derzeit laut dem Krankenhaus nicht gegeben. Der Mann ist mittlerweile wieder zuhause. Mehr zu den Hintergründen zu dem Verdachtsfall aus Moers lesen Sie hier.

15:22 Uhr: Die Behörden in NRW wissen bislang nicht, wo sich das Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg ursprünglich mit dem neuen Coronavirus infiziert hat. Ein Geschäftspartner des Mannes, der nach einer angeblichen China-Reise zunächst als mutmaßliche Quelle galt, war es nicht. Das sagte Landrat Stephan Pusch am Donnerstag in Düsseldorf. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte, dass man den zuerst Infizierten bisher nicht kenne.

14:56 Uhr: Am Düsseldorfer Flughafen gibt es keine neue Entwicklung in Sachen Coronavirus. Bei sämtlichen Verdachtsfällen in Maschinen gab es bislang von ärztlicher Seite Entwarnungen – so auch am Dienstag bei einem Turkish Airline-Flieger aus Istanbul. Die Air China hat momentan ihre Flüge nach Peking vorübergehend ausgesetzt. Die Wiederaufnahme ist aktuell für Ende März geplant.

Am Flughafen Düsseldorf informieren Plakate im Sicherheitsbereich die Fluggäste über das Coronavirus. Darauf vermerkt sind in deutscher, englischer und chinesischer Sprache Hinweise zu den Symptomen sowie Handlungsempfehlungen, falls Beschwerden auftreten.

14:50 Uhr: Selbst wenn das Ruhrgebiet verschont bleiben sollte, müssen Schulen über den Umgang mit dem drohenden Coronavirus nachdenken. Gerade jetzt laufen viele Skifreizeiten von Schulen. Am Max-Planck-Gymnasium in Buer wollte am kommenden Freitag eine Gruppe von 16 Austauschschülern für eine Woche ins süditalienische Monopoli starten. Der Austausch wurde jetzt vorerst abgesagt.

14:45 Uhr: Die in Düsseldorf behandelten Coronavirus-Patienten haben kürzlich noch einen Kurzurlaub in einem Hotel in den Niederlanden gemacht. Die niederländischen Behörden und das Hotel seien über die Infektionen des Ehepaares informiert worden, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

14:42 Uhr: Zehn Pflegekräfte und vier Ärzte, die im Erkelenzer Krankenhaus in Kontakt mit dem Coronavirus-Infizierten standen, sind sicherheitshalber nach Hause geschickt worden. Sie seien aber keine Verdachtsfälle auf eine Infektion, „da sie keine Symptomatik aufweisen“, sagte der Pflegedirektor des Krankenhauses, Stephan Demus, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Erkelenz.

Die 14 Mitarbeiter sollen jetzt zwei Wochen zuhause bleiben und eine „Art Tagebuch führen“, sagt Demus. Die Beobachtungsphase geschehe unter der Aufsicht des Gesundheitsamts Heinsberg. Der Betrieb in den Kernbereichen der Klinik gehe indes normal weiter, sagte Friedrich Hölzl, Chefarzt in dem Krankenhaus. Lediglich planbare Fälle seien verschoben worden, um „Kapazitäten freizuhalten“.

14:32 Uhr: Die Kinder des Paares aus dem Kreis Heinsberg zeigen bisher keine Symptome. Sie seien bislang „putzfidel“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Er könne dennoch noch nicht sagen, ob die Kinder erkrankt sind, so Laumann. Darüber solle es am Donnerstag nach einem Test Klarheit geben.

14:23 Uhr: Der Zustand des Coronavirus-Patienten, der an der Düsseldorfer Uni-Klinik behandelt wird, hat sich über Nacht nicht verschlechtert. Tendenziell gehe es eher in eine positive Richtung, sagte der zuständige Klinikdirektor Professor Dieter Häussinger bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Düsseldorf. Der Mann werde weiter beatmet.

14:22 Uhr: Der Coronavirus-Patient aus Gangelt hat laut eigener Angaben im Krankenhaus bereits seit dem 16. Februar über Symptome wie Fieber und Husten geklagt. Das sagte der Ärztlicher Direktor des Hermann-Josef-Krankenhauses in Erkelenz am Mittwoch. In das Krankenhaus waren der Mann und seine Ehefrau am Rosenmontag gekommen. „Bei der Aufnahme fiel bereits eine deutlich eingeschränkte Lungenfunktion auf“, berichtete der Ärztliche Direktor Harry Elsbernd. Der Patient sei auf der Intensivstation des Krankenhauses aufgenommen worden. „Dort kam es zu einer raschen und rapiden Verschlechterung des allgemeinen Zustandes. Es kam zu einem Lungenversagen“, so der Chefarzt. Man habe ihn aber stabil halten können.

Zunächst sei der Patient auf eine Grippeinfektion getestet worden. Nachdem dies ausgeschlossen worden sei, sei schnell der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion aufgekommen. Eine Untersuchung beim Düsseldorfer Uniklinikum habe diesen bestätigt. Die Frau habe unter ähnlichen Symptomen gelitten, die aber deutlich schwächer gewesen seien als bei ihrem Mann. Ein erster Coronavirus-Test bei ihr sei negativ verlaufen. In der Nacht zu Mittwoch wurden die beiden in die Uniklinik Düsseldorf transportiert. Der Zustand des Mannes gilt als kritisch.

14:17 Uhr: Der mit dem neuen Coronavirus infizierte Mann aus dem Kreis Heinsberg hatte laut dem Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) in den vergangenen 10 bis 14 Tagen eine „unendliche Vielzahl von Kontakten“ zu anderen Menschen. Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte er - bereits ansteckend - noch während der Karnevalszeit am gesellschaftlichen Leben teilgenommen und eine Karnevalssitzung in seinem Heimatort besucht. Pusch sagte am Mittwoch in Düsseldorf, es gehe jetzt darum, die „Infektionsketten zu unterbrechen“. Die Teilnehmer der Sitzung sollten auf Symptome achten.

14:10 Uhr: In Moers gibt es einen ersten Corona-Verdachtsfall. „Ja, wir haben einen ersten Verdachtsfall“, bestätigt eine Sprecherin des Krankenhauses Bethanien. Der Mann sei geschäftlich in der Risikoregion in Italien gewesen und sei jetzt im Krankenhaus vorstellig geworden.

14:01 Uhr: Nach den ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in NRW wird ein Soldat als Kontaktperson des Erkrankten auf eine mögliche Infektion getestet. Die Untersuchung laufe am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Dies gehöre zu den Sicherheitsmaßnahmen, die auch ohne Anzeichen auf eine Erkrankung ergriffen würden. Der Soldat hatte nach dpa-Informationen Kontakt zu dem Erkrankten auf einer Karnevalsveranstaltung. Ein Ergebnis wurde im Laufe des Tages erwartet. Die „Bild“-Zeitung berichtete, es handele sich um einen Soldaten der Flugbereitschaft der Bundeswehr.

13:43 Uhr: Auch in Leverkusen gibt es einen Coronavirus-Verdachtsfall. Eine Mitarbeiterin des Chemieparks habe sich bei der dortigen Gesundheitsstation gemeldet. Sie sei dann von der Berufsfeuerwehr mit einem Infektionstransport in das Klinikum der Stadt Leverkusen gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Dort sei sie isoliert worden und werde nun untersucht.

13:14 Uhr: Das in der kommenden Woche geplante internationale Badminton-Turnier German Open in Mülheim ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Die Ausbreitung des neuartigen Virus stellt für die Stadt Mülheim, die das Turnier untersagte, momentan offenbar ein unkalkulierbares Risiko für Besucher und Sportler dar. Das mit 170.000 Dollar (rund 156 000 Euro) dotierte Badminton-Turnier der BWF Word Tour mit zahlreichen asiatischen Teilnehmern sollte vom 3. bis 8. März stattfinden. Zuerst hatte der WDR über die Absage berichtet.

12:51 Uhr: Bei den Amateurfußballern des FC Wegberg-Beeck im Kreis Heinsberg ist wegen der möglichen Ausbreitung des Coronavirus der Trainings- und Spielbetrieb an diesem Mittwoch untersagt worden. Die Vermeidung von Menschenansammlungen ist nach Angaben des Clubs aus dem Kreis Heinsberg Grund für das Verbot. Die weitere Entwicklung hänge von der Entscheidung des Krisenstabes des Kreises ab.

Die erste Männermannschaft des Clubs ist als Tabellenführer in der fünftklassigen Mittelrheinliga in die Winterpause gegangen. Der Rückrundenstart ist für Freitag (20.00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SpVg Frechen 20 angesetzt.

12:43 Uhr: Der erste nachgewiesene Coronavirus-Patient in NRW war noch in der vergangenen Woche wegen regulären Nachsorgeuntersuchungen in der Kölner Uniklinik behandelt worden. Nachdem das Gesundheitsamt am Dienstagabend darüber informiert worden war, dass bei dem Mann das Coronavirus festgestellt worden sei, habe man ermittelt, wer mit dem Patienten in Kontakt gekommen sei.

Am Mittwochmittag teilte die Uniklinik Köln dann mit, dass eine Klinik-Mitarbeiterin leichte Krankheitssymptome zeige. Das Ergebnis des Coronavirus-Tests stehe bei ihr aber noch aus Von den insgesamt 41 Kontakten sei die Frau aus dem medizinischen Personal die einzige, die Symptome aufweise.

Nach der Ansteckung eines Mannes mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Heinsberg sind zunächst keine Einschränkungen im Bahnverkehr in der Region in Nordrhein-Westfalen eingeplant. Das sagte eine Sprecherin von DB Regio NRW der Deutschen Presse-Agentur am frühen Mittwochmorgen. Man sei jedoch „im ständigen Austausch“ mit den Behörden, sagte die Sprecherin mit Blick auf Maßnahmen gegen eine mögliche Ausbreitung, zu denen auch eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs gehören könnte.

Hohe Nachfrage bei Mundschutz und Desinfektionsmitteln in Apotheken

Seit dem Bekanntwerden mehrerer Coronavirus-Fälle in Europa suchen viele Menschen in NRW Rat bei ihren Apothekern vor Ort. „Wir haben seit Wochen, aber besonders in den letzten Tagen großen Beratungsbedarf festgestellt“, sagte Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein.

Besonders die Nachfrage nach Mundschutzmasken sowie Flächen- und Hand-Desinfektionsmitteln sei stark gestiegen. Masken seien bundesweit kaum noch verfügbar, sagte Preis. Eine Maske schütze in den meisten Fällen aber ohnehin nicht vor einer Infektion. Lediglich bei Fachpersonal und Menschen, die selbst erkrankt sind, könne ein Mundschutz sinnvoll sein.

Menschen, die vorsorgen wollen, riet Preis zu einer Grippeschutzimpfung. Wenn im schlimmsten Fall Grippe und Coronaviruserkrankung zusammenkämen, sei das eine besonders starke Belastung für den Organismus. (red/mit dpa)

