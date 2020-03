Madrid. Das neuartige Coronavirus hat in Spanien schon über 80 Menschen getötet. Nun hat die Regierung in Madrid tiefgreifende Konsequenzen gezogen.

Laut den aktuellen RKI-Daten vom Donnerstag gibt es in Deutschland bislang 2369 bestätigte Coronavirusinfektionen

Auch in Spanien gibt es inzwischen mehr als 3000 bestätigte Fälle – die tatsächliche Zahl dürfte sogar noch höher liegen: Die Zahl der Toten stieg derweil auf 84

Die spanische Regierung reagiert mit drastischen Maßnahmen, um die Ausbreitung in dem südeuropäischen Land zumindest zu verlangsamen: In Katalonien wurde eine Sperrzone errichtet

Direktflüge zwischen Spanien und Italien wurden abgesagt, sämtliche Schulen, Universitäten und Kindergärten wurden in den Risikogebieten geschlossen

Auch die kommenden beiden Fußballspieltage finden in Spanien nicht statt

Und die Regierung droht mit weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie – ein Situation wie in Italien ist nicht mehr auszuschließen

Spanien ist inzwischen nach Italien das von der Epidemie am stärksten betroffene Land Europas. Die größte Anzahl von Infektionen gibt es in der Hauptstadtregion Madrid.

Die Regierung in Madrid meldete am Donnerstag knapp 3000 Infektionsfälle im Land. Fast die Hälfte der Fälle betrafen die Hauptstadtregion Madrid. Die Zahl der Toten verdoppelte sich binnen 24 Stunden von 48 auf 84.

Die Folgen des Virus-Ausbruchs im Kabinett wurden am Donnerstag umgehend sichtbar: Der sozialistische Premier Sánchez und alle seine insgesamt 22 Minister gehen ab sofort in eine Art Selbstisolierung. Kabinettssitzungen und Kontakte mit der Außenwelt sollen nur per Telefon und Videokonferenz stattfinden. Spaniens Parlament wurde bereits Anfang der Woche geschlossen, nachdem drei Abgeordnete am Virus erkrankt waren.

Großes Aufatmen auch bei den spanischen Royals: Königin Letizia hat sich entgegen Befürchtungen nicht mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Die 47-Jährige und ihr Ehemann, König Felipe VI. (52) seien negativ getestet worden, teilte das Königshaus am Freitag in Madrid mit. Letizia wolle dennoch in den nächsten Tagen keine offiziellen Termine mehr wahrnehmen, hieß es.

Schulen in Spanien werden geschlossen

Letizia hatte am Freitag vor einer Woche an einer Veranstaltung teilgenommen, bei der sie Gleichstellungsministerin Irene Montero zum Abschied zwei Küsschen auf die Wangen gegeben hatte. Am Donnerstag war dann bekanntgeworden, dass Montero vom Linksbündnis Unidas Podemos (UP) positiv getestet worden sei.

Nachdem Ministerpräsident Pedro Sánchez empfohlen hatte, alle Schulen zu schließen, teilten fast alle Regionen des Landes am Donnerstagabend mit, sie wollten dem Rat in den nächsten Tagen folgen. Sánchez kündigte einen 18-Milliarden-Euro-Notfallplan an, um die Folgen der Krise zu bekämpfen.

Gebiet in Katalonien wegen Coronavirus zur Sperrzone erklärt

Erstmals nach Ausbruch der Coronavirus-Krise ist in Spanien ein Gebiet zur Sperrzone erklärt worden. Die insgesamt knapp 70.000 Einwohner der katalanischen Nachbargemeinden Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui und Òdena dürfen das Sperrgebiet rund 60 Kilometer nordwestlich von Barcelona seit 21 Uhr am Donnerstag nicht mehr verlassen. Diese Maßnahme gelte zunächst für 14 Tage, teilte die katalanische Regionalregierung mit.

Die Polizei überwacht den amtlichen Angaben zufolge die Einhaltung der Quarantäne. Ihre Häuser dürfen die Menschen aber verlassen. In dem betroffenen Gebiet war die Zahl der Infektionsfälle am Donnerstag innerhalb weniger Stunden von 20 auf 58 geklettert. Drei Menschen, die mit dem Covid-19-Erreger SARS-CoV-2 infiziert waren, kamen im Krankenhaus von Igualada bereits ums Leben.

Coronavirus: Spaniens Fußball wird ausgesetzt

Real Madrid, der berühmteste Fußballklub der Nation, steht ebenfalls unter Quarantäne, nachdem ein Profispieler der Basketballabteilung positiv getestet worden war. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im News-Ticker. Betroffen davon ist auch der Nationalspieler Toni Kroos.

Spaniens Fußball-Liga sagte derweil für die nächsten zwei Wochen alle Spiele ab. Zuvor hatte die Regierung angeordnet, dass sämtliche Sportveranstaltungen bis auf Weiteres ohne Publikum stattfinden müssen.

Coronavirus: „Wir werden harte Wochen durchmachen“

Regierungschef Sánchez bereitete die Bevölkerung in einer TV-Ansprache auf schwierige Zeiten vor. „Wir werden harte Wochen durchmachen“, sagte er. Sánchez deutete an, dass Spanien weitere einschneidende Maßnahmen treffen könnte, um die Ausbreitung der Epidemie zu bremsen. „Wir werden alles tun, was notwendig ist, um diesen Notfall der öffentlichen Gesundheit zu bekämpfen.“ Eine Einschränkung der Bewegungs- und Reisefreiheit, wie sie in Italien bereits gilt, ist nicht ausgeschlossen.

Italien ist das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Fällen, bei vielen Erkrankungen in Spanien wurde eine Verbindung nach Italien festgestellt.

Coronavirus zwingt Spaniens Parlament in die Zwangspause

Die gesamte Bevölkerung wurde aufgerufen, „auf nicht notwendige Reisen zu verzichten“. Ein Appell, der auch für die im Land befindlichen Touristen gilt. Die Unternehmen wurden gebeten, ihren Mitarbeitern Heimarbeit zu ermöglichen. Coronavirus und Urlaub - Wo Deutsche nicht mehr hinreisen dürfen.

Coronavirus: Hamsterkäufe in Madrid

Derweil zittern die Hoteliers auf den spanischen Urlaubsinseln Mallorca und Kanaren der Ostersaison entgegen. Zwar gibt es auf den Inseln bisher nur relativ wenig bestätigte Corona-Fälle. Aber die Verunsicherung vieler Menschen spiegelt sich in einem Absturz der Buchungen wider.

Auf Mallorca ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Die 59 Jahre alte Frau sei in der Nacht zum Donnerstag im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma ums Leben gekommen, teilten die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Patientin hatte den Angaben zufolge Vorerkrankungen. Mallorca hat alle Hotel-Eröffnungen wegen des Coronavirus jetzt auf den Sommer verlegt.

Spaniens Regierungschef ruft zu Besonnenheit auf

Regierungschef Sánchez rief derweil die Bevölkerung zur Besonnenheit auf. „Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt.“ Die Behörden würden alles Notwendige tun. Die Bevölkerung schien dieser Botschaft nicht durchweg zu trauen.

In vielen spanischen Städten drängten die Menschen in die Supermärkte, um Hamsterkäufe zu tätigen. Vor allem die Regale mit Basisgütern wurden von den Kunden geleert. An den Kassen bildeten sich ungewöhnlich lange Schlangen. Besonders viel gekauft wurden: Konserven, Pasta, Reis und Toilettenpapier. (dpa/fmg)