Coronavirus: Gewerkschaftsbund fordert Reaktion der G20

Die Börsen sind weiter im Sinkflug, Unternehmen sorgen sich um ihre Zukunft: Das Coronavirus hält die deutsche Wirtschaft in Atem. Am Sonntag wird der Koalitionsausschuss im Kanzleramt nach Lösungen suchen, wie man der Wirtschaft helfen kann. Vor allem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dürfte dabei eine zentrale Rolle einnehmen, der der Ruf nach einer Lockerung bei der Kurzarbeiterregelung wird von Wirtschaftsverbänden immer lauter.

Auch Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), fordert, dass die Regierung sicherstellt, „dass Kurzarbeit jetzt unbürokratisch genutzt werden kann.“ Hoffmann sagte unserer Redaktion: „Wir dürfen die Betriebe – und deren Beschäftigte – nicht im Regen stehen lassen.“

Coronavirus: Hoffmann fordert internationale Reaktion

Doch der DGB-Chef fordert nicht nur eine nationale, sondern auch eine internationale Reaktion. „Das Coronavirus bringt die internationalen Handelsbeziehungen ins Wanken, Lieferengpässe betreffen bereits viele Unternehmen. Der Zuwachs der Weltwirtschaft wird deutlich abgeschwächt“, sagte Hoffmann und forderte: „Wie zur Zeit der internationalen Finanzkrise 2008/2009 sind jetzt koordinierte Maßnahmen der G20-Staaten sowie weitreichende Investitionsprogramme notwendig.“

Die Gruppe der G20 setzt sich aus den 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten und der Europäische Union zusammen. In der Finanzkrise 2008/2009 hatte die Staaten-Gruppe sich unter anderem darauf geeinigt, den Internationalen Währungsfonds (IWF) aufzustocken. Auch wurde von protektionistischen Maßnahmen abgesehen und sich auf eine Reform der Regulierung von Banken geeinigt („Basel III“).

Coronavirus: DGB fordert Investitionsprogramm gegen wirtschaftliche Folgen

Dass zunächst aber die Bundesregierung handeln muss, sehen auch Gewerkschaftskollegen von Hoffmann so. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell forderte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur eine Investitionsoffensive. „Gerade angesichts der sich abzeichnenden Corona-Folgen für die Wirtschaft ist es jetzt höchste Zeit, die Investitionen massiv hochzufahren“, sagte Körzell und nannte Investitionen in Bildung, Krankenhäuser und Verkehrswege als Beispiel. Am Sonntag könnte sich der Koalitionsausschuss tatsächlich auf eine Milliarden-Förderung einigen.

Robert Feiger, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), sagte unserer Redaktion: „Wichtig ist aber, dass Unternehmen Sicherheit haben, wenn ihre Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen. Hier müssen Arbeitsminister Hubertus Heil und Wirtschaftsminister Peter Altmaier klare Zusicherungen – insbesondere bei der Kurzarbeit – machen.“ Es dürfe nicht sein, dass „Betriebe pleitegehen, weil sie zum Wohl der Allgemeinheit ihre Mitarbeiter zu Hause lassen.“

In der Bauwirtschaft, einer wichtigen Branche für die deutschen Konjunktur seien die Auswirkungen des Coronavirus derzeit noch gering, da sie vor allem im Binnenmarkt tätig und nicht in hohem Maße von ausländischen Lieferprodukten abhängig sei, sagte Feiger.

• Mehr zu den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus:

