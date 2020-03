Düsseldorf. Coronavirus-Fälle in NRW steigen weiter. Nun ist ein dritter Mensch gestorben. Laschet warnt vor Alleingängen der Länder. Alle Infos im Newsblog.

801 Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet, alleine im Kreis Heinsberg 443. Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht erfasst.

In NRW sind bis dato drei Menschen an dem Coronavirus gestorben, alle drei hatten Vorerkrankungen.

Armin Laschet warnt im Vorfeld eines Treffens der Ministerpräsidenten am Donnerstag in Berlin vor Alleingängen der Länder.

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern werden ab sofort grundsätzlich untersagt oder ohne Zuschauer abgehalten, das sieht ein verbindlicher Erlass der Landesregierung für die Kommunen vor. Selbst Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmern droht bei gewissen Risikofaktoren Absage.

Schulen und Kindergärten im Kreis Heinsberg für eine weitere Woche geschlossen. Kitagebühren werden möglicherweise erstattet, so Landrat Pusch.

Trotz der Ausbreitung sieht die Landesregierung keinen Anlass, Kitas, Schulen oder Universitäten landesweit zu schließen. Ausflüge und Klassenfahrten wurden aber bis zu den Osterferien gestoppt.

Revierderby und weitere Fußballspiele in NRW vor leeren Rängen.

10.11 Uhr: Eine Arztpraxis in Soest macht nach Informationen des WDR Corona-Tests nach dem Drive-In-Verfahren: Dabei fahren Betroffene mit dem Auto vor und erhalten bei offenem Wagenfenster einen Abstrich. Danach geht es wieder nach Hause. Die Idee von sogenannten Corona-Drive-In-Tests aus Südkorea war zuvor in einer Kreisklinik in Südhessen und einer Hausärztin in Marburg adaptiert worden.

09.37 Uhr: Die Stadt Essen meldet am Donnerstagmorgen einen weiteren Fall. Demnach sie ein Reiserückkehrer aus Südtirol positiv auf das Virus getestet worden. „Er und das familiäre Umfeld sind bereits in angeordneter Quarantäne. Die Umfeldanalyse läuft zur Stunde. Der Mann kommt aus dem Stadtteil Bredeney“, berichtet Stadtsprecherin Silke Lenz. Damit erhöht sich die Zahl der infizierten Menschen in Essen auf nunmehr elf. Eine 89-jährige Frau erlag am Montag den Folgen des Coronavirus. Zwei der insgesamt fünf neuen Fälle, die am Mittwoch bekannt wurden, stammen aus dem Umfeld des Pflegedienstes.

09.32 Uhr: Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat die öffentliche Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim abgesagt. „Wir versuchen dabei mitzuhelfen, die Ausbreitung des so genannten Coronavirus dahingehend einzudämmen, indem wir Kontakte einschränken und somit das Infektionsrisiko minimieren“, teilte der Club am Donnerstag mit. Medienvertreter können Cheftrainer Thomas Reis allerdings schriftlich Fragen stellen und diese per Mail einreichen. Die Partie am Samstag wird ohne Zuschauer ausgetragen.

09.18 Uhr: Aus Sorge vor dem Coronavirus sind wohl weniger Menschen in NRW bereit, Blut zu spenden. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lag die Zahl der Blutspender in den vergangenen Wochen um bis zu 20 Prozent niedriger als normalerweise, meldete der WDR. Seit Ausbruch des Coronavirus in Deutschland registriert auch die Transfusionsmedizin der Uniklinik Essen eine sinkende Bereitschaft Blut zu spenden. Die Uniklinik nimmt die Ängste der Menschen ernst, beruhigt aber. Niemand müsse Angst haben, sich in der Klinik anzustecken, so der Direktor der Transfusionsmedizin. Möglicherweise ein pfiffiges Dankeschön in Zeiten von Corona: Wer beim DRK-Blutspendedienst West Blut spendet, bekommt ein Handdesinfektionsgel geschenkt.

08.58 Uhr: Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls bleibt das Erkrather Gymnasium Hochdahl zunächst am Donnerstag und am Freitag geschlossen. Das teilte die Stadt Erkrath am Donnerstag mit. Die Stadtverwaltung sei am Donnerstagmorgen durch den Krisenstab des Kreises Mettmann informiert worden.

08.07 Uhr: Für einige Zeit galt der Karneval in Gangelt als größte Quelle für die Gefahr, doch jetzt rücken Südtirol beziehungsweise die Alpen immer mehr als Herd der Ansteckung in den Fokus: Die Anzahl der neu Infizierten steigt in der Region stark an. Fast alle Neu-Infizierten in der Region waren zuvor im Skiurlaub in den Alpen. Ganz Italien und damit auch Südtirol werden – im Gegensatz zu Österreich – inzwischen vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet bewertet. Und hier empfehlen die RKI-Experten: Menschen, die sich dort in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten haben, sollten – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zuhause bleiben.

07.50 Uhr: Kabarettist Dieter Nuhr (59) möchte trotz Coronavirus-Vorsichtsmaßnahmen auftreten - ein Tweet dazu hat bei Twitter überwiegend wütende Reaktionen ausgelöst. „Wir haben eine Erkrankungsrate von 0,0001 Prozent der Bevölkerung. Also ich würde gerne einfach auftreten am Wochenende...“, schrieb der 59-Jährige am Dienstag. Der Comedian absolviert derzeit eine Tour in Deutschland und Österreich. Der Auftritt des Kabarettisten Dieter Nuhr in der Stadthalle Hagen am Freitag, 13. März, ist unterdessen definitiv abgesagt worden. Ersatz-Termin ist nun der 7. September.

07.03 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat vor Alleingängen von Ländern in der Corona-Krise gewarnt. „Die Ausbreitung des Virus können wir nur durch gemeinsames, abgestimmtes Handeln im Länderkreis und kluges, konsequentes Vorgehen verlangsamen“, sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur vor Beratungen der Ministerpräsidenten am Donnerstag in Berlin. Zur Lösung der Corona-Krise brauche es starke Länder, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. „Wir setzen auf eine enge Abstimmung. Alleingänge helfen nicht, sondern verunsichern nur“, sagte Laschet. „Gerade in einer solchen Krisensituation zeigt sich: Der Föderalismus ist eine Chance, und er fordert uns zugleich. Länder und Kommunen können vor Ort am besten beurteilen und entscheiden, was notwendig ist für das öffentliche Leben in Abwägung mit dem Schutz der Gesundheit.“ Die Ministerpräsidenten der Länder kommen am Donnerstagnachmittag auch im Kanzleramt mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Bundesministern zusammen.

06.52 Uhr: Ganz Deutschland spricht über das Coronavirus - aber in Köln gibt es in zwei Häusern im Stadtteil Ossendorf ein kleines Areal von Ahnungslosen. Am 6. Februar wurden dort rund ein Dutzend Menschen von der Außenwelt abgeschottet, um in das Camp der Sat.1-Show „Big Brother“ einzuziehen. Der Wissensstand der Kandidaten hat sich seitdem nicht weiterentwickelt. „Je nachdem, wie sie sich im Vorfeld informiert haben, wissen sie theoretisch von dem Ausbruch des Virus in Wuhan und ersten Ansteckungen außerhalb Chinas“, sagte ein Sat.1-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Damit sich das Coronavirus nicht auch noch in den Häusern breit machen kann, wurden neue Bewohner vor ihrem Einzug getestet. Nach Angaben von Sat.1 fielen alle Tests negativ aus.

06.31 Uhr: Im Kreis Heinsberg bleiben die Schulen und Kindergärten für eine weitere Woche geschlossen, möglicherweise sogar bis zu den Osterferien. Das hatte Landrat Stephan Pusch in einer Videobotschaft am Mittwoch mitgeteilt. Ziel sei es, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Das haben wir uns wirklich - das können Sie mir glauben - nicht leicht gemacht, weil wir natürlich alle auch sehr heftig diskutiert haben: Ist das vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf Familien, auf Betreuung, auf das Arbeitsleben der Einzelnen - Stichwort beispielsweise die alleinerziehende Mutter - ist das überhaupt vertretbar?“ Im Kreis Heinsberg war am Mittwoch ein zweiter mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierter Patient gestorben. Es war der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Der Landrat sagte: „Wir haben auch durch viele Gespräche mit den Krankenhäusern in den letzten Tagen festgestellt, dass nicht sehr viele wirklich schwer am Coronavirus erkranken, aber dass insbesondere die Risikogruppe der älteren Personen und der vorgeschädigten Personen, dass man da doch mit schweren Krankheitsverläufen rechnen muss. Mit Blick auf die geschlossenen Kitas sagte Pusch: „Ich kann zumindest eine positive Nachricht senden.“ Denn: Die Bürgermeister des Kreises und er wollten darauf hinwirken, Kita- und OGS-Gebühren zu erstatten. Dies solle nicht „kleinlich“, sondern monatsweise, „so wie es Sie trifft“, passieren.“

06.17 Uhr: Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und der Borussia Mönchengladbach hat Mittwochabend als erstes Geisterspiel stattgefunden. Die Partie ging 2:1 für Gladbach aus. Mehrere hundert Anhänger waren gekommen und hatten sich hinter der Nordkurve aufgehalten, um ihre Mannschaft auf das Duell mit dem 1. FC Köln einzustimmen.

06.11 Uhr: Die Zahl der Infizierten in Bochum hat sich um vier Menschen erhöht. Stand Mittwochabend sind damit neun Personen infiziert. Auch einen Maßnahmenkatalog hat die Stadt veröffentlicht. „Wer in Bochum eine Veranstaltung ausrichten will, deren Teilnehmerzahl zwischen 100 und 1000 liegt, muss in diesem Katalog verbindliche Angaben zu seiner Veranstaltung machen und so eine Risikobewertung vornehmen“, so die Stadt am Mittwoch in einer Presseerklärung. Dazu gehören verpflichtend auch Teilnehmerlisten damit mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden können.

06.09 Uhr: Das Flüchtlingsdorf an der Mintarder Straße in Mülheim ist schon lange leergezogen. Die 13 Holzhäuser, in denen 2016 noch 500 Asylsuchende eine vorübergehende Heimat fanden, stehen verlassen auf dem Saarner Kirmesplatz. In einem von ihnen hat die Stadt nun ein Diagnosezentrum eingerichtet. Patienten werden hier auf das Coronavirus getestet. Ein Besuch:

06.00 Uhr: Wegen des Coronavirus hat das NRW-Schulministerium alle Schulausflüge und Klassenfahrten bis zu den Osterferien abgesagt. Dies sei ein „schulischer Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus“, teilte das Schulministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die Schulferien in NRW beginnen am 6. April. Bislang hatte das Ministerium lediglich Fahrten in Regionen verboten, die als Corona-Risikogebiete gelten.

05.59 Uhr: Die Stadt Bonn hat ihr für nächste Woche geplantes Beethovenfest abgesagt. Es handele sich um zehn Veranstaltungen zwischen dem 13. und 22. März, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Konzerte müssten ersatzlos ausfallen, bereits erworbene Tickets würden erstattet. Bonn feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag des Komponisten, der dort 1770 geboren wurde.

05.55 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in NRW ist weiter gestiegen. Stand 16 Uhr am Mittwoch zählt das Gesundheitsministerium 801 Fälle.

05.54 Uhr: Der Kreis Heinsberg hat jetzt weitere Details zu dem zweiten Corona-Todesfall bekannt gegeben. Der Patient, der in der Nacht zu Mittwoch starb, ist ein 73-Jähriger aus Übach-Palenberg. Der Mann wurde im Krankenhaus Heinsberg behandelt. Die Todesursache ist bei dem Dialysepatienten mit schweren Vorerkrankungen eine Lungenproblematik gewesen, heißt es in der Mitteilung des Kreises Heinberg. Die Infektion mit dem Coronavirus hatte seinen Gesundheitszustand zusätzlich beeinträchtigt. Wo der Patient sich mit dem Virus angesteckt haben könnte, ist nicht bekannt. „Auch an dieser Stelle möchte ich mein ausdrückliches Mitgefühl aussprechen“, so Landrat Stephan Pusch.

