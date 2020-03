Coronavirus: Revierderby BVB-Schalke vor leeren Rängen

Düsseldorf. Zahl der Coronavirus-Fälle ist auf 579 gestiegen. Bisher gibt es zwei Tote. Auch das Revierderby wird ein 'Geisterspiel'. Alle Infos im Newsblog.

In NRW sind zwei Menschen an dem Coronavirus gestorben , eine 89-Jährige in Essen und ein 78-Jähriger im Kreis Heinsberg .

, eine 89-Jährige und ein 78-Jähriger . 579 Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet , alleine im Kreis Heinsberg 323.

, alleine im Kreis Heinsberg 323. NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart verzeichnet zahlreiche Hilferufe aus der Wirtschaft wegen Auftragsausfällen und Liefer-Engpässen.

Pinkwart verzeichnet zahlreiche wegen Auftragsausfällen und Liefer-Engpässen. NRW-Ministerpräsident Laschet kündigt an, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst auszusetzen. Düsseldorfs OB Geisel kritisiert dies als "ziemlich willkürlich".

mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst auszusetzen. Düsseldorfs OB Geisel kritisiert dies als "ziemlich willkürlich". Revierderby zwischen BVB und Schalke ebenfalls vor leeren Rängen

zwischen BVB und Schalke ebenfalls Krankenhäuser schränken Besuchszeiten ein bis hin zum Besuchsverbot.

bis hin zum Hier lesen Sie die nationalen und internationalen Entwicklungen zum Coronavirus.

14.06 Uhr: Auch das Spitzenspiel des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gegen Bayern München am 4. April wird nach Einschätzung der Stadt Dortmund vor leeren Rängen stattfinden. Die Stadtspitze in Dortmund geht nach bisheriger Einschätzung davon aus, dass der erwartete NRW-Erlass zu Großveranstaltungen bis mindestens Mitte April Geltung habe, wie Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) am Dienstag sagte. „Bis dahin wird die Lage aber erneut bewertet“, twitterte die Stadt dazu. Kurz zuvor hatte die Stadt Dortmund bestätigt, dass das Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag ohne Zuschauer stattfinden wird.

14.03 Uhr: Das Literaturfestival Lit.Cologne ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Das teilte die Festivalleitung am Dienstag in Köln mit.

14.01 Uhr: Die Stadt Duisburg hat zur Abklärung von Verdachtsfällen auf eine Infektion mit dem Covid-19 Virus im häuslichen Bereich nun ein Konzept mit mobilen Einsatzteams installiert und sich damit gegen sogenannte Diagnosezentren entschieden. Speziell ausgestattete Mitarbeiter der Feuerwehr Duisburg entnehmen direkt vor Ort die Probe und bringen diese anschließend zum Labor. Den Auftrag zur Entnahme einer Probe löst ausschließlich das städtische Gesundheitsamt aus, wenn es einen konkreten Verdachtsfall gibt. Bürger können sich bei Fragen an Call Duisburg unter der Sondernummer 0203 / 940049 wenden.

13.55 Uhr: Auch Fans von Bayer Leverkusen können sich am Montag eine Reise nach Bremen sparen. Das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder wird wenn überhaupt dann nur ohne Zuschauer ausgetragen.

12:54 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter. Die Städtregion Aachen meldet jetzt 61 bestätigte Infektionen, drei mehr als am Montag.

12:48 Uhr: Auch aus dem Hochsauerlandkreis wird jetzt eine erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Es handelt sich um einen Mann aus dem Stadtgebiet Sundern, der sich bereits in häuslicher Quarantäne befindet. Er war am vergangenen Wochenende aus Ischgl von einem Skiurlaub zurückgekehrt und hat sich nach Angaben der Behörden vermutlich dort angesteckt.

12:36 Uhr: Dortmunds OB Ulrich Sierau (SPD) hat seinen Düsseldorfer Amts- und Partei-Kollegen Thomas Geisel kritisiert: Geisel teilte mit, er wolle Großveranstaltungen in seiner Stadt nicht absagen. Sierau erklärte, "wir in Dortmund teilen nicht die Ansicht, dass das Coronavirus überschätzt wird". Geisel mache aus Sieraus Sicht einen Fehler, sich nicht an die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers zu halten, zumal Sierau glaube, dass viele Besucher Großveranstaltungen angesichts der aktuellen Lage von sich aus nicht besuchen werden. Sierau kündigte an, dass in Dortmund städtische Veranstaltungen bestimmter Größenordnung bis voraussichtlich einschließlich Ostern abgesagt oder verschoben werden.

12:26 Uhr: In Düsseldorf gibt es Nachricht über einen weiteren sehr schwer erkrankten Corona-Patienten. Es handele sich um einen älteren Mann. Nähere Informationen gab es nach Angaben eines Sprechers noch nicht.

12:20 Uhr: Der FC Schalke 04 wird bis auf Weiteres die Öffentlichkeit beim Manschaftstraining aller Teams ausschließen. Das teilte der Verein mit. Gleiches hatte am Morgen Borussia Mönchengladbach mitgeteilt.

12:11 Uhr: Auch das kommende Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 wird ein 'Geisterspiel'. Das Bundesliga-Spiel in Dortmund finde statt, aber vor leeren Rängen, teilte die Stadt Dortmund am Mittag mit. Die Stadt will damit ihren "Beitrag leisten, die Infektionsketten beim Coronavirus zu begrenzen", erklärte Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau. Er bekräftigte, die Stadt wolle "konsequent sein", in der Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Virus. "Die Stadt hatte bei ihrer Entscheidunge keinen Ermessens-Spielraum", sagte Sierau. Laut Sierau gelte diese Regelung für alle Bundesliga-Begegnungen in NRW. Sierau sagte, er glaube mit der Entscheidung auf möglichst breite Akzeptanz zu stoßen und hoffe, dass man "mit möglichst wenig Geschäftemachern" zu tun bekomme, die womöglich versuchten, Profit aus den Absagen von Großveranstaltungen zu schlagen, etwa über einstweilige Verfügungen und Schadenersatzforderungen.

12:05 Uhr: Die Spieler und Trainer des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf stehen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst nicht für Autogramme und Selfies zur Verfügung. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Fortuna folgt damit einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, die Spieler bestmöglich zu schützen und den Bundesliga-Spielbetrieb nicht zu gefährden. In diesem Zusammenhang hat der Verein auch öffentliche Termine mit Spielern und Trainern vorübergehend verschoben.

11:54 Uhr: Auch in Bochum stehen viele Veranstaltungen auf der Kippe oder sind bereits abgesagt worden. Die Stadt wartet noch mit ihrer endgültigen Entscheidung - die dann für vorerst unbestimmte Zeit gelten würde - auf einen Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums, der für diesen Dienstagnachmittag angekündigt wurde.

11:43 Uhr: Die lit.Cologne sagt wegen des Coronavirus die Dom-Lesung am Donnerstag, 12. März ab. Bei der Lesung wären rund 1500 Besucher im Kölner Dom erwartet worden. Man folge deshalb der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, teilte Domprobst Gerd Bachner mit.

11:16 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle in NRW steigt weiter. Das NRW-Gesundheitsministerium berichtet von nun 579 bestätigen Infektionen mit Covid-19. Der Kreis Heinsberg liegt nach wie vor mit weitem Abstand an erster Stelle mit 323 Fällen. Es folgen die Städteregion Aachen (58), die Stadt Köln (31) und der Kreis Coesfeld (21). Ganz auf dem aktuellen Stand sind die Zahlen jedoch nicht. Der Kreis Viersen ist in der aktuellen Übersicht des Ministeriums noch mit 5 Fällen notiert, tatsächlich sind es nach Angaben des Kreises inzwischen 6.

11:09 Uhr: Ein Mann in Recklinghausen ist mit Covid-19 infiziert. Das teilt der Kreis Recklinghausen mit.

11:02 Uhr: Das Rheinderby zwischen Bundesligist Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln soll am Mittwochabend (18.30 Uhr) ohne Zuschauer im Stadion Borussiapark stattfinden. Das hat die Stadt Mönchengladbach bestätigt: „Wir bedauern es sehr, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist, folgen aber selbstverständlich den Vorgaben des Landes, das sich diese Entscheidung sicher nicht leicht gemacht hat, sagte Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. „Ich bin froh, dass es jetzt wenigstens eine NRW-weit einheitliche Regelung gibt, kann aber auch die Enttäuschung der Fans verstehen, dass das traditionelle Derby ohne Zuschauer stattfinden wird“, ergänzt er. Der Borussiapark fasst 54.000 Zuschauer.

10:40 Uhr: Der Bundesligist 1. FC Köln hat alle Ticketvorverkäufe für Heimspiele zunächst gestoppt. Das teilt der Verein auf seiner Website mit.

10:24 Uhr: Der Kreis Kleve teilt mit, dass es nun auch dort einen ersten bestätigten Erkrankungsfall mit Coronavirus gibt. Eine Person aus der Stadt Kleve hatte sich auf einer Auslandsreise infiziert, berichtet die Kreisverwaltung.

10:18 Uhr: In Willich im Kreis Viersen gibt es einen zweiten Erkrankten durch das Coronavirus. Im Kreis Viersen, nördlicher Nachbar des Kreises Heinsberg, sind damit derzeit insgesamt sechs Ansteckungen bestätigt worden. Am Montag teilte der Kreis mit, dass insgesamt 28 Polizeibeamte aus häuslicher Quarantäne entlassen wurden. Alle waren negativ getestet worden. Sie hatten Kontakt zu zwei Polizeibeamtinnen, die wiederum Kontakt zu einen Besucher der Karnevalssitzung vom 15. Februar im Ort Gangelt-Langbroich gehabt hatten.

9:51 Uhr: Krankenhäuser im Land schränken zunehmend Besuchsmöglichkeiten ein. Das St. Barbara-Hostpital in Gladbeck etwa hat jetzt die Besuchszeiten auf drei Stunden am Nachmittag reduziert. Dies soll helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Lungenfachklinik Ruhrlandklinik in Essen hat ein generelles Besuchsverbot verfügt. Die Uniklinik Essen, das St. Josef Krankenhaus in Werden und die Herzchirurgie Huttrop haben die Besuchsszeiten auf zwei Stunden am Nachmittag reduziert - und auf Angehörige aus dem engsten Familienkreis von Patienten.

9:39 Uhr: Das NRW-Innenministerium hat einen Notfallplan für die Polizeibehörden im Land verbreitet. Der Erlass regele das interne Vorgehen der Behörden, sollte sich das Coronavirus weiter ausbreiten. „Oberste Priorität hat immer das Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit“, sagte Sebastian Held, Sprecher der Kreispolizei Olpe.

9:12 Uhr: Aus Mülheim/Ruhr werden die ersten Corona-Verdachtsfälle gemeldet. Sechs Erwachsene waren auf einer Südtirol-Reise mit Infizierten in Kontakt, teilte die Stadt am Dienstag mit.

9:03 Uhr: Nun meldet auch die Stadt Moers den ersten bestätigten Corona-Fall. Die betreffende Person sei bereits in häuslicher Quarantäne und war vermutlich während eines Urlaubs infiziert worden. Im Kreis Wesel sind derzeit insgesamt zwei bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

9:01 Uhr: Die Stadt Mönchengladbach will "im Laufe des Tages" entscheiden, ob das Bundesliga-Nachholspiel des Rheinderbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an diesem Mittwoch vor leeren Rängen stattfinden soll. Bei der Begegnung gegen den BVB am vergangenen Samstag hatten 580 Besucher aus dem Kreis Heinsberg auf Bitte von Verein, Gesundheitsamt und NRW-Gesundheitsministerium, freiwillige ihre Karten zurückgegeben. Eine solche Regelung stehe jetzt aber nicht mehr an, heißt es. Auch das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Wochenende könnte ein Geisterspiel werden. Beim BVB rechnete man an diesem Dienstag mit einer Entscheidung durch das Dortmunder Gesundheitsamt.

8:45 Uhr: Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel will große Events wegen des Coronavirus nicht generell absagen. Die Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert Geisel als „ziemlich willkürlich“.

8:09 Uhr: Der WDR zählt auf den Autobahnen in NRW ist mehr als 403 Kilometer Stau. In der Verkehrsleitstelle vom Landesbetrieb Straßen.NRW wertet man den Wert zwar als "etwa ein Drittel höher als üblich" an einem normalen Morgen unter der Woche, sagt ein Sprecher, aber nicht als überraschend mit Blick auf die Jahreszeit. "Es dürfte auch am starken Regen heute Morgen liegen", sagt der Sprecher auf Nachfrage. Ob die Sorge vor einer Corona-Ansteckung manche Bus- und Bahnnutzer nun zum Umstieg aufs Auto führe, lasse sich aus den Stau-Zahlen derzeit nicht ablesen, meint der Sprecher.

7:52 Uhr: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen erntet auf seiner Facebook-Seite unter einem Kondolenz-Posting zum Tod einer 89-jährigen Corona-Patienten in Essen auch Lob von Nutzern für die transparente Informationspolitik der Stadt zu dem Thema.

7:29 Uhr: Der ASV Duisburg hat den für den 14. März geplanten dritten Lauf seiner Winterlaufserie 2020 wegen des Coronavirus abgesagt. Nähere Infos sollen im Laufe des Tages veröffentlicht werden.

7:04 Uhr: Am Amtsgericht Hagen sorgt ein Richter für Aufsehen: Er besteht in seinen Verhandlungen auf das konsequente Tragen von Mundschutz-Masken. Manche Beobachter reagierten belustigt.

7:01 Uhr: Die Macher des Moers Festivals sehen derzeit keinen Grund für eine Absage. Das Festival ist für Pfingsten Ende Mai geplant. Es wegen des Coronavirus abzusagen, "dazu bedarf es mehr als eines Tweets von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn", sagte Claus Arndt, kaufmännischer Geschäftsführer der Moers Festival GmbH. Einzig die Festivalhalle bietet Platz für mehr als 1000 Zuschauer, die Zuschauer-Kapazität der anderen Spielstätten liege zwischen 50 und 500 Personen, berichtet der Veranstalter. Bei dem Festival werden 250 Musiker aus 26 verschiedenen Ländern erwartet. Insgesamt gut 130 Konzerte sind geplant.

6:44 Uhr: Die Stadt Düsseldorf zählt inzwischen 152 Menschen, die in häuslicher Quarantäne sind. Sie wurden als Kontaktpersonen der inzwischen insgesamt fünf bestätigten Corona-Fälle in der Landeshauptstadt ermittelt. Zuletzt war am Montag ein 47-jähriger Mann aus dem Iran positiv auf Covid-19 getestet worden. Er war am 28. Februar in Deutschland eingerist, habe nach eigenen Angaben leichte Krankheitssymptome gespürt und hatte sich deshalb laut Stadt freiwillig zuhause aufgehalten. Auch für eine 100-köpfige Schülergruppe, die auf Klassenreise in Südtirol war, wurde häusliche Quarantäne empfohlen.

6:31 Uhr: Die anhaltende Coronakrise bringt durch Auftragsausfälle und Lieferengpässe zunehmend Unternehmen in Schwierigkeiten. „Wir werden zur Zeit insbesondere mit Hilferufen aus der Reisebranche, Messe- und Veranstaltungstechnik und Gastgewerbe konfrontiert“, erklärte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) auf Anfrage in Düsseldorf. Das werde „in wenigen Wochen anders aussehen, wenn auch beim produzierenden Gewerbe die Reichweite der Lager erschöpft ist und sich der Wachstumseinbruch auf den internationalen Märkten auch auf die Bestellungen negativ auswirkt.“

6:24 Uhr: "Jeder Tag ist ein Kampf": Eine Essener Pflegedienstmitarbeiterin, die zu den sechs in Essen nachgewiesenen Corona-Fällen gehört, berichtet über ihre Zeit in häuslicher Quarantäne.

6:08 Uhr: Das Coronavirus hat Folgen für die Polizei in NRW: Die traditionelle Vereidigung der neuen Kommissaranwärter in der Kölner Lanxess-Arena ist auf Weisung von Innenminister Herbert Reul (CDU) abgesagt worden. Die Vereidigung solle im Sommer nachgeholt werden.

6:01 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat für diesen Dienstag einen Erlass angekündigt, zur Absage von Großveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Auf dieser Basis werden die Krisenstäbe über Großveranstaltungen über 1000 Teilnehmenden in den Städten und Kreisen ihre Entscheidungen treffen. Wegen der besonderen Situation im Kreis Heinsberg hält Landrat Stephan Pusch auch deutlich kleinere Veranstaltungen im Fokus. In einer Video-Botschaft sprach er von Veranstaltungen "mit 100 Personen in einem Raum".

0:10 Uhr: Stephan Pusch, Landrat vom Kreis Heinsberg, berichtete in einer Video-Botschaft

0:05 Uhr: Der Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) hat aber am Montag beschlossen, dass auf der Henrichshütte bis Anfang April keine Veranstaltung stattfinden soll, teilt Museums-Chef Robert Laube mit. Von Veranstalterseite hatte es zuvor bereits Absagen einzelner interner Termine auf der Hütte gegeben.

0:01 Uhr: Der Coronavirus stürzt den Sport ins Chaos, es drohen Geisterspiele und Absagen - auch im Revierderby. Die wichtigsten Fragen und Antworten hat unsere Sportredaktion zusammengefasst. (dpa/Red)

