Berlin Das Berliner Ensemble führt die Correctiv-Recherche auf. Dabei kommen neue Details ans Licht – die an finsterste Zeiten erinnern.

Eine kürzlich veröffentlichte Recherche des Medienhauses Correctiv über ein klandestines Treffen Rechtsextremer, AfD- und CDU-Politiker, Unternehmer und weiterer Personen in Potsdam sorgt für massenhafte Demonstrationen gegen Rechts in ganz Deutschland. Nun hat Correctiv nachgelegt und weitere Rechercheergebnisse in Form einer szenischen Lesung im Berliner Ensemble präsentiert.

Schauspieler entlarven verharmlosende Sprache der Neuen Rechten

Zunächst wurden die bisher veröffentlichen Informationen durch die Schauspielerinnen und Schauspieler, die die Rollen der jeweils sprechenden Person einnahmen, vorgetragen. Dabei gingen sie auch darauf ein, wie bei der investigativen Arbeit vorgegangen wurde: Ein Journalist von Correctiv hatte sich am Tag der Veranstaltung in dem Hotel eingemietet und schnitt mit einer Armbanduhr Szenen aus dem Inneren des Gasthauses mit.

Vor dem Landhaus Adlon waren außerdem zwei Fahrzeuge geparkt, aus denen Video- und Bildaufnahmen gemacht wurden. Weiterhin war ein Kameramann auf einem Boot vor dem Ufer des Anwesens positioniert.

Durch die künstlerische Inszenierung und mit Humor entlarvte das Stück die verharmlosende Sprache der Neuen Rechten: So wurde darauf hingewiesen, dass mit Patrioten Faschisten, mit Ethnie Rasse und mit Remigration Deportation gemeint ist. Insbesondere das Konzept der Remigration schlug nach Veröffentlichung der Rechercheergebnisse hohe Wellen, obwohl es sich nicht um eine neue Idee handelt, wie die Bühnendarstellerinnen und -darsteller hinwiesen.

Bereits 2018 hat Höcke in seinem Buch von einem „großangelegten Remigrationsprojekt“ gesprochen. Im Buch des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, wird sogar eine Zahl der von entsprechenden Plänen betroffenen Menschen genannt: 25 Millionen.

Die Recherche von Correctiv szenisch aufbereitet – mit einer Prise Humor. Foto: Kolja Zinngrebe / BErliner Ensemble

Rechtsextremer Bundestagsmitarbeiter brüstet sich mit Zugang zu Informationen

Nachdem dieser Aspekt des Masterplans nach Bekanntwerden der Recherche bundesweit für Aufschrei gesorgt hat, dürfte ein weiterer Vortrag während des Treffens ebenfalls breite Beachtung finden. Eine Rede von Mario Müller, ein mehrfach verurteilter Gewalttäter der Identitären Bewegung, der 2020 auf die griechische Insel Lesbos reiste, um gegen Geflüchtete dort vorzugehen. Müller ist darüber hinaus wissenschaftlicher Mitarbeiter beim AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt und dadurch eine ebenfalls wichtige Figur bei dem Geheimtreffen.

Müller stellt nämlich einen weiteren Baustein des „Masterplans“ vor, mit dem seiner Meinung nach der Hauptgegner der Rechten bekämpft werden kann: die Antifa. In seiner Position im Bundestag habe er Zugänge zu Informationen über Personen aus dieser Gruppe. „Was wäre, wenn man Exekutive und Judikative zusammen denkt?“, fragte ein Schauspieler, der Müller auf der Bühne verkörperte. Raus komme Gestapo, also die Geheime Staatspolizei im Dritten Reich, die nicht nur gegen Personen ermittelte, sondern diese auch verfolgte, folterte und tötete.

Dass diese Idee erfolgreich umgesetzt werden könnte, belegte Müller laut Correctiv mit einem Beispiel. Er habe einen ehemaligen Berliner Autonomen ausfindig machen können, der sich in Polen als Kindergärtner ein neues Leben aufbauen wollte. Diese Information habe Müller an „ergebnisorientierte Fußballkreise“ in Polen weitergeleitet, die den Berliner „sportlich“ konfrontiert hätten.

Dem Recherche-Netzwerk gegenüber bestreitet Müller das, will sich lediglich mit „polnischen Journalisten“ über den Aufenthaltsort des Mannes „ausgetauscht“ haben, wie die Correctiv in einem am Mittwoch veröffentlichten Text schreibt.

Im Landhaus Adlon kamen am 25. November 2023 kamen einflussreiche Persönlichkeiten zusammen, um einen kruden Masterplan zu besprechen, der die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland vorsieht. Doch nicht nur das. Foto: Jens Kalaene / DPA Images

Zum Schluss ein hoffnungsvoller Appell an das Publikum

Daraufhin habe dieser einen Nervenzusammenbruch erlitten und sei zum Kronzeugen im Prozess um die Linksradikale Lina E. geworden. Das Konzept sehe eine Plattform vor, auf der Namen, Geburtsdaten sowie teilweise Adressen von Personen aus der linksextremistischen Szene dokumentiert werden. Diese Plattform sei mit dem Account „Dokumentation Linksextremismus“ auf der Plattform X – vormals Twitter – bereits vorhanden.

„Dieser Abend erzählt von nichts weniger als die Zerstörung unserer Demokratie“, hieß es am Ende der Lesung. „Die Zerstörung ist im Gange. Sie passiert jetzt.“ Neben den mahnenden Worten richtete sich ein Schauspieler des Berliner Ensembles mit einem hoffnungsvollen Appell an die Zuhörerschaft: „Dies könnte eine Erzählung sein, die zeigt, dass wir viele sind, laut sind.“ Nachdem das Licht ausgegangen war, waren aus den Reihen des Publikums „alle zusammen gegen den Faschismus“-Rufe zu hören.

