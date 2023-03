Deutschlandticket: Nicht bremsen, sondern wenden!

Kaum zu glauben: Langsam kommt das Deutschlandticket in Fahrt. Doch es liegen noch Stolpersteine auf dem Weg zu einer umweltgerechten Mobilität.

Wenn es irgendwo kein Tempolimit geben sollte, dann bitte bei der ökologischen Verkehrswende. Ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg dorthin ist das Deutschlandticket.

Die kommunalen Verkehrsbetriebe machen es aus Eigeninteresse derzeit vor: Wer nicht darauf beharrt, sein altes Ticket zu behalten, bekommt das neue Deutschlandticket. Am Verkehrsverbund Rhein-Ruhr liegt es nun, die Zusatznutzen, die es bislang schon gab, so attraktiv zu bepreisen und als, sagen wir, „Deutschlandticket plus“ anzubieten, dass es tatsächlich ein ernsthaftes Angebot ist. Landesweite ist da genau so wenig passend wie der Aufschlag für Studierende von gut 12 Euro für deutschlandweites Fahren.

Zuschlag fürs Semesterticket - das ist kaum denkbar

Dahinter stecken dürfte die Sorge der Studierendenselbstverwaltung und der Hochschulen, wie sehr die Studierendenzahlen und damit die Zuschüsse einbrechen, wenn das Semesterticket nicht mehr wichtigster Grund fürs Studium ist. Doch ob der Zwangsbeitrag von umgerechnet über 35 Euro pro Monat rechtlich haltbar ist?

Sehr zweifelhaft, zumal, wenn Zuschüsse und rechtliche Grundlagen es hergeben, dass Arbeitgeber das Deutschlandticket mit Rabatt für Beschäftigte als Jobticket anbieten. Arbeitnehmern für 35 Euro den Weg zur bundesweiten Mobilität zu eröffnen, dürfte für Firmen, die sich als nachhaltiger und zukunftsfähiger Arbeitgeber präsentieren wollen, zwingende Notwendigkeit im Kampf um die besten Köpfe sein.

Wer sich den Kopf darüber zerbricht, was das alles kosten mag, dem sei noch mal vor Augen geführt, dass der Bund fürs Deutschlandticket 1,5 Milliarden Euro locker macht. Vier Milliarden fließen in Zuschüsse für Elektroautos und Ladesäulen. Dabei gilt im Verkehrssektor: Der Entwicklungsstand eines Landes bemisst sich nicht daran, wie viele Menschen sich ein Auto kaufen wollen. Sondern daran, wie viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik