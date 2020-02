Ein kritischer Moment

Ist es Selbsttäuschung, wenn die Politiker hierzulande immer wieder betonen, wie gut Deutschland auf die Seuche vorbereitet ist? Mit Blick auf die isolierten Städte in Norditalien ist diese Frage nicht mehr so leicht zu beantworten. Auch Rom hat das behauptet - und scheint bereits im frühen Stadium des Ausbruchs an seine Grenzen zu gelangen. Darauf weisen landesweite Hamsterkäufe hin.

Wenn bei uns Zehntausende wie in China infiziert wären und jeder Patient mit erhöhter Temperatur eine Klinik aufsuchen würde, reicht moderne Medizin nicht mehr aus. Dann sind eine Reihe von Maßnahmen dringend geboten.

Gesundheitsminister Spahn reagiert angesichts einer drohenden Pandemie konsequent und angebracht. Dazu gehört auch, Kliniken per Eilverordnung zu verpflichten, bereits Verdachtsfälle zu melden.

Worauf es nun ankommt, ist der Öffentlichkeit alle Fakten zu präsentieren. Nur dann können wir gelassen und nüchtern auf die virale Herausforderung reagieren.

Ob die Corona-Variante gefährlicher als SARS ist? Viele Fragen können Forscher noch nicht beantworten. Sicher aber ist: Journalisten die Akkreditierung zu entziehen, weil sie nicht über das berichten, was die kommunistische Partei im Reich der Mitte für angebracht hält, nährt apokalyptische Verschwörungstheoretiker. Und genau die, die brauchen wir nicht.