Erdogan: Schweden darf in die Nato – unter einer Bedingung

Berlin. Das Ringen um eine schwedische Nato-Mitgliedschaft geht in die nächste Runde. Der türkische Präsident stellte nun neue Forderungen.

Schweden sieht sich neuen Hürden auf dem Weg zur Nato-Mitgliedschaft gegenüber. Denn die Türkei, die den Beitritt zur Militärallianz seit über einem Jahr blockiert, hat nun neue Forderungen gestellt. Vor dem Nato-Gipfel im litauischen Vilnius knüpfte Präsident Erdogan seine Zustimmung zum Beitritt der Skandinavier an neue Aufnahmegespräche der Türkei in die Europäische Union.

Am Montag sagte Recep Tayyip Erodgan in Istanbul vor dem Abflug zum Spitzentreffen am Dienstag und Mittwoch: "Ebnet uns erst einmal den Weg der Türkei in die Europäische Union, und danach werden wir den Weg Schwedens freimachen, so wie wir ihn für Finnland geebnet haben." Die beiden skandinavischen Staaten hatten gleichzeitig im Mai 2022 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ihren jahrzehntelangen Verzicht auf eine Mitgliedschaft im Militärbündnis aufgekündigt. Neben der Türkei hat auch Ungarn den Beitrittsantrag noch nicht raitifziert. Grund dafür sind die Verstimmungen des ungarischen Präsidenten Viktor Orban im Angesicht von Kritik an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im Land.

Neue Forderungen: Schwedens Nato-Beitritt hängt an türkischer EU-Perspektive

Während die Türkei das Aufnahmegesuch Finnlands unterstützt hatte, blockiert sie den Beitritt Schwedens. Zunächst forderte Ankara Stockholm auf, härter gegen ins Land geflüchtete Kurden vorzugehen. Personen, die von türkischen Strafverfolgungsbehörden mit der als Terrorgruppe eingestufte kurdische Arbeiterpartei PKK und deren Miliz in Verbindung gebracht werden, genossen in Schweden bis dahin relative Sicherheit. Die Zugeständnisse Schwedens gingen dem türkischen Machthaber allerdings offenbar nicht weit genug.

Finnlands Beitritt zur Nato als 31. Mitglied im Bündnis wurde bereits im April besiegelt. Wann und ob das 32. Mitglied überhaupt aufgenommen wird, liegt seit einem Jahr in den Händen Erdogans. Mit der neuen Forderung könnten schwedische Nato-Ambitionen in weite Ferne rücken. Denn die 2005 initiierten Beitrittsgespräche zur Europäischen Union liegen auf Eis. Grund dafür sind wachsende Demokratie-Bedenken in der EU. (sek/dpa)

