Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht an zwei Forscherinnen aus Frankreich und den USA. Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna werden für ihre Erkenntnisse zur sogenannten "Gen-Schere" geehrt.

Brüssel. Die EU-Kommission will die strengen Regeln für Gentechnik in der Landwirtschaft lockern. Warum Bundesministerin Schulze davor warnt.

Mit diesem brisanten Plan kommt auf Verbraucher einiges zu: Gemüse, Getreide und andere Lebensmittel, die auf Basis bestimmter neuer Gentechnik-Methoden hergestellt werden, sollen im Supermarkt bald nicht mehr von anderen Produkten ohne Gentechnik zu unterscheiden sein.

Die Kennzeichnungspflicht als genetisch verändert soll für sie ebenso entfallen wie die Vorschriften zur Risikoprüfung. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel beschließen wird. Die strengen europaweiten Regeln für den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft sollen damit gelockert werden.

Doch in der Bundesregierung gibt es Protest: Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) warnte kurz vor der Entscheidung eindringlich davor, den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft zu erleichtern. „Die Deregulierung der Gentechnik ist nicht die Antwort auf die Frage nach dem Welthunger“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. „Wir helfen den Hungernden am besten, wenn wir weiter in nachhaltige, klimaangepasste Landwirtschaft vor Ort investieren.“

Das steckt hinter dem brisanten Gentech-Plan für Lebensmittel

Die EU-Kommission zielt mit der Novelle auf einfachere Vorschriften für sogenannte geneditierte Pflanzen. Dabei geht es nicht wie bei der klassischen Gentechnik um das Einschleusen fremder Gene in die Pflanze, sondern um präzise Eingriffe ins Erbgut von Pflanzen mit Veränderungen, die auch durch bisherige Züchtungsmethoden entstehen können. Besonders bekannt ist die Entwicklung der sogenannten Genschere Crispr-Cas9.

Die Kommission verspricht, dass mit diesen Methoden Pflanzen mit größerer Widerstandskraft etwa gegen Hitze, Dürre oder Überschwemmungen schneller und günstiger gezüchtet werden – die also besser mit dem Klimawandel zurechtkommen.

Andere Züchtungen könnten darauf abzielen, dass die Pflanzen weniger Dünger oder Schädlingsbekämpfungsmittel benötigen. Auch für diese Techniken gilt bisher das strenge Gentechnikrecht der Europäischen Union mit Sicherheitsprüfung und Kennzeichnungspflicht. Für andere Gentech-Methoden würden weiterhin die strengeren Regeln gelten.

Ministerin Schulze erklärte, die Gentechnik habe in ihrer Geschichte noch keinen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherung geleistet. „Ihr gesellschaftlicher Nutzen wird in der Theorie oft behauptet, aber in der Praxis zielt die Gentechnik auf Patente und Profite“, sagte die SPD-Politikerin.

Kleinbauern in Entwicklungsländern könnten sich dieses teure Saatgut gar nicht leisten. „Deshalb setzen wir in der Entwicklungszusammenarbeit nicht auf den Einsatz von Gentechnik und neuen Züchtungstechnologien wie Crispr-Cas“, so Schulze. „Unser Ziel ist eine unabhängigere und nachhaltigere lokale Landwirtschaft.“

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Foto: Kay Nietfeld / dpa

Das Thema ist hochbrisant, Streit steht bevor. Der Deutsche Bauernverband unterstützt die Lockerung der Vorschriften, Umweltorganisationen und Biobauern fordern dagegen die Beibehaltung der strengen Regeln und warnen, dass andernfalls große Konzerne noch mehr Kontrolle über die Lebensmittelproduktion bekommen könnten.

Verbraucherschützer fürchten auch, dass sich Konsumenten künftig nicht mehr gezielt gegen Nahrungsmittel entscheiden könnten, die mit neuen Gentechnikmethoden verändert wurden.

Der Grünen-Agrarexperte im EU-Parlament, Martin Häusling, nennt die EU-Pläne einen „Schlag ins Gesicht für Verbraucher und Biolandwirte“. Niemand werde mehr erfahren, ob auf seinem Teller gentechnisch veränderte Lebensmittel landen. Aber auch in der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Positionen: Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) befürwortet eine Lockerung der Gentech-Vorschriften.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik