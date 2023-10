Kampf gegen Falschparker – kommen jetzt die Super-Scanner?

Verkehrssünder müssen ab heute mit höheren Strafen rechnen, wenn sie falsch parken oder zu schnell fahren. Denn heute ist ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft getreten, der vor allem mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger bringen soll.

Falschparker sind ein alltägliches Ärgernis auf den Straßen. Sie behindern den Verkehrsfluss und können potenzielle Gefahrensituationen schaffen. Das Parken in verbotenen Bereichen auf Gehwegen oder Feuerwehrzufahrten stellt nicht nur eine Belästigung für andere Verkehrsteilnehmer dar, sondern kann auch zu Unfällen führen und die Lebensqualität in den Städten beeinträchtigen.

Jetzt sollen wirksame Kontrollen den Druck auf Falschparker erhöhen: Die Bundesländer wollen künftig Scan-Fahrzeuge einsetzen. Nach einem Bericht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" geht aus einer Empfehlung der zuständigen Ausschüsse hervor, dass die Länder die Bundesregierung auffordern, zu diesem Zweck das Straßenverkehrsgesetz zu ändern.

Erfahrungen aus Amsterdam und Paris zeigten, dass sich eine "regelkonforme Nutzung" des öffentlichen Parkraums "signifikant" erhöhe, heißt es demnach in der Empfehlung. Die Bundesregierung müsse daher die automatisierte Erfassung der Kennzeichen gesetzlich regeln.

Falschparker: Scan-Fahrzeug kann 20 Mal mehr Fahrzeuge überprüfen

Die Mitarbeiter der Kommunen könnten dem Papier zufolge durchschnittlich 50 Fahrzeuge pro Stunde auf Parkscheine oder Anwohnerparkausweise überprüfen. Bei Scan-Fahrzeugen fertigten Kamerasysteme Bilder der Kennzeichen an, die dann mit einer Datenbank abgeglichen würden, in der die Parkberechtigungen hinterlegt seien. "Mittels solcher fahrzeuggestützten Videokontrollen können bis zu 1000 Kennzeichen pro Stunde kontrolliert werden", heißt es in der Empfehlung weiter.

Das Kennzeichen sei ein personenbezogener Datensatz, sagte der ADAC-Verkehrsrechtsexperte Jost Kärger der "Rheinischen Post". "Für einen anlasslosen Scan braucht es eine Rechtsgrundlage, die noch fehlt. Das ist auch eine Frage für die Datenschutzbeauftragten der Länder." (afp)

