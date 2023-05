Frauen in NRW bekommen laut Statistik immer später Kinder

Düsseldorf. Frauen werden immer später Mutter, das Durchschnittsalter in NRW stieg auf fast 32 Jahre. Auch lokal gibt es deutliche Unterschiede.

Frauen in Nordrhein-Westfalen bekommen im Schnitt immer später Kinder. Knapp zwei Drittel (64,3 Prozent) waren 2021 bei der Geburt ihres Kindes 30 Jahre alt oder älter, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Der Anteil der Frauen mit einer „späteren Mutterschaft“ sei somit deutlich höher als zehn Jahre zuvor (2011: 55,1 Prozent).

Das Durchschnittsalter stieg im vergangenen Jahrzehnt stets an: Im Schnitt waren Frauen 2021 bei der Geburt ihres Kindes 31,6 Jahre alt - und somit durchschnittlich mehr als ein Jahr älter als 2011, als das Durchschnittsalter noch bei 30,5 Jahren lag. Diese Statistik erfasst die Geburt jedes Kindes. Blickt man nur auf die Erstgeborenen, ergibt sich ein ähnliches Bild: Das erste Kind bekam eine Frau in NRW 2011 im Schnitt mit 29,1 Jahren, 2021 dagegen erst mit 30,4 Jahren.

Laut dem Statistikamt gibt es deutliche regionale Unterschiede. In Düsseldorf war das durchschnittliche Alter der Frauen bei der Geburt ihres Kindes mit 33,2 Jahren 2021 am höchsten. In Gelsenkirchen waren die Frauen mit durchschnittlich 30,0 Jahren am jüngsten.

