Fridays for Future ruft am Freitag wieder zum Klimastreik auf. Auch in NRW und im Ruhrgebiet gibt es viele Demonstrationen.

Klimastreik Fridays for Future: Rund 50 Klima-Demos in NRW am Freitag

Fridays for Future ruft am Freitag zum Klimastreik auf. An rund 50 Orten in NRW wird mit Beschäftigten des Nahverkehrs und Verdi demonstriert.

An rund 50 Orten in NRW ruft Fridays for Future am Freitag zum Klimastreik auf. Gemeinsam mit den Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs und der Gewerkschaft Verdi hat die Klimainitiative Demonstrationen angekündigt. Dabei geht es um den Ausbau erneuerbarer Energie und öffentlicher Verkehrsmittel.

Die Proteste in NRW finden etwa vor dem Landtag in Düsseldorf und in Köln auf der Uniwiese statt. Bundesweit sind mehr als 240 Aktionen geplant.

Fridays for Future plant Demonstrationen auch in vielen Städten im Ruhrgebiet

Außerdem soll es Demonstrationen in den folgenden Städten geben: Aachen, Bielefeld, Brilon, Bochum, Bonn, Coesfeld, Detmold, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gronau, Hagen, Herford, Kleve, Krefeld, Leverkusen, Lindlar, Marl, Mönchengladbach, Münster, Neuss, Olpe, Paderborn, Recklinghausen, Siegen, Solingen, Viersen und Wuppertal.

Die Klimainitiative fordert einen Ausbaustopp für Autobahnen und bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. „Mobilität ist ein Grundrecht – und muss für alle bezahlbar sein“, heißt es auf der Webseite der Klimainitiative.

Für eine bezahlbare, klimaneutrale und gerechte Mobilität für alle sei „eine radikale Kehrtwende“ nötig, sagte Sprecherin Annika Rittmann. Die Klimaschützer fordern zudem die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, um die Folgen der Klimakrise abzumildern.

(dpa)

