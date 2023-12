Berlin Der nächste Bahnstreik hatte sich abgezeichnet. Nun steht fest: Zwischen Donnerstagabend und Freitag streiken die Lokführer.

Schon länger hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit einem Bahnstreik gedroht. Jetzt ist es so weit: Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder für den Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend zu einem Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend mit. Der „Spiegel“ berichtete zunächst, dass die Lokführer zwischen Donnerstagabend und Freitagabend streiken wollen. Wie der Spiegel weiter aus Gewerkschaftskreisen erfahren haben will, soll der Streik am Donnerstag (7. Dezember) um 18 Uhr mit dem Güterverkehr starten, um 22 Uhr sollen auch keine Personenzüge mehr fahren. Der Streik soll bis Freitagabend (8. Dezember) um 22 Uhr andauern.

Die Tarifrunde zwischen Bahn und GDL hatte Anfang November begonnen. Ursprünglich waren auch für diesen Dienstag und Mittwoch sowie für kommende Woche Gespräche geplant – die Lokführergewerkschaft erklärte die Tarifverhandlungen aber vor anderthalb Wochen für gescheitert und kündigte neue Warnstreiks an. Parallel dazu läuft eine Urabstimmung über häufigere und längere Arbeitskämpfe.

Am Mittwoch hatte die Lokführergewerkschaft GDL zudem die Tarifverhandlungen mit dem Bahnunternehmen Transdev für gescheitert erklärt. Obwohl sich die Arbeitgeber bereiterklärt hätten, über eine Arbeitszeitreduzierung zu verhandeln, hätten sie in der Verhandlungsrunde am Dienstag „kein verhandelbares Angebot vorgelegt“, teilte die GDL am Mittwoch mit. Die Gewerkschaft habe dann „das Scheitern der Verhandlungen“ erklärt.

(fmg/dpa/AFP)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik