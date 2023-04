Grüne NRW-Fraktionschefinnen kritisieren „Letzte Generation“

Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen in NRW, Wibke Brems (links) und Verena Schäffer (rechts) halten die Protestform der „Letzten Generation“ für den falschen Weg.

Düsseldorf. Die Proteste der Letzen Generation seien nicht mehrheitsfähig, kritisiert Wibke Brems. Als Positivbeispiel nennt sie eine andere Klimabewegung.

Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im NRW-Landtag, Wibke Brems und Verena Schäffer, sehen die Protestaktionen der „Letzten Generation“ kritisch. „Ich verstehe die Verzweiflung angesichts der Klimakrise. Aber mit solchen Aktionsformen gewinnt man keine Mehrheiten in der Gesellschaft“, sagte Brems der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Freitag). In einer Demokratie müssten die Menschen auch Kompromisse eingehen.

„Ich habe meine Schwierigkeiten mit denjenigen, die Kompromisse kategorisch ablehnen“, sagte Brems. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die so protestierten, wüssten auch, dass sie mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssten.

Protest: „Fridays for future“ als positives Gegenbeispiel zur „Letzten Generation“

Als positives Beispiel verwies Verena Schäffer auf die Jugendbewegung „Fridays for future“. Deren friedlich bunter Protest habe „wahnsinnig viel erreicht“, sagte sie. So habe „FFF“ das Thema Klima in den Bundestagswahlkampf getragen. „Das hat mehr gebracht als die Proteste der ‘Letzten Generation’.“

Klimaaktivisten hatten am Donnerstag in Berlin erneut vorübergehend den Verkehr auf wichtigen Straßen und Kreuzungen behindert. Die Polizei sprach auf Twitter von 15 Blockaden, die sämtlich beseitigt worden seien. Laut der „Letzten Generation“ konfrontierten zur gleichen Zeit Aktivisten Bundestagsabgeordnete am Reichstagsgebäude mit ihren Fragen nach einem Verfassungsbruch durch mangelnden Klimaschutz. epd

