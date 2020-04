Die meisten Pflegeeinrichtungen wie Altenheime sind derzeit abgeschottet. Besuche sind nicht möglich, oft müssen die Senioren sogar auf ihren Zimmern bleiben – aus Angst, dass das Corona-Virus in den Heimen aufgrund des Alters und den Vorerkrankungen der Bewohner besonders schlimm wütet.

Mit dem Besuchsverbot sind die Heimbewohner vermeintlich besser geschützt – doch für viele ist die damit einhergehende soziale Isolation von Freunden und Verwandten nur schwer zu verkraften.

Die Grünen fordern daher nun, Besuche wieder unter gewissen Voraussetzungen zuzulassen. In einem 7 -Punkte-Plan, der unserer Redaktion exklusiv vorliegt, hat die Partei Maßnahmen erarbeitet, wie der Isolation und Vereinsamung der besonders verletzlichen Gruppen entgegengewirkt werden soll.

Corona-Krise: Grüne planen Zeitkorridore für Besucher in Heimen

„Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen sollte so weit wie möglich verhindert werden“, heißt es in dem Forderungskatalog der Grünen. Um Besuche zu ermöglichen, schlägt die Partei vor, dass Besucher bestimmte Zeitkorridore für ihren Besuch zugewiesen bekommen.

Da Menschen in Pflegeheimen besonders gefährdet sind, sollen Besucher zudem Schutzausrüstung erhalten, die in den Pflegeeinrichtungen für diesen Zweck vorgehalten werden soll. „Mit einem strikten Risikomanagement kann das Übertragungsrisiko stark eingegrenzt und Besuche möglich gemacht werden“, heißt es in dem 7-Punkte-Plan.

Grübe fordern Digitalpakt für IT-Infrastruktur

Wenn sich Bewohner von Pflegeeinrichtungen in Quarantäne befinden, sollen ihnen digitale Möglichkeiten, etwa mit Tablets für Videotelefonie, geboten werden, um mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen. Dafür fordern die Grünen „einen Digitalpakt von Bund und Ländern, um notwendige IT-Investitionen in die Infrastruktur zu finanzieren.“

„Wo sie dringend nötig sind, sollten wir schnelle Veränderungen möglich machen. Digitale Anwendungen ersetzen zwar nicht den persönlichen Kontakt, sind allerdings eine Möglichkeit, sich dennoch mit Menschen in Familie und Freundschaft auszutauschen und so eine Vereinsamung zu verhindern“, sagte Kordula Schulz-Asche, Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der Grünen, unserer Redaktion.

Pflegende Angehörige wollen die Grünen finanziell entlasten

Wenn sich ältere und schwächere Menschen zuhause in Quarantäne befinden, sollen ihnen nach Ansicht der Grünen zudem die Fahrtkosten zum Arzt von der Krankenversicherung erstattet werden. Dafür wollen die Grünen den Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung von derzeit 125 Euro auf 250 Euro verdoppeln.

Sobald es die Versorgungslage zulasse, sollten pflegende Angehörige zudem Zugang zu Schutzmasken und Schutzkleidung erhalten, fordert die Partei. Und nicht nur das: Wer aufgrund der Krise nun Angehörige pflegt, soll dafür auch finanziell entschädigt werden, fordert Schulz-Asche: „Wo Angehörige ihre Erwerbsarbeit ruhen lassen, um in die Bresche zu springen und Versorgungsbrücken zu bauen, sollte es vorübergehende Ausgleichszahlungen geben.

Auch beim Einkaufen fordern die Grünen einen besseren Schutz für verletzlich Gruppen. Die Kommunen seien gefragt, sich „kreative Lösungen“ auszudenken – etwa Einkaufskorridore einzurichten. So könnten beim Einkauf gewisse Zeiten gelten, in denen nur besonders gefährdete Gruppen einkaufen können, schlägt die Oppositionspartei vor.

Göring-Eckardt: „Sterbebegleitung wieder möglich machen“

Auch zur sogenannten Triage, also zu der Entscheidung, wer im Krisenfall gerettet werden darf, positionieren sich die Grünen in ihrem 7-Punkte-Plan. Das Alter dürfe „nicht pauschal ausschlaggebend sein für die Frage, ob eine Behandlung erfolgt“ heißt es. Gleiches gelte für die infektionsschutzbedingten Freiheitsbeschränkungen. Es gehe darum, Entscheidungen „so spezifisch wie möglich“ zu treffen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt will eine Sterbebegleitung durch Angehörige und Freunde ermöglichen. Foto: Martin Schutt / dpa

Zulassen möchten die Grünen auch eine familiäre und befreundete Begleitung im Sterbefall. „Wenn die engsten Menschen von uns gehen, muss ein Abschied durch Familie und Vertraute möglich sein“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt unserer Redaktion.

Dafür müsse man neue Formen finden, „die mit den Abstandsregeln und Hygienevorschriften zusammen passen“, sagte Göring-Eckardt. So schlug sie vor, Zimmer einzurichten, die durch einen separaten Zugang zu erreichen und zu verlassen sind und mehr Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. „Das ist ein Gebot der Menschlichkeit, für das Krankenhäuser oder Altenheime mehr Unterstützung brauchen, um auch in solchen schwierigen Zeiten praktikable Lösungen zu finden.“

