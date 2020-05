Er galt als grünes Wunderkind. Er gewann in Tübingen haushoch eine Wahl nach der anderen. Er durfte vom Ministerpräsidentenamt nach der Ära Kretschmann träumen. Er schimpfte über Ausländer, legte sich nachts in der baden-württembergischen Stadt mit Studenten an oder machte mit Berlin-Bashing von sich reden. Die Grünen verziehen Boris Palmer über Jahre viele Eskapaden.

Doch nun hat der Rebell den Bogen überspannt. Nachdem der Tübinger Oberbürgermeister selbst ihm wohl gesonnene Parteifreunde mit Äußerungen über Alte in der Corona-Krise („Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären“) in Aufruhr versetzte, entzog die Bundespartei Palmer endgültig das Vertrauen.

Boris Palmer hat sich verzockt: Grüne wollen ihn politisch nicht mehr unterstützen

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte am Montag nach Video-Beratungen des Bundesvorstandes: „Wir werden Boris Palmer bei einer erneuten Kandidatur in Tübingen und auch bei weiteren politischen Tätigkeiten nicht mehr unterstützen.“ 2022 steht die nächste Oberbürgermeisterwahl in der Hölderlin-Stadt an. Palmer ist seit 2007 Rathauschef, bei der Wiederwahl 2014 bekam er fast 62 Prozent. Nun aber droht ihm das politische Aus.

„Mit seinen zwanghaften Provokationen und seinen polarisierenden Äußerungen schadet Boris Palmer unserer Partei“, erklärten die baden-württembergischen Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand. Sie kündigten wie Baerbock an, Palmer bei Kandidaturen um politische Ämter nicht mehr zu unterstützen. Palmer trage „mit seinen inszenierten Tabubrüchen und kalkulierten Ausrutschern zu einer Brutalisierung der öffentlichen Debatte bei“. Auch der Grünen-Fraktionschef im Tübinger Gemeinderat, Christoph Joachim, will Palmer 2022 in Tübingen nicht mehr für die Grünen ins Rennen schicken.

Grüne prüfen Sanktionen gegen Palmer – Rauswurf nicht geplant

Bundes- und Landespartei prüfen weitere Sanktionen. Das reicht von einer Verwarnung, der befristeten Enthebung aus einem Parteiamt bis zum zeitweiligen Ruhen der Mitgliedsrechte bis zu zwei Jahren. Einen langwierigen und rechtlich heiklen Parteiausschluss Palmers streben die Grünen nicht an. „Wir wollen Boris nicht zum grünen Sarrazin machen“, sagte ein Bundestagsabgeordneter in Anspielung auf den SPD-Provokateur und scharfen Islam-Kritiker Thilo Sarrazin, den die Sozialdemokraten seit Jahren aus der Partei werfen wollen und dafür viele Prozesse führen müssen. Aber ist Palmer das nicht längst?

Immer wieder zündelt und provoziert er, gerne in der Flüchtlingspolitik. 2018 kam ihm abends in Tübingen ein Student blöd. Palmer zückte seinen Dienstausweis und wollte als Hilfssheriff die Personalien des jungen Mannes aufnehmen.

Berlin? Für den hochbegabten Mathematiker ein „failing state“

Im Dezember 2018 sorgte er wieder für bundesweite Schlagzeilen. In einem Gespräch mit unserer Redaktion ließ Palmer an der Hauptstadt kein gutes Haar: „Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: ‘Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands’“. Er komme mit dieser Mischung aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf der Straße als „spießbürgerliche baden-württembergische Grünen-Pflanze schlicht nicht klar“.

Tatsächlich fühlte sich Palmer in Berlin privat pudelwohl. War er in der Stadt, konnte man ihn beim Minigolfen auf einer kleinen Anlage im Volkspark Hasenheide beobachten. Die Berliner Eliten gingen ihm dennoch mal wieder auf den Leim. Palmer wurde als geltungssüchtiger Provinzpolitiker und Spinner dargestellt. Der hochbegabte Mathematiker (Abi 1,0) schert sich um solche Etiketten nicht.

Bereits Palmers Vater war ein Querkopf und Rebell

Das Revoluzzertum liegt bei Palmer in den Genen. Sein Vater Helmut, ein Obstbauer, war in Baden-Württemberg als Bürgerrechtler und „Remstalrebell“ ein bunter Hund. Bei mehr als 250 Oberbürgermeisterwahlen trat der 2004 gestorbene Palmer senior als parteiloser Kandidat an – immer erfolglos.

Für Sohn Boris war es ein Triumph, als er 2007 dann für die Grünen das Tübinger Rathaus eroberte. Als gewiefter Kommunalpolitiker und wertkonservativer Grüner vom Realo-Flügel machte er sich einen guten Namen. Immobilienspekulanten machte er mit der Androhung eines Baugebots Beine. Das imponierte sogar Finanzminister Olaf Scholz, der für den Bund Ähnliches plante.

Lange genoss der 47-jährige Intellektuelle in der Partei eine gewisse Narrenfreiheit – auch weil der erste grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann in ihm eine Art Ziehsohn und Nachfolger sah. Das dürfte mit dem jüngsten Corona-Gate Geschichte sein. Palmers Satz über hoch betagte Corona-Patienten sei „falsch und herzlos“ gewesen, schimpfte Grünen-Chef Robert Habeck am Sonntagabend vor einem Millionenpublikum bei „Anne Will“.

Da hatten 100 Grüne bereits einen Brandbrief geschrieben und einen Parteiausschluss gefordert. Dessen parteischädigende Äußerungen zeigten, dass die Grünen „längst nicht mehr seine politische Heimat“ seien. Die zuständigen Grünen-Gremien müssten alle Möglichkeiten ausschöpfen, „um diesen politischen Geisterfahrer alsbald aufzuhalten“. Palmer spalte mit seinen Äußerungen die Gesellschaft, betreibe immer wieder Propaganda gegen Schwächere. „Fakt ist, er ist unbelehrbar und genießt anscheinend den Medienrummel, den er immer wieder provoziert.“

Palmer entschuldigt sich – doch für eine Versöhnung dürfte es zu spät sein

Palmer hat sich mittlerweile entschuldigt und fühlt sich missverstanden. „Die Unterstellung, ich würde Euthanasie das Wort reden oder alten Menschen Behandlung und medizinische Versorgung verweigern, die ist im Kontext meiner Aussagen falsch.“ Es müsse unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen für Junge und Ältere geben. Er habe darauf hingewiesen, dass die Corona-Strategie so schwere Wirtschaftsschäden auslöse, dass deswegen weltweit viele Kinder sterben müssten. Im Gespräch mit „Bild TV“ sagte Palmer am Montag, seine ausführlichen mathematischen Betrachtungen könnten derzeit nicht widerlegt werden. Er könne keine Schuld erkennen, die er angeblich auf sich geladen habe.

Mangelnde Selbstreflexion und chronisches Geltungsbedürfnis seien Palmers größte Schwächen, sagte ein Grüner, der den Werdegang des Tübingers lange verfolgt. Aus der Bundespartei heißt es, es habe immer wieder Versuche gegeben, Palmer Brücken zu bauen. Vergeblich.

Noch am Dienstag hatte es ein Telefonat zwischen Habeck und Palmer gegeben. Doch die nachgereichten Entschuldigungen und Relativierungen besänftigten die Parteispitze nicht mehr. Baerbock sagte, Palmers Agieren folge einem Muster. „In unschöner Regelmäßigkeit stellt sich Boris Palmer bewusst provokativ gegen die Werte der Grünen, häufig, indem er Menschen ausgrenzt. Darauf folgt eine halbgare Entschuldigung, kurz danach legt er nach. Dieses Geschäftsmodell Palmer schadet der Partei.“