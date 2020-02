Hanau. In Hanau sind mehrere Menschen erschossen worden – unter anderem an einer Shisha-Bar. Alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

In Hanau sind mehrere Menschen durch Schüsse gestorben

Einer der Tatorte war an einer Shisha-Bar

In einer Wohnung fand die Polizei zwei weitere Leichen

Unter diesen ist auch der mutmaßliche Täter

Es gibt ein Bekennerschreiben und ein Youtube-Video

Einem Bericht zufolge soll das Schreiben auf ein rassistisches Motiv hindeuten

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen

Die ersten Schüsse fielen gegen 22 Uhr am Mittwochabend: An einer Shisha-Bar am Heumarkt in Hanau hat ein Mann mehrere Menschen angegriffen, kurz darauf wurden im Stadtteil Kesselstadt weitere Menschen erschossen. Die Polizei sprach zunächst von acht, am Morgen dann von neun Toten. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen fanden Polizisten zudem zwei weitere Leichen in einer Wohnung. Unter diesen sei der Täter, schrieb das Polizeipräsidium Südosthessen auf Twitter. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter.

Eine mögliche dritte Schießerei im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war aber auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort. Die genauen Hintergründe für die Gewalttat sind noch unklar. Es gibt aber ein Bekennerschreiben und ein Video. Das Schreiben deutet darauf hin, dass der mutmaßliche Täter psychische Probleme hatte, Verschwörungstheorien anhing und ein Rassist war.

Tote nach Schüssen in Hanau – aktuelle Entwicklungen im Newsblog:

10.14 Uhr: Die Gewalttat von Hanau beunruhigt Migranten in Deutschland. Ali Can, Initiator der #MeTwo-Aktion, schreibt, ein Verwandter eines Bekannten sei in Hanau ermordet worden. „In aller Deutlichkeit: Wir haben Angst. Wir fürchten um unsere Leben. Sind wir so hilflos gegen rechte Terroristen?“

Unter dem Hashtag #MeTwo hatten im Sommer 2018 zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Deutschland geteilt.

10.07 Uhr: Laut Hessens Innenminister Peter Beuth handelt es sich bei dem Täter um einen 43-jährigen Deutschen aus Hanau. Der Verdächtige war demnach weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei bekannt. Die weitere Leiche in der Wohnung sei die 72-jährige Mutter des Schützen.

10.01 Uhr: Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth wegen Terrorverdachts. Nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben, sagte Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Zu den Verletzten sagte er, eine Person sei schwerstverletzt, zudem gebe es eine unbekannte Zahl weiterer Verletzter.Hanau- Anhaltspunkte für rechtsextremen Hintergrund

9.41 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat wegen des Gewaltverbrechens in Hanau einen Termin abgesagt. Ein Sprecher seines Ministeriums sagte, der Minister werde am Donnerstag bei einem Termin in Berlin, wo es um die Digitalisierung in der Verwaltung geht, von einem Staatssekretär vertreten. Seehofer wolle sich fortlaufend über die neuesten Entwicklung in dem Fall informieren lassen.

Das Fluchtauto des mutmaßlichen Täters von Hanau wird abtransportiert. Foto: Thomas Lohnes / AFP

9.36 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse gezeigt. „Das ist furchtbar“, sagte Bouffier in Wiesbaden. Diese Tat mache „im Grunde sprachlos“. Alle Bürger in Hessen seien „entsetzt“. An Spekulationen zu den Hintergründen der Tat wolle er sich nicht beteiligen.

9.34 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat wegen des Gewaltverbrechens mit vielen Toten in Hanau einen geplanten Besuch in Sachsen-Anhalt abgesagt. Sie werde an diesem Donnerstag nicht wie geplant zum Amtswechsel an der Nationalen Akademie der ‎Wissenschaften Leopoldina nach Halle fahren, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mit. „Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten.“

Hanau: Tödliche Schüsse – Hinweise auf rassistisches Motiv

9.18 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Hanau hat vor dem Gewaltverbrechen eine umfangreiche Sammlung von Erklärungen und Weltanschauungstheorien im Internet verbreitet. In einem knapp einstündigen Video behauptet er unter anderem, Deutschland werde von einem Geheimdienst mit weitreichenden Fähigkeiten gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.

9.02 Uhr: Ein Behördensprecher bestätigt, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen hat. Es gebe „Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Motivation“. Genauere Angaben machte die Behörde zunächst nicht.

8.53 Uhr: SPD-Parteichefin Saskia Esken zeigt sich auf Twitter entsetzt – und spricht von rechtem Terror.

8.20 Uhr: Nach Informationen von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR hat der Generalbundesanwalt wegen der besonderen Bedeutung die Ermittlungen im Fall Hanau übernommen. Grund hierfür sei, dass das Bekennerschreiben auf eine fremden- und ausländerfeindliche Motivation hindeuten soll.

Mutmaßlicher Täter veröffentlichte Youtube-Video

8.04 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Hanau hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen wenige Tage vor der Tat ein Video bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“.

Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen.

Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen“. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Das Motiv des Verbrechens mit insgesamt elf Toten blieb zunächst unklar.

7.50 Uhr: Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky teilte mit, dass eine Schule sowie zwei Betreuungseinrichtungen für Kinder am Donnerstag nicht geöffnet seien. „Aufgrund der noch gesperrten Zufahrten und laufenden Ermittlungen bleiben die Heinrich-Heine-Schule und die Kinderburg und Kinderhaus West geschlossen“, schrieb Kaminsky.

Tote in Hanau – Bekennerschreiben und Video gefunden

7.37 Uhr: Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sind ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden worden. Beides werde nun ausgewertet, das Motiv sei noch unklar, hieß es am Donnerstagmorgen.

6.48 Uhr: Die Bundesregierung reagiert bestürzt über die Schüsse in Hanau. „Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern“, fügte er hinzu.

5.18 Uhr: In Hanau haben Polizisten am frühen Donnerstagmorgen den mutmaßlichen Todesschützen tot aufgefunden. Spezialkräfte hätten in einer Wohnung außerdem eine weitere Leiche entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keinen Hinweis auf weitere Täter. Die Zahl der Toten habe sich auf insgesamt elf erhöht.

2.58 Uhr: Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigt sich in einer Sondersendung von „Bild live“ erschüttert über die Gewalttaten. „Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben.“

Die Shisha-Bar in Hanau, in der mehrere Menschen erschossen wurden. Foto: Yann SCHREIBER / AFP

2.44 Uhr: Am Tatort im Hanauer Stadtteil Kesselstadt laufen die kriminaltechnischen Untersuchungen. Um ein beschädigtes Auto, das mit Rettungsdecken abgedeckt war, wurde ein Feuerwehrzelt aufgebaut, das auch als Sichtschutz diente. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Schwer bewaffnete Beamte sicherten ihn. Dort sollen zuvor ebenfalls an oder womöglich auch in einer Art Kiosk Schüsse gefallen sein.

1.58 Uhr: Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) sagt der Deutschen Presse-Agentur: „Ich bin erschüttert darüber, was passiert ist.“ Auf Twitter schreibt sie: „In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid.“ Und: „Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!“

1.35 Uhr: Nach Polizeiangaben sind acht Menschen getötet und etwa fünf verletzt worden. Die Zahl der Verletzten könne sich noch nach unten oder oben verändern, sagte ein Sprecher. Es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zu den Hintergründen. „Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren“, teilt die Polizei in Offenbach mit.

0.50 Uhr: Vor einem Döner-Imbiss in der Hanauer Krämerstraße haben Einsatzkräfte den Ort mehrerer Patronenhülsen mit Farbe auf dem Bürgersteig markiert. Der Fußweg vor dem Imbiss ist mit einem Flatterband der Polizei abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtet. Die Polizei fordert neugierige Passanten auf, den Bereich zu verlassen und sich in ihre Wohnungen und die Lokalitäten vor Ort zu geben. Ein Polizeihubschrauber kreist über der Stadt.

Die Polizei hat die Gegend um die Tatorte mit Flatterband abgesperrt. Foto: Yann SCHREIBER / AFP

0.34 Uhr: Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tätern. An zwei verschiedenen Orten seien Schüsse gefallen, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Nach ersten Erkenntnissen sei im Bereich Heumarkt mindestens eine Person schwer verletzt worden. Ein dunkler Wagen sei von dort davongefahren.

Ein weiterer Tatort liege am Kurt-Schumacher-Platz. Zu den Hintergründen gebe es noch keine gesicherten Kenntnisse. Die Polizei bestätigte bislang insgesamt mindestens fünf schwerst verletzte Menschen.

23.49 Uhr: Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks wurde zunächst eine Sisha-Bar in der Hanauer Innenstadt angegriffen. Augenzeugen sollen demnach von acht bis neun Schüssen berichtet haben. Danach sollen die Täter in den Stadtteil Kesselstadt gefahren sein. Dort soll dann erneut geschossen worden sein. Auch hier soll es Tote gegeben haben.

23.34 Uhr: Durch Schüsse sind im hessischen Hanau mehrere Menschen getötet worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei Hanau am Mittwochabend. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Die zum Main-Kinzig-Kreis gehörende Stadt Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100.000 Einwohner. Zur Unterstützung der hessischen Polizei waren auch Beamte aus Bayern im Einsatz.

Eine Google-Karte zeigt, wo genau sich die Schießerei in Hanau ereignet hat:

Sollte sich das fremdenfeindliche Motiv bestätigen, ist Hessen erneut zum Schauplatz von Morden mit rechtsextremen Hintergrund geworden. Bereits im vergangenen Jahr sorgte der Mord am früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke für Entsetzen. Als Verdächtiger gilt der Rechtsextremist Stephan E., der den tödlichen Schuss auf Lübcke allerdings bestreitet.

