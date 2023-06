Nationaler Hitzeschutzplan Gefahr durch Hitze: So will Lauterbach Todesfälle verhindern

Berlin. Beim Thema Hitzeschutz ist das Land schlecht aufgestellt. Gesundheitsminister Lauterbach will das ändern – und schaut nach Frankreich.

Die Sommer in Deutschland werden immer heißer. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Tage mit einer Temperatur von über 30 Grad kontinuierlich angestiegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will deswegen den Hitzeschutz in Deutschland verbessern und hat nun angekündigt, einen bundesweiten Hitzeschutzplan einzuführen.

Im vergangenen Jahr seien fast 5000 Menschen an Hitzefolgen gestorben, in den Jahren zuvor seien es sogar bis zu 20.000 Personen gewesen, sagte der Gesundheitsminister am Dienstag in Berlin. „Deutschland wird von Hitzewellen in Zukunft stärker betroffen sein als in der Vergangenheit“, so Lauterbach. „Wir werden, wenn wir nichts dagegen unternehmen, jedes Jahr mehrere tausend Menschenleben verlieren.“ Das seien allerdings vermeidbare Todesfälle.

„Wir müssen feststellen, dass wir in Deutschland gegen den Hitzetod nicht gut aufgestellt sind“, sagte der Minister. Andere Länder würden vormachen, wie Hitzeschutz funktioniere – allen voran Frankreich. Dort gebe es, genau wie hierzulande, eine vergleichsweise alte Bevölkerung, zudem würde ein großer Teil der Menschen in den Städten leben – beides seien Risikofaktoren bei Hitze.

Frankreichs Hitzeschutzplan soll als Vorbild dienen

In Frankreich sei schon vor mehreren Jahren sehr erfolgreich ein nationaler Hitzeplan aufgelegt worden, so Lauterbach. Diesen wolle er nun für Deutschland adaptieren. Eines der Kernelemente des französischen Hitzeschutzplans sei, dass die Hitzeperioden in Schweregrade eingeteilt werden würden, an denen sich dann entsprechende Maßnahmen orientieren.

Welche Elemente genau der angekündigte deutsche Hitzeschutzplan enthalten könnte, erläuterte Lauterbach noch nicht. Er wolle sich in den kommenden Wochen mit Verantwortlichen der Ärzteschaft, der Pflege, der Krankenhausgesellschaften aber auch der Kommunen zusammensetzen und einen genauen Hitzeschutzplan erarbeiten, sagte der Minister.

Kostenlose Wasserspender, Kälteräume, Kampagnen

Einzelne Punkte könnten etwa kostenlose Wasserspender, Kälteräume oder Informationskampagnen für gefährdete Personen sein. Lauterbach kündigte zudem eine Webseite an, auf der über die Folgen von Hitze und den Schutz vor solchen hohen Temperaturen informiert werden soll.

Der Gesundheitsminister reagierte damit auf Forderungen der Bundesärztekammer, des Deutschen Pflegerats sowie der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG), die am Mittwoch mit einem Hitzeaktionstag auf die fehlende Vorbereitung auf Hitzewellen in Deutschland aufmerksam machen wollen.

Besonders gefährdet seien Kinder, alte Menschen und chronisch Kranke, sagte etwa der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Trotzdem gebe es bisher nur in sehr wenigen Kommunen tatsächlich Hitzeschutzpläne.

