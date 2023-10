Berlin Wie konnten palästinensische Kämpfer Israels Grenze überwinden? Ein Video gibt Aufschluss über die perfide Aktion der Terroristen.

Die Attacke der militanten Palästinenser traf Israel offenbar völlig unvorbereitet: Islamistische Hamas-Kämpfer drangen am Samstagmorgen über Land, See und Luft nach Israel ein, wie ein israelischer Armeesprecher bestätigte. Dabei kamen auch Gleitflieger zum Einsatz, so der Sprecher. In den motorisierten Fluggeräten konnten die Terroristen die streng bewachten Grenzen zwischen Israel und dem Gazastreifen überwinden – um laut Augenzeugen anschließend in Wohngebiete zu stürmen und sich Schusswechsel mit der israelischen Armee zu liefern.

Israel aktuell: Video zeigt Hamas-Terroristen in Gleitfliegern

Die Terroraktion wurde von der Hamas in einem Video dokumentiert. In einem Clip, der am Samstag bei X (vormals Twitter) kursierte, ist zu sehen, wie die Kämpfer bei Morgengrauen die Operation starten, dann offenbar auf israelischem Terrain landen und mit Maschinengewehren Gebäude stürmen.

Ob sich die Szenen tatsächlich am Samstagmorgen so abgespielt haben, war zunächst nicht zweifelsfrei zu verifizieren. Möglicherweise wurden die Aufnahmen bereits im Vorfeld gemacht. Auffällig ist jedoch das hohe Produktionsniveau des Propaganda-Videos: Zum Einsatz kamen ganz offensichtlich mehrere Kameras. Hier ist das Video zu sehen:

Russian channels are also sharing this video, allegedly promoting the attack against Israel. pic.twitter.com/3sZMlx85ha — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) October 7, 2023

Die Kämpfe dauerten nach israelischen Armeeangaben am Samstag zunächst an. Der israelische Armeesprecher Richard Hecht sagte Journalisten, es gebe momentan Kämpfe mit israelischen Soldaten an verschiedenen Orten im Umkreis des Gazastreifens. Darunter seien zwei Militärbasen, der Eres-Übergang zum Gazastreifen sowie mehrere Ortschaften. Es gebe Opfer auf israelischer Seite, man könne aber noch keine Zahlen nennen. Israelische Medien berichteten von Geiselnahmen, dafür gab es aber zunächst keine offizielle Bestätigung. (bee/dpa)

