Israelis bringen sich aus der südisraelischen Stadt Sderot in Sicherheit. Auch Ägypten und Jordanien sollen Staatsbürger verlassen, hieß es am Wochenende von der Regierung in Jerusalem.

Ägypten und Jordanien sollen gemieden werden. In Deutschland warnt ein Politiker vor „toxischer Gefahr“. Alle Israel-News im Blog.

Israel bestätigt Tod eines jungen Soldaten bei Beschuss aus Libanon

Nahe der israelischen Botschaft auf Zypern ist ein Sprengsatz explodiert

Grenze geöffnet: Hilfslieferungen in Gazastreifen laufen an

Israel ruft Staatsbürger zum Verlassen von Jordanien und Ägypten auf

Angesichts geschändeter israelischer Flaggen warnt der NRW-Innenminister vor „toxischer Gefahr“

US-Präsident Biden nennt Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien als Grund für Hamas-Angriff

Tel Aviv/Berlin. Die Welt hält weiter den Atem an. Israel hat an der Grenze zum Gazastreifen ein massives Truppenaufgebot versammelt. Der Befehl zur Bodenoffensive könnte jederzeit kommen. Die Invasion ist jedoch mit vielen Risiken behaftet. Die Hamas hat im Gazastreifen hunderte Kilometer unterirdischer Tunnel angelegt. Unterdessen hat die Hamas zwei US-Geiseln freigelassen.

Am Sonntag will Bundespräsident Steinmeier auf der Kundgebung „Gegen Terror, Hass und Antisemitismus – Solidarität für Israel“ sprechen. Zwei Bundesbeauftragte wollen sich mit Worten nicht mehr abfinden. Sie fordern Taten: strengere Gesetze gegen Judenfeindlichkeit.

Israel-News vom 21. Oktober: Israel bestätigt Tod eines Soldaten bei Beschuss aus dem Libanon

10.19 Uhr: Die israelische Armee hat den Tod eines Soldaten an der Grenze zum Libanon bestätigt. Der 22-jährige Oberfeldwebel der Reserve sei am Freitag während eines Angriffs aus dem Libanon mit einer Panzerabwehrrakete getötet worden, erklärte das Militär am Samstag.

Seit den verheerenden Terrorattacken der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und den Gegenschlägen Israels auf den Gazastreifen kommt es regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Dabei gab es auf beiden Seiten bereits Tote.

Sprengsatz nahe der israelischen Botschaft in Zypern explodiert

10.17 Uhr: Nahe der israelischen Botschaft in Zyperns Hauptstadt Nikosia ist ein kleiner Sprengsatz explodiert, der keinen Schaden anrichtete. Die Polizei nahm vier Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren in Gewahrsam, wie der zyprische Rundfunk unter Berufung auf die Behörden berichtete. Der Sprengsatz sei von geringer Leistung gewesen. Er explodierte demnach am frühen Samstagmorgen rund 30 Meter vom Eingang der Botschaft entfernt.

Der Sprengsatz bestand aus einem metallischen Gegenstand, der mit Material gefüllt war, das auch für Feuerwerk benutzt wird, wie es in Berichten zyprischer Medien hieß. Die vier in Gewahrsam genommenen Männer sollen aus Syrien stammen, berichteten örtliche Medien weiter.

Grenze geöffnet – erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen laufen an

9.26 Uhr: Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind angelaufen. Einige Lastwagen fuhren am Samstag von Ägypten in den palästinensischen Bereich des Grenzübergangs Rafah, wie auf Bildern im ägyptischen Fernsehen zu sehen war. Demnach sollen Güter von 20 Lastwagen mit Arzneimitteln in den Gazastreifen geliefert werden.

Israel ruft Bürger zum Verlassen von Ägypten und Jordanien auf

9.02 Uhr: Israel hat seine Staatsbürger aus Sorge vor Vergeltungsangriffen wegen des Gaza-Kriegs dazu aufgerufen, die arabischen Nachbarländer Ägypten und Jordanien umgehend zu verlassen. Das israelische Außenministerium veröffentlichte am Samstag eine entsprechende Empfehlung des Nationalen Sicherheitsstabs. Die Alarmstufe für die Länder sei auf die höchste Warnstufe (hohe Bedrohung) erhöht worden. Dies schließe auch die Sinai-Halbinsel ein, ein beliebtes Tourismusziel für viele Israelis.

Für Marokko gelte wie für Jordanien und Ägypten die Empfehlung, auf nicht essenzielle Reisen dorthin zu verzichten. Eine Reisewarnung gelte auch für andere Länder der Region wie die Türkei sowie die Golfstaaten und andere muslimische Länder.

„In den letzten Tagen gibt es eine weitere erhebliche Verschärfung der Proteste gegen Israel in verschiedenen Ländern, vor allem in arabischen Staaten im Nahen Osten“, hieß es in der Mitteilung. Es gebe auch „Feindseligkeit und Gewalt gegen israelische und jüdische Symbole“. Außerdem hätten islamistische Kräfte weltweit ihre Rhetorik verschärft und zu weltweiten Anschlägen auf Israelis und Juden aufgerufen.

Berichte über die Räumung der israelischen Botschaften in Ländern wie Ägypten und Jordanien in den letzten Tagen wollte das Außenministerium nicht kommentieren.

Israel-Flaggen geschändet – NRW-Innenminister warnt vor „toxischer Gefahr“

7.15 Uhr: Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) ist besorgt über Anzeichen von Israelfeindlichkeit auch in Nordrhein-Westfalen. „Der Judenhass, den wir gerade auf unseren Straßen und Plätzen sehen, muss uns wachrütteln“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

„Es sind nicht nur die hasserfüllten skandierenden Menschen auf den Demonstrationen, die fassungslos machen. Vor allem die Israel-Feindlichkeit im Kleinen entwickelt sich zu einer toxischen Gefahr“, mahnte er. Fahnendiebstähle oder Sachbeschädigungen seien klare Beweise dafür. „Wir als Gesellschaft müssen dem entschieden entgegentreten.“

Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind allein in NRW 30 israelische Flaggen entwendet worden (Stand: 20. Oktober), wie das Innenministerium auf Anfrage berichtete.

Eine israelische Flagge weht am Fahnenmast. Foto: Unbekannt / Martin Schutt/dpa/Symbolbild

Biden nennt Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien Grund für Angriff der Hamas

6.11 Uhr: US-Präsident Joe Biden sieht eine mögliche Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien als „einen der Gründe“ für den Großangriff der Hamas auf Israel vor zwei Wochen. „Einer der Gründe, weshalb die Hamas gegen Israel vorgegangen ist, war, dass sie wussten, dass ich mich mit den Saudis zusammensetzten wollte“, sagte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung. „Die Saudis wollten Israel anerkennen, den Nahen Osten vereinen“, erklärte der US-Präsident.

Nachdem sich Israel und Saudi-Arabien Jahrzehntelang feindlich gegenüberstanden, hatten sich zuletzt die Anzeichen einer Annäherung verstärkt. Der saudi-arabische Kronprinz Mohamed bin Salman sagte im vergangenen Monat im US-Fernsehsender Fox, Saudi-Arabien und Israel kämen einer Normalisierung ihrer Beziehungen „jeden Tag ein Stück näher“. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, beide Länder stünden „an der Schwelle“ zu einem „historischen Frieden“.

Zentralrat der Muslime mahnt friedliche Demonstrationen an

4.50 Uhr: Der Zentralrat der Muslime mahnt pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung. „Ich mache mir wirklich große Sorgen“, sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, am Freitagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Auf den Straßen seien derzeit Hass, Gewalt und Antisemitismus zu erleben. „An dieser Stelle verurteile ich das ganz klar und deutlich“, betonte Mazyek. „Ich appelliere auch insbesondere an die Muslime, gerade an Demonstrationen, sich jetzt zurückhaltend zu beteiligen und auch genau hinzuschauen, wer die Betreiber sind.“

Eine Alternative seien zum Beispiel Friedensgebete. Es sei allerdings auch wichtig, dass Menschen, die zum Beispiel Angehörige im Gazastreifen verloren hätten, ihre Trauer zum Ausdruck bringen könnten, sagte Mazyek.

In den vergangenen Tagen war es mehrfach zu Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen gekommen. „Ich verhehle nicht, dass es auch Muslime gibt, die antisemitisch sind, und das müssen wir bekämpfen“, sagte der Zentralrats-Vorsitzende. Jede Form von Antisemitismus oder Rassismus sei eine Sünde im Islam. „Gerade wir als deutsche Muslime haben eine besondere Verantwortung, auch gegenüber Juden und Israel.“

Rotes Kreuz transportiert freigelassene Geiseln nach Israel

3.14 Uhr: Die beiden von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind am Freitag mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) nach Israel gebracht worden. „Die Freilassung der beiden Geiseln ist ein Hoffnungsschimmer“, teilte IKRK-Chefin Mirjana Spoljaric am Freitagabend in Genf mit. Die Freilassung der beiden US-Amerikanerinnen wurde durch Vermittlung der Regierung von Katar ermöglicht, wie US-Außenminister Antony Blinken sagte.

Das IKRK ist im Rahmen des humanitären Völkerrechts beauftragt, sich um das Wohlergehen von Gefangenen zu kümmern. Es ist eine strikt neutrale Organisation, die stets Kontakt zu allen Konfliktparteien hält.

Israel-News vom 20. Oktober: Erste Bilder von US-Geiseln in Freiheit

22.50 Uhr: In den israelischen Medien kursieren die ersten Bilder von den freigelassenenen US-Geiseln, die auch im sozialen Netzwerk X verbreitet wurden. Die Amerikanerin Judith Raanan und ihre Tochter Natalie wurden aus der Hamas-Gefangenschaft entlassen und den israelischen Sicherheitskräften übergeben. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden Katar und Israel für ihre gemeinsamen Anstrengungen zur Freilassung der Geiseln gedankt.

First image shows Judith Raanan and her daughter Natalie with Israeli forces after being released from Hamas captivity in the Gaza Strip. pic.twitter.com/W19jimneEE — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 20, 2023

„Solidarität muss sich auch gesetzgeberisch zeigen“

22.01 Uhr: In einem gemeinsamen Vorstoß fordern der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, effektivere Gesetze zur Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland: Die Diskriminierungsverbote würden derzeit etwa nicht gelten, wenn Juden aufgrund ihrer israelischen Staatsangehörigkeit benachteiligt würden, sagte Ataman unserer Redaktion.

Arabische Airlines dürften israelische Fluggäste in Deutschland ganz legal von Flugreisen abweisen. Anders als in anderen EU-Ländern sei eine solche Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit in Deutschland bislang legal. „Die Bundesregierung sollte im Antidiskriminierungsgesetz ein Verbot der Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit durchsetzen“, forderte Ataman. „Das würde helfen, besser gegen israelbezogenen Antisemitismus vorzugehen.“

„Solche und ähnliche Fälle schaden dem Vertrauen von Jüdinnen und Juden in den deutschen Staat, sie schaden dem Ansehen Deutschlands und sind untragbar“, ergänzte Klein. Parteiübergreifende Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen seien wichtig, Solidarität müsse sich aber auch gesetzgeberisch zeigen. „Mit der Umsetzung dieses Vorschlags könnte der Deutsche Bundestag die in den vergangenen Tagen gezeigte beeindruckende parteiübergreifende Solidarität mit Israel in konkretes Handeln umsetzen“, so Klein.

Netanjahu bestätigt Freilassung von zwei Frauen

21.08 Uhr: Israel hat die Freilassung von zwei Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen bestätigt. Ein Vertreter des israelischen Militärs habe die beiden Frauen am Freitag an der Grenze zum Gazastreifen empfangen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Es geht um zwei amerikanische Frauen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu verkündet die Freilassung von US-Geiseln Foto: Miriam Alster / DPA Images

Hamas meldet Freilassung von zwei US-Geiseln

19.09 Uhr: Die radikalislamische Hamas hat nach eigenen Angaben zwei US-Geiseln freigelassen. „Als Reaktion auf die katarischen Bemühungen haben die Al-Kassam-Brigaden zwei US-Bürger (eine Mutter und ihre Tochter) aus humanitären Gründen freigelassen“, teilte die im Gazastreifen herrschende Hamas am Freitag im Onlinedienst Telegram mit.

Lufthansa sagt weitere Linienflüge nach Israel ab

18.45 Uhr: Wegen der unsicheren Lage im Gaza-Krieg hat die Lufthansa weitere Flüge nach Israel und in den Libanon abgesagt. Die regulären Flüge von und nach Tel Aviv und Beirut sämtlicher Gesellschaften der Gruppe blieben aus Sicherheitsgründen bis einschließlich 31. Oktober ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Man beobachte die Lage weiterhin intensiv und stehe im engen Kontakt mit den Behörden.

Steinmeier spricht am Sonntag auf Solidaritätskundgebung in Berlin

18.00 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Sonntag in Berlin auf der Kundgebung „Gegen Terror, Hass und Antisemitismus – Solidarität für Israel“ sprechen. Die Kundgebung, die von einem breiten Bündnis getragen wird, findet am Sonntag um 14 Uhr am Brandenburger Tor statt. Steinmeier hatte am Feitag alle Menschen in Deutschland zum Schutz jüdischen Lebens aufgerufen. „Jeder, der hier lebt, muss Auschwitz kennen und die Verantwortung begreifen, die daraus für unser Land erwächst“, sagte er am Freitag vor einem Treffen mit Angehörigen der von der Terrororganisation Hamas nach Gaza verschleppten Menschen in Schloss Bellevue.

Nahost-Gipfel in Kairo berät über Gaza-Krieg

17.48 Uhr: Zwei Wochen nach Beginn des Gaza-Kriegs treffen sich am Samstag in Kairo auf Einladung Ägyptens zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der UN und westlicher Staaten. Zu dem „Gipfel für den Frieden“ werden neben Staatschef Abdel Fattah al-Sisi unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres, Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas, Jordaniens König Abdullah II. sowie EU-Ratspräsident Charles Michel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet.

Ebenfalls teilnehmen wollen der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman sowie die Außenministerinnen und Außenminister aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa kommt nach Kairo.

Außenministerin Annalena Baerbock erhofft sich nach eigenen Worten von dem Gipfel ein Signal gegen eine regionale Ausweitung des Gaza-Kriegs. Es gehe dort darum, wie man nach dem Großangriff der Hamas auf Israel und der Abriegelung des Gazastreifens „einen Flächenbrand verhindern kann, wie man die zivile Katastrophe abwenden kann“, sagte die Grünen-Politikerin .Israel ist nicht dabei. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, man sei nicht eingeladen und werde auch nicht teilnehmen.

Faeser: Über 1100 Straftaten bei Protesten zum Nahost-Konflikt registriert

17.33 Uhr: Bei den Protesten zum Nahost-Konflikt sind in Deutschland bislang mehr als 1100 Straftaten registriert worden. Dies gab Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitag in Wiesbaden bekannt. Es handle sich um vorläufige Zahlen, vielerorts liefen Ermittlungsverfahren. Sie mahnte eine rasche Verurteilung der Täter an. „Die Strafverfolgung muss auf dem Fuß folgen“, betonte Faeser. Allein in Berlin habe es hunderte vorläufige Festnahmen gegeben, mehr als 100 Polizeikräfte seien in der Stadt verletzt worden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Foto: Unbekannt / Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Innenministerin sprach sich zudem für weitere Versammlungsverbote aus - „um Terrorpropaganda und Gewalt zu verhindern“. Bislang seien in diesem Kontext 46 solche Verbote verhängt worden. Laut Faeser gab es seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober insgesamt schon 211 pro-israelische und 129 pro-palästinensische Veranstaltungen.

Die Ministerin will zudem „aufenthaltsrechtliche“ Konsequenzen durchsetzen: „Wenn wir Hamas-Anhänger ausweisen können, dann müssen wir das auch tun.“ Das Bundeskriminalamt (BKA) werde weiter die Online-Kanäle der Hamas und ihrer Unterstützer sperren, auch werde die islamistische Szene noch stärker in den Fokus genommen.

Mehrzahl der Geiseln laut israelischer Armee am Leben

16.15 Uhr: Israels Armee geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln noch am Leben sind. Das teilte das Militär am Freitag mit. Woher die Informationen stammen, sagte die Armee nicht.

Offiziellen Angaben zufolge haben Terroristen auf Geheiß der im Gazastreifen herrschenden Hamas nach dem Massaker am 7. Oktober mindestens 203 Menschen aus Israel in den Küstenstreifen verschleppt. Darunter sind nach Armeeangaben von Freitag mehr als 20 Kinder und Jugendliche. Zwischen zehn und 20 Geiseln seien ältere Menschen ab 60. Seit den Terroranschlägen gelten demnach noch 100 bis 200 Menschen als vermisst.

Eine Frau hält, während einer Demonstration, ein Schild neben einer Wand mit Fotos von Israelis, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Nach Angaben der israelischen Armee entführte die Hamas etwa 150 Menschen in den Gazastreifen. Foto: Petros Giannakouris / DPA Images

Biden bittet US-Kongress um rund 14,3 Milliarden Dollar für Israel

16.02 Uhr: US-Präsident Joe Biden ersucht den Kongress um mehr als 75 Milliarden Dollar zur Unterstützung Israels und der Ukraine. Das Weiße Haus legte am Freitag einen Antrag für Finanzmittel im Umfang von insgesamt 105 Milliarden Dollar (knapp 100 Milliarden Euro) vor, der auch zusätzliche Gelder für den US-Grenzschutz umfasst. Für die Ukraine sind 61,4 Milliarden Dollar vorgesehen, für Israel 14,3 Milliarden Dollar.

Allerdings ist der US-Kongress derzeit angesichts eines Machtkampfs der Republikaner im Repräsentantenhaus gelähmt. Unklar ist deswegen, ob und wann die Mittel gebilligt werden.

Neue Gefechte an israelisch-libanesischer Grenze

15.58 Uhr: An der israelisch-libanesischen Grenze ist es erneut zu Gefechten gekommen. Nach Angaben der israelischen Armee vom Freitag hätten sich drei Hisbollah-Kämpfer im Grenzgebiet aufgehalten, woraufhin die Armee mit Angriffen aus der Luft reagierte. Israelische Scharfschützen hätten außerdem auf bewaffnete Männer geschossen, die im Grenzgebiet identifiziert wurden.

Es seien zudem mindestens 20 Abschüsse aus dem Libanon auf israelisches Gebiet registriert worden, darunter seien auch Panzerabwehrraketen gewesen. Das israelische Militär reagierte nach eigenen Angaben mit Artillerie. Die Schiitenmiliz Hisbollah erklärte, Lenkflugkörper auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben.

