Gaza/Tel Aviv Israels Ministerpräsident Netanjahu findet deutliche Worte für den terroristischen Angriff der Hamas. Aktuelle Entwicklungen im Blog.

Zahl der Toten in Israel steigt auf 1200

Israels Luftwaffe bombardiert mehr als 200 Ziele im Gazastreifen

Baerbock rechtfertigt Hilfsgelder aus Deutschland: „Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung“

Brutalität wie bei Hamas-Angriff hat es „seit dem Holocaust nicht mehr gegeben“, so Netanjahu

Seit dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel am vergangene Samstag mehren sich Berichte über fürchterliche Gräueltaten, die sich in den Kibbuzen ereignet haben. Israel Ministerpäsident Benjamin Netanjahu fand dazu deutliche Worte und zog einen historischen Vergleich: Der Angriff hatte eine „Brutalität“, „wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben hat.“ Derweilen fliegen immer mehr Staaten ihre Landleute aus – auch die deutsche Bundesregierung plant eine solche Rettungsaktion gemeinsam mit der Lufthansa.

Die Hamas, von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag vom Gazastreifen aus bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet zu Israel das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit Israels Staatsgründung angerichtet. Mindestens 1200 Menschen kamen ums Leben, 2700 weitere wurden verletzt.

Hier finden Sie alle neuen Entwicklungen zur Lage in Israel im Newsblog.

Hamas-Angriff auf Israel – News vom 11. Oktober: Zahl der Toten in Israel steigt auf 1200

8.04 Uhr: Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist auf mindestens 1200 gestiegen. Das gab der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Jonathan Conricus, am bekannt. Die „überwältigende Mehrheit“ der Todesopfer seien Zivilisten. Mehr als 2700 Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher.

Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dortigem Gesundheitsministerium 950 Menschen, 4500 Menschen wurden verletzt.

Israels Luftwaffe bombardiert mehr als 200 Ziele im Gazastreifen

7.34 Uhr: Die israelische Luftwaffe hat nach dem Großangriff der islamistischen Hamas ihre Gegenschläge im Gazastreifen fortgesetzt. Dutzende Kampfjets hätten mehr als 200 Ziele im Gebiet Al-Furqan angegriffen, teilten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Mittwochmorgen mit. Zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden seien umfangreiche Angriffe im Gazastreifen durchgeführt worden. Dabei seien mehr als 450 Ziele getroffen worden. Al-Furqan, ein Viertel im nördlichen Gazastreifen, werde von der Hamas als Terrorzentrum genutzt. Von dort aus würden zahlreiche Terroranschläge gegen Israel verübt, erklärten die IDF.

Ein Palästinenser in Gaza-Stadt nach israelischen Luftangriffen. Foto: Fatima Shbair / DPA Images

Baerbock rechtfertigt Hilfsgelder aus Deutschland: „Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung“

7.00 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat versichert, dass mit Hilfsgeldern Deutschlands für die Palästinenser kein Terror finanziert worden sei. „Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung“, sagte Baerbock am Dienstag im ZDF-„heute journal“. Auf „besonderen Wunsch“ Israels werde die gegebene finanzielle Hilfe durch die Bundesregierung und die EU nun abermals überprüft. Doch das bedeute „ganz und gar nicht“, dass es daran Zweifel gebe.

Die Palästinensischen Gebiete hätten nie Budgethilfe vom deutschen Staat erhalten, sagte Baerbock, sondern Geld im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit. „Für die Bundesregierung ist wichtig, dass wir die Lebensmittelhilfe, die Wasserversorgung nicht einstellen, denn das brauchen jetzt die Menschen vor Ort ganz, ganz dringend“, sagte Baerbock.

Netanjahu über Hamas-Angriff – „Brutalität, wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben hat“

6.25 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Großangriff der Hamas auf Israel als „Brutalität“ bezeichnet, „wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben hat“. Hunderte seien „massakriert“ worden, Familien in ihren Häusern ausgelöscht, sagte Netanjahu in einem Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden am Dienstag. „Sie nahmen Dutzende von Kindern, fesselten sie, verbrannten sie und richteten sie hin. Sie haben Soldaten enthauptet.“

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Foto: Abir Sultan / DPA Images

