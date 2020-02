Stefan Kämmerling verwechseln viele mit Thomas Kemmerich, der in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Auf Twitter macht er darauf noch einmal aufmerksam. Foto:

NRW. Nach der Kemmerich-Wahl in Thüringen bekommt Kämmerling via Twitter viele Glückwünsche. Die Leute müssten das eigentlich merken, meint er.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kemmerich-Wahl: Falsche Glückwünsche für NRW-Politiker

Der Wirbel um die Wahl von FDP-Landeschef Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen betrifft auch den SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Kämmerling aus Eschweiler. In einem Twitter-Post beschwerte er sich über Gratulanten, die ihm zur Wahl als Ministerpräsident Thüringens beglückwünscht haben.

„Langsam aber sicher nerven mich verwirrte Gratulanten, die nicht in der Lage sind, Kemmerich und Kämmerling auseinanderzuhalten“, ließ er seine Follower über den Kurznachrichtendienst wissen. Er weist zudem daraufhin, dass es einem doch auffallen müsse, wenn man Glückwünsche für Thüringen an eine Landtagsadresse in NRW schickt. (red)

Hier finden Sie einen Überblick zur Berichterstattung zur Wahl von Thomas Kemmerich: