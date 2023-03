Einsatzkosten Klimakleber müssen in Bayern 7500 Euro zahlen – in NRW nicht

NRW. „Klima-Kleber“ kommen in NRW billig weg: In Bayern müssen die Aktivisten 7500 Euro für den Einsatz zahlen – NRW dagegen stellt keine Rechnung.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern werden „Klima-Kleber“ in NRW keine Kosten für die Polizeieinsätze in Rechnung gestellt. Kosten, die im Rahmen der Erfüllung ihres gesetzmäßigen Auftrags entstehen, stelle die NRW-Polizei bislang grundsätzlich nicht in Rechnung, teilte das NRW-Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das gilt auch für Aktivisten, die sich auf der Straße festkleben.

Klimakleber müssen in Hessen und Bayern zahlen – in NRW nicht

In Bayern ist dies beispielsweise anders. Die bayerische Polizei hat Klimaklebern bislang schon in rund 50 Fällen Einsätze in Rechnung gestellt. Die Gesamtsumme beträgt dort mehr als 7500 Euro.

Die Polizei in Hessen stellt Klimaaktivisten wegen ihrer Klebeaktionen ebenfalls Kosten für die Einsätze in Rechnung. In Hessen wurden 13 Personen insgesamt rund 2800 Euro in Rechnung gestellt. Auch die Polizei in Sachsen-Anhalt will Klimaaktivisten wegen der Polizeieinsätze zur Kasse bitten. (dpa)

