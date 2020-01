20 Stunden live aus NRW: „Finals“ als Testlauf für Olympia

Düsseldorf. 17 Deutsche Meisterschaften parallel am ersten Juni-Wochenende in fünf NRW-Städten. Warum Ministerpräsident Laschet dafür Landesmillionen gibt.

Wenn es um eine mögliche Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region um die Olympischen Spiele 2032 geht, gibt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) - zumindest symbolisch - gern den Vorturner. Am Dienstag etwa lässt er kurz vor der Kabinettssitzung Pauschenpferd, Sprungkästen und Turnmatten in der vierten Etage der Düsseldorfer Staatskanzlei aufbauen. Zur Dekoration. Im Treppenhaus stellt sich der Regierungschef noch selbst für ein paar Ballwechsel mit dem Paralympics-Medaillengewinner Tim Schmidberger an die Tischtennisplatte.

Das alles ist Teil einer Werbekampagne für „Die Finals Rhein-Ruhr 2020“, eine Ansammlung von 17 Deutschen Meisterschaften in verschiedenen Sportarten, die am ersten Juni-Wochenende parallel in NRW ausgetragen werden. Da ARD und ZDF darüber 20 Stunden lang live berichten wollen, gelten die Wettbewerbe als kleiner Testlauf für die Olympia-Ambitionen des Landes.

Die Finals seien „passend zu der Idee, auf die Olympischen Spiele 2032 zuzugehen“, sagt Laschet. An dem geballten Sport-Wochenende lasse sich die These unterstreichen, „dass die Menschen hier sportbegeistert sind“ und viele Wettkampfstätten in kurzer Zeit olympiareif gemacht werden könnten. Das Land fördert die Finals mit vier Millionen Euro.

„Finals“ in Berlin übertrafen 2019 alle Erwartungen

Die Idee, verschiedene Meisterschaften parallel auszutragen, hatte im vergangenen Jahr in Berlin eine überraschend erfolgreiche Premiere gefeiert. Damals gab es zehn Wettbewerbe - und für die Fernsehsender eine riesige Quoten-Überraschung. Selbst Randsportarten zogen die Zuschauer in ihren Bann, die Marktanteile übertrafen alle Erwartungen.

Am ersten Juni-Wochenende werden nun Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Aachen und Neuss die Schauplätze der Wettbewerbe. Anders als 2019 in Berlin müssen allerdings die zugkräftigen Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften nach Braunschweig ausgelagert werden, da an Rhein und Ruhr sämtliche größere Stadien inzwischen zu reinen Fußball-Arenen ohne Laufbahn umgebaut sind. Ein Problem, das auch für eine Olympia-Bewerbung 2032 noch zu lösen wäre.

Dafür bekommen in NRW viele sogenannte junge Sportarten eine größere Bühne. Zudem kann die Region ihre ungewöhnlichen Wettkampfstätten präsentieren. Im Düsseldorfer Medienhafen etwa messen sich die Athleten im Triathlon, Kanu oder Stand-Up-Paddling. In fußläufiger Nähe finden am Burgplatz die Wettbewerbe im Basketball (3 gegen 3) und Breakdance (Breaking) statt. Bei gutem Wetter sind an der Rheinuferpromenade Besuchermassen fast garantiert.

An Rhein und Ruhr kommen vor allem die „jungen“ Sportarten groß raus

Im Duisburger Landschaftspark finden unter anderem die Wettbewerbe im Sportklettern statt, das wenige Wochen später in Tokio Olympia-Premiere feiert. Das ehemalige Hüttenwerk als bildmächtige Industriekulisse für die Athleten sorgt in der Szene schon jetzt für Aufsehen. Von einem „besonderen Standort“ spricht Olaf Tabor, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Alpenvereins.

In der Oberhausener Arena wird derweil die nationale Spitze im Turnen und in der Rhythmischen Sportgymnastik gastieren. Als der Präsident Deutschen Turner-Bundes, der aus Bayern stammende Alfons Hölzl, am Dienstag kurz über die Wege zwischen Wettkampfstätten in Duisburg und Oberhausen spricht, rechnet Laschet fast triumphal vor: „Das sind 10 Kilometer und 15 Minuten Autofahrt, ich habe es eben am Handy nochmal überprüft.“Das ist wohl auch der Grund, warum sich der Ministerpräsident persönlich so sehr für die „Finals“ ins Zeug legt: Laschet will dem bislang eher reservierten Deutschen Olympischen-Sportbund (DOSB) zeigen, dass der Rhein-Ruhr-Region in puncto Sportbegeisterung, kurze Wege und ungewöhnliche Wettkampfstätten so schnell keiner etwas vormacht. Die Landesregierung erwartet noch vor den Spielen im August in Tokio vom DOSB Klarheit über die Abgabe einer deutschen Bewerbung beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Das hatte Laschet im Herbst in Berlin eingefordert.

Die Landesregierung unterstützt eine private Initiative des Sportvermarkters Michael Mronz, der seit Jahren an einer NRW-Regionalbewerbung um die Spiele 2032 arbeitet. Dabei sollen in 14 Kommunen vorwiegend vorhandene Sportstätten genutzt werden. Austragungsorte der Wettkämpfe wären: Aachen, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Oberhausen und Recklinghausen. Noch ist unklar, wann das IOC die auf Paris 2024 und Los Angeles 2028 folgenden Spiele vergibt. In Funktionärskreisen geht man davon aus, dass die Entscheidung 2023 fallen könnte.