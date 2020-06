Ärger in Pflegeheimen: Corona-Schutz schafft Konflikte

ESSEN Seit einem Monat dürfen Bewohner von Pflegeheimen in NRW wieder besucht werden. Vor Ort sorgt das auch für Ärger: "An der Grenze des Ertragbaren"

Vier Wochen nach dem Ende des Besuchsverbots in den NRW-Pflegeheimen kriselt es in den Einrichtungen. Während Betreiber beklagen, dass Angehörige zunehmend Schutzregeln nicht mehr einhielten und es sogar zu Auseinandersetzungen mit ihnen komme, kritisieren Betroffene, dass Bewohner weiterhin isoliert seien. Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Freitag reagiert und eine Dialogstelle eingerichtet.

Weil ältere Menschen in der Corona-Pandemie besonders gefährdet sind, waren die rund 2200 Pflegeheime in NRW eineinhalb Monate lang für Besucher geschlossen. Am Muttertag-Wochenende hat das Gesundheitsministerium das Verbot unter strengen Vorschriften gelockert. Die Heime müssen Besucherregister führen, für das Tragen von Schutzkleidung sorgen und Besuchsräume einrichten, in denen Hygieneabstände eingehalten werden können.

Saftige Beschwerdebriefe und Streitigkeiten in Pflegeheimen

Während die Regeln zum Schutz der rund 170.000 Pflegeheimbewohner anfangs auf breite Akzeptanz gestoßen waren, würden Angehörige inzwischen nachlässiger, heißt es nun aus den Einrichtungen. Gerade häufige Besucher, die sich wie ein Teil der Einrichtung fühlten, seien schwierig zu disziplinieren, sagt Hans Peter Knips, Landesbeauftragter des Verbandes privater Anbieter sozialer Dienste. „Wir haben oft verbale Auseinandersetzungen mit Angehörigen, die bis an die Grenze des Ertragbaren gehen", so Knips. "Wir erleben dabei eine Aggressivität, wie wir sie sonst nicht gekannt haben.“

Helmut Wallrafen, Vorstand im Verband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen in NRW, berichtet von einerseits sehr vorsichtigen Besuchern und anderseits Menschen, denen Schutzregeln völlig egal seien. "Die Tendenz, uns saftige Beschwerdebriefe zu schreiben oder Mitarbeiter vor Ort anzugehen, weil man sie auf den Sicherheitsabstand hinweist, nimmt zu." Die Heime stellten Masken, die sogar abgelehnt würden.

Träger der Pflegeheime werben um Verständnis: Schwieriger Spagat

Auch die Träger der freien Wohlfahrt in NRW treiben die Corona-Lockerungen um. Die Caritas NRW unterstreicht, dass der Spagat zwischen dem Schutz und der Selbstbestimmung der Angehörigen eine große Herausforderung sei. "Wir wollen unsere Bewohner nicht einschränken, aber die Verantwortung für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen liegt bei den Heimen", sagte ein Sprecher. Das Spannungsfeld sei enorm: In manchen Heimen müssten Fachkräfte Besuche regelrecht beaufsichtigen, zugleich litten Bewohner unter der Einsamkeit. Ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes Nordrhein wirbt deshalb um Verständnis: "Wir haben auch eine Verantwortung für die Gesundheit dieser alten Menschen. Das bringt uns in einen Zwiespalt und lässt uns vorsichtig agieren."

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hingegen kritisiert, dass die Heime zu regelrechten Hochsicherheitszonen ausgebaut worden sein. Es sei „unfassbar“, dass die Landesregierung sich sträube, Pflegekräfte und Bewohner regelmäßig zu testen, sagte der Stiftungsvorsitzende Eugen Brysch dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Trotz Aufhebung des Besuchsverbots habe sich für viele Bewohner wenig geändert, die Menschen blieben isoliert. "Mit Selbstbestimmung und Menschenwürde hat das nichts zu tun.“

Land will Angehörigen zuhören und richtet Dialogstelle ein

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unterstrich am Freitag, dass Besuche unter den Vorgaben des Landes möglich sein sollten. "Die psychische Gesundheit der Pflegebedürftigen darf ohne triftigen Grund nicht zusätzlich belastet werden." Das Land richtete am Freitag eine Dialogstelle für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein. Sie soll dabei helfen, Streitigkeiten zu schlichten, die bei der Ausgestaltung der Besuchsmöglichkeiten aufkommen können.

>>> INFIZIERTE IN NRW-PFLEGEHEIMEN

Laut NRW-Gesundheitsministerium sind aktuell in 56 stationären Pflegeheimen 168 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert (Stand Mittwochabend). Bisher sind 601 Heimbewohner an einer Infektion gestorben.