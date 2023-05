NRW-Landtag: Messerattacken werden Thema in Aktueller Stunde

In NRW kommt es vermehrt zu tödlichen Messerattacken. In der Nacht zu Ostermontag starb ein 35-Jähriger nach einem Angriff in Duisburg.

Düsseldorf. Zuletzt kam es in NRW vermehrt zu tödlichen Messerattacken. In einer Aktuellen Stunde im Landtag sollen Ansätze zur Bekämpfung erarbeitet werden.

Tödliche Gefahren durch Messerattacken sind am Freitag (10 Uhr) Thema einer Aktuellen Stunde im Düsseldorfer Landtag. Die SPD-Opposition will Lösungsansätze erörtern, wie das Problem besser bekämpft werden kann. In ihrem Antrag zählt die Fraktion zahlreiche Messerangriffe in nordrhein-westfälischen Städten allein vom vergangenen langen Mai-Wochenende auf.

Demnach war es in Leverkusen zu einer tödlichen Auseinandersetzung mit Stichwaffen gekommen. In Leverkusen, Wuppertal, Köln, Düsseldorf Bielefeld und Dortmund sowie in den Kreisen Düren und Warendorf endeten Messerattacken teils mit lebensgefährlichen Verletzungen.

SPD in ihrem Antrag: Thema ist dringlich und von öffentlichem Interesse

„Die hohe Zahl der Messerattacken führt darüber hinaus zu großer Unruhe in der Bevölkerung und beeinträchtigt das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in außerordentlichem Maße“, stellt die SPD in ihrem Antrag fest. Das Thema sei dringlich, von öffentlichem Interesse und erfordere Antworten, welche weiteren Gegenmaßnahmen zu ergreifen seien. (dpa)

Lesen Sie auch:Messerangriffe in Duisburg: Schuh verrät den Zusammenhang

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik