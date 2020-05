Badegewässer in NRW sind sicher und haben hohe Qualität

Düsseldorf. In NRW gibt es 107 Badegewässer mit ausgezeichnete und guter Wasserqualität. Um das Coronavirus müssten sich Schwimmer hier keine Sorgen machen.

Die Badegewässer in NRW haben eine hohe Wasserqualität. Darauf weisen das Umweltministerium und das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW hin. Landesweit gibt es 83 ausgewiesene EU-Badegewässer mit insgesamt 108 Badestellen, an denen während der Badesaison regelmäßig Untersuchungen der Wasserqualität stattfinden.

Nach aktuellen Daten weisen 104 Badestellen eine „ausgezeichnete“ und drei Badestellen eine „gute“ Wasserqualität auf. Der Horstmarer See in Lünen erhielt eine „ausreichende“ Bewertung; ein erhöhter Bestand an Kanadagänsen beeinflusse die Gewässerqualität, so die Landesregierung.

Umweltbundesamt: In Badeseen keine relevanten Konzentrationen von Coronaviren

Schwimmer müssten sich also keine Sorgen machen. Zudem könne das Coronavirus nicht über den Wasserweg übertragen werden. Auch nach Auskunft des Umweltbundesamtes seien nach aktuellem Kenntnisstand in Badegewässern keine relevanten Konzentrationen an SARS-CoV-2 zu erwarten, die zu einer Infektion führen könnten.

„Wenn es um die Wasserqualität geht, steht dem Badevergnügen in allen 83 Badegewässern in NRW nichts entgegen, vom Aasee bis zum Zieselsmaar. Aber die Freude währt nur dann, wenn alle umsichtig sind und die Hygiene- und Abstandsregeln konsequent einhalten“, mahnt Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zur Vorsorge.

Wer einen Badeausflug plane, solle sich vorab über die Bewertungen und Öffnungen des Badegewässers informieren. Aktuelle Bewertungen und Informationen stehen unter www.badegewaesser.nrw.de. (mk)

