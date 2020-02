CDU-Konkurrenz: So schlug sich Laschet im Merz-Land

Armin Laschet weiß, dass er hier im Friedrich-Merz-Land auftritt. Schützenhalle Lennestadt-Kirchveischede, tiefstes Sauerland. Der Musikverein Bilstein spielt Blasmusik wie jedes Jahr, die langen Biertischreihen sind erneut mit Busgruppen aus dem gesamten CDU-Landesverband gefüllt.

Der Rheinländer Laschet kennt das schon. Seit Jürgen Rüttgers, der frühere Ministerpräsident und Chef der NRW-CDU, vor 20 Jahren ein südwestfälisches Passau schaffen wollte, trifft sich die Partei traditionell zum Politischen Aschermittwoch in Kirschveischede. Achtmal ist Laschet hier schon als Hauptredner beklatscht worden, seit seinem überraschenden Landtagswahlsieg 2017 sogar ein bisschen heftiger als früher.

Doch an diesem Mittwochabend hat Laschet einen unsichtbaren Begleiter mit in den Kreis Olpe gebracht: Nämlich Armin Laschet, den Aspiranten auf CDU-Bundesvorsitz und Kanzlerkandidatur. Also den Gegner von Friedrich Merz, der vor allem im Sauerland noch immer verehrt wird. Viele Gäste in der Schützenhalle machen keinen Hehl daraus, dass sie sich den Juristen aus Arnsberg unbedingt als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer/Angela Merkel wünschen. Endlich Erneuerung in Partei und Land mit einem alten Bekannten.

Die Namen der Konkurrenten nimmt er gar nicht erst in den Mund

Laschet versucht erst gar nicht, krachledern aufzutreten. Er bleibt seinem plaudernden Redestil treu. Auf markige Ansagen im Duell um den Parteivorsitz warten die Besucher vergebens. Erst nach einer guten halbe Stunde Redezeit gestattet sich Laschet überhaupt mal eine klitzekleine Spitze gegen Merz, ohne dessen Namen auch nur zu erwähnen. „Man muss die AfD halbieren“, zitiert der Ministerpräsident den Konkurrenzen und fügt hinzu: „Schön gesagt, aber wie macht man das denn?“ Laschets Vorschlag: Konkrete Probleme in Regierungsarbeit lösen, nur bloß nicht Sprache und Themen der AfD übernehmen. Denn: „Das ist eine Truppe, die gegen alles steht, wofür die CDU immer stand.“

Auch der zweite Mitbewerber um den Parteivorsitz, der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen, bleibt unerwähnt. Doch die Welterklärer-Attitüde des Parteifreundes aus Meckenheim, der mal „Muttis Klügster“ genannt wurde, nimmt Laschet aufs Korn: „Da werden jetzt ja in dem Wettbewerb, in den wir gehen, viele schöne Theorien erörtert“, sagt er. Seine Gegenangebot an die Schützenhalle: „Ich will es einfach nur machen.“

Der Applaus plätschert für einen politischen Aschermittwoch eher so dezent wie der Springbrunnen in der Einkaufspassage. Dafür bekommen die Besucher in Kirchveischende eine ziemliche präzise Programmschau des Kandidaten Laschet. Er will der freundliche Versöhner sein in Zeiten, die so verrückt und aggressiv erscheinen. 70 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre deutsche Einheit, Europa, Freihandel. Alles wieder bedroht, alles muss wieder neu erkämpft werden, wenn man Laschet Glauben schenkt. Jung gegen Alt, Stadt und Land, Klimawandel-Leugner gegen Klimaschützer. Unsicherheit im Innern und in der ganzen Welt.

Freundlich statt aggressiv - Laschet zeigt, wie er die CDU wieder aufrichten will

Und mittendrin die letzte Volkspartei CDU mit dem netten Aachener, der für jeden ein aufmunterndes Wort hat. Alle an Bord, das ist sein Konzept. Laschet lobt die vor der Tür demonstrierenden Bauern. Und die ältere Generation, die zahlreich im Saal vertreten ist: „Mein eigener Vater wird morgen 86. Der weiß noch, wie Bomben nachts auf Aachen fielen.“ Beim Reinkommen habe er den mittelständischen Unternehmer Walter Mennekes gesehen, der ja Vize-Präsident des FC Bayern sei. Die reflexartigen Buh-Rufe lacht Laschet weg: „Du hörst, hier sind viele schwarz-gelbe Freunde.“

Die immer stärkeren Grünen will er als neuer CDU-Bundesvorsitzende bekämpfen, aber nicht auf diese kantige Merz-Art. „Wir diskutieren darüber, ob der Drei-Tage-Bart von Robert Habeck gut liegt“, witzelt Laschet. Und Annalena Baerbock sei „immer gut drauf, alles in Ordnung“. Die Grünen legten sich inzwischen wie „die wohlige Elmar-Gunsch-Stimme“ übers Land, hätten aber keine Lösungen. „Ich mag die beiden, aber Politik ist mehr als Wohlfühlen.“

Irgendwann in seiner langen Aschermittwochs-Rede entfleucht Laschet ein Satz, der für ihn irgendwie programmatisch wirkt: „Wir sind einfach lebensfroh.“