Corona: Ärzte missbilligen Ende für Krankmeldung per Telefon

Ärzteverbände üben massive Kritik am Ende der Corona-Ausnahmeregelungen für Krankschreibungen. Seit Montag (20.4.) müssen auch Patienten mit einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege wegen einer Krankschreibung wieder in die Arztpraxis gehen. Wieland Dietrich, Vorsitzender der Freien Ärzteschaft und Dermatologe in Essen, nannte die Aufhebung der Sonderreglungen „empörend“ und „unverantwortlich.“ Die Gefahr sei nun viel größer, dass Ärzte und Praxispersonal angesteckt werden könnten.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat als höchstes Beschlussgremium in der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens am 17. April beschlossen, die vor einem Monat getroffenen Ausnahmeregelungen für die Krankschreibung nicht weiter zu verlängern. Um das Ansteckungsrisiko in den Arztpraxen zu verringern, konnte eine Arbeitsunfähigkeit (AU) auch telefonisch festgestellt werden.

Ärzte fordern Sonderregelung bis zum 23. Juni

Die Freie Ärzteschaft vermutet, dass die Regelung nun auf Druck der Wirtschaft und Krankenkassen zurückgenommen wurde und kritisiert, dass dadurch die wachsende Gefährdung von chronisch Kranken und medizinischem Personal in Kauf genommen werde. Der Verband fordert eine Beibehaltung der telefonischen Krankschreibung bis zum 23. Juni. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe dagegen macht sich für eine Fortführung der telefonischen Krankmeldung mindestens bis Ende der Kontaktsperre am 4. Mai stark. „Wir können nicht verstehen, warum der Beschluss so übers Knie gebrochen worden ist“, zeigte sich Sprecherin Heike Achtermann verwundert.

Auch der Hausärzteverband Westfalen-Lippe kann das Ende der Sonderreglungen nicht nachvollziehen. Der Beschluss gefährde die bisherigen Erfolge in der Bekämpfung der Pandemie, teilte Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Verbandes mit. Dass sich das Coronavirus in Deutschland bislang noch nicht so rasant ausbreiten konnte, habe auch mit dem „umsichtigen Verhalten der Ärzteschaft“ zu tun. „Die Ausnahmeregelung einer telefonischen AU war hier ein wichtiges Instrument“, so Richter-Scheer. Nicht zu vergessen sei auch der erhöhte Bedarf an Schutzmaterialien durch den Beschluss. Nun werde man noch mehr der ohnehin knappen Materialien benötigen.

„Mit Ignoranz werden alle bisherigen Erfolge gefährdet“

Der Hausärzteverband Nordrhein forderte ebenfalls eine sofortige Rücknahme des „unverantwortlichen Schnellschusses“. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn müsse sofort eingreifen, so Verbandschef Oliver Funken. „Der GBA gefährdet mit Ignoranz alle bisherigen Erfolge gegen das Coronavirus und hat gegen die Stimmen der Ärzteschaft entschieden.“ Befürchtungen, die Möglichkeit der telefonischen Krankmeldung könne ausgenutzt werden, seien unberechtigt. “Wir kennen viele unserer Patienten seit Langem und versorgen sie medizinisch kontinuierlich“, so Funken.

Auch in Bayern hält man die neuen Regelungen für falsch. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) warnte vor einer Gefährdung für das Praxispersonal und Patienten. Das Gesundheitsministerium in NRW wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern.