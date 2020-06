Corona-Lockerung: Tagespflege in NRW öffnet wieder

Essen Pflegende Angehörige sind in der Corona-Pandemie stark belastet. NRW will Abhilfe schaffen und öffnet am 8. Juni wieder teilstationäre Angebote.

Das Land NRW will pflegende Angehörige in der Corona-Krise entlasten: Ab Montag, 8. Juni, können Tages- und Nachtpflegezentren unter strengen Corona-Schutzregeln wieder öffnen. Das geht aus der aktuellen Betreuungsverordnung des Landes hervor. Die Leitungen der Einrichtungen seien am 26. Mai darüber informiert und gebeten worden, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Teilstationäre Pflegeangebote waren aus Infektionsschutzgründen im März geschlossen worden, was Familien mit zu Hause versorgten pflegebedürftigen Menschen vor erhebliche Probleme gestellt hat.

Ab Montag müssen Einrichtungsleiter die Einhaltung des Mindestabstands sicherstellen, ein Register der Pflegebedürftigen führen und sich schriftlich von Pflegebedürftigen und Beschäftigten bestätigen lassen, dass diese gesund sind. Wer innerhalb der vergangenen 14 Tage im Krankenhaus behandelt worden ist, muss ein negatives Corona-Ergebnis vorlegen.

Betreiber von Tageszentren blicken dennoch mit Sorge auf die Wiederaufnahme des Betriebs: "Das ist risikobehaftet", sagt Helmut Wallrafen, Vorstand des Verbandes der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen in NRW. "Hinter jedem Pflegebedürftigen stehen Familien und oder Sozialstationen. Die Infektionsketten wären gewaltig." Der Verband privater Anbieter sozialer Dienste fordert kontinuierliche Tests, um Infektionsgeschehen rechtzeitig zu erkennen. Das Land NRW steht Reihentest bisher skeptisch gegenüber: Sie gäben als Momentaufnahmen nur vermeintliche Sicherheit.