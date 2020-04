Corona: Schulstart nach den Osterferien? „Sicher nicht“

Seit Montag, 16. März sind die Schulen in NRW wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Damit hatte das Land NRW die Schüler vorzeitig in die Osterferien geschickt. Doch diese enden am kommenden Sonntag (19. April). Und wie geht es dann weiter? Während Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, empfiehlt, unter bestimmten Voraussetzungen so bald wie möglich schrittweise Grundschulen und die Sekundarstufe I zu öffnen, hält nicht nur der DGB NRW dagegen.

Fortsetzung des Unterrichts am 20. April dann nicht möglich

„Es ist unabdingbar, dass sie (die Schulen, Anm. d. Red.) mindestens eine volle Woche (7 Tage) vorher erfahren, wie und wann der Schulbetrieb wiederbeginnen soll“, schreiben der DGB, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Landeselternrat sowie weitere Lehrer- und Elternverbände in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Dementsprechend wäre eine Fortsetzung des Schulbetriebs am 20. April nicht möglich.

Der Gewerkschaftsbund geht sogar noch einen Schritt weiter: Während das Land NRW grundsätzlich noch an Abiturprüfungen in diesem Jahr festhält, sagt der Verband: „Zentrale Prüfungen sind schon parallel zum regulären Schulbetrieb eine Herausforderung. Aus unserer Sicht kann es im Schuljahr 2019/20 keine Prüfungen (ZP 10 und Abitur) geben.“

Verunsicherung durch Corona sei groß

Forderungen, die nicht nur die Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW (LEiS-NRW) unterstützen. Auch die Landeselternkonferenz, das Elternnetzwerk Integration miteinander, Gemeinsam Leben, gemeinsam Lernen, die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule, der Grundschulverband, der Progressive Eltern- und Erzieherverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft haben das Papier unterzeichnet.

Die Verunsicherung in den Schulen und bei Eltern sei groß. „Wann geht es wieder los und welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit Gesundheits- und Infektionsschutz gewährleistet sind?“, schreibt die Landeselternschaft. Zudem fordert der Verein die Offenlegung der Pläne der Landesregierung. „Schulen können sicher nicht am 20. April wieder öffnen.“ .

Die Landesschülervertretung NRW fordert in einer aktuellen Stellungnahme, die drei Wochen Schulausfall in zwei Wochen nachzuholen. Die Verschiebung der Prüfungen um fünf Tage, wie vom Schulministerium in Aussicht gestellt, „ist nicht tragbar“. Weiter fordert die Schülervertretung: „Dass Schüler die individuelle Wahlmöglichkeit zwischen dem Ablegen einer Prüfung und einem Abschluss basierend auf den bisherigen Leistungen gegeben wird. Dabei müssen in jedem Fall die Versetzung und der Abschluss der Schüler gesichert sein.“

Schrittweise Öffnung der Schulen empfohlen

Am Montag hatten die Experten der Forschungsgemeinschaft Leopoldina eine schrittweise Öffnung der Schulen empfohlen, wenn sich die Infektionen weiter auf niedrigem Niveau bewegen und die bekannten Hygieneregeln eingehalten werden.

Das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) verfolgt einen anderen Ansatz: Das RKI fordert, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen. Es gehe dabei um die Annahme, dass Jugendliche Abstandsregeln besser einhalten könnten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag. „Das ist eine Entscheidung der Politik“, ergänzte er. Es gebe Gründe dafür und dagegen.

Aus Sicht des DGB NRW sollen die Einschätzungen des RKI handlungsleitend sein. „Standards für Hygiene und Infektionsschutz müssen transparent sein. Zudem fordert der Verband Hygienekonzepte für die Schulen. Dazu zählt der DGB ausreichend Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher, Desinfektionsmittel und Toiletten mit entsprechender hygienischer Ausstattung. (ck/dpa)