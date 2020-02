Corona-Virus: NRW sieht sich gut auf Pandemie vorbereitet

Die Sorgen wegen des neuen Corona-Virus Sars-CoV-2 werden in Europa immer größer. Die Landesregierung glaubt, dass die Gesundheitsbehörden in NRW gut auf den Fall der Fälle vorbereitet seien. „Mit einem Import von einzelnen Fällen auch nach NRW muss gerechnet werden. Auch einzelne Übertragungen in Deutschland sind möglich", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag auf Nachfrage.

Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bleibe aber nach Einschätzung des Robert-Koch-Instututes (RKI) derzeit weiterhin gering.‎ Die Ereignisse in Italöien änderten derzeit nichts an dieser Gefahreneinschätzung, so die Landesregierung.

"Wachsame Gelassenheit" in NRW

Laumann spricht von "wachsamer Gelassenheit". Man werde die Situation in Deutschland und NRW sehr aufmerksam beobachten und sich mit allen Beteiligten austauschen. "Kurzum: Wenn ein Fall oder mehrere Fälle im Land auftreten sollte, sind wir gut darauf vorbereitet“, so der Minister.

Noch gibt es in NRW keinen Fall von Covid-19. Sollten solche Fälle auftreten, handelten die unteren Gesundheitsbehörden auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes, des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und der Informationen und Standards, die das Robert Koch-institut (RKI) formuliert. Diese Standards sind laut Gesundheitsministerium zusammen mit den Empfehlungen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften auch Maßgabe für die infektiologische Behandlung. Darüber hinaus gebe es den Seuchenalarmplan NRW in dem detailliert geregelt sei, wer bei einem Ausbruch der Krankheit was wann zu tun hat.

Professor warnt: Im Fall der Fälle fehlen Pfleger

Die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen erklärte am Montag, dass in Deutschland voraussichtlich genug Akutbetten zur Verfügung stünden, aber Pflegepersonal für die Betreuung fehle. Prof. Bernd Mühlbauer, der an der Westfälischen Hochschule Gesundheitsmanagement lehrt, kam in einer Studie zu diesem Ergebnis: Bei maximaler Auslastung aller verfügbaren Krankenhausbetten und einer Isolationsdauer infizierter Patienten von etwa zwei Wochen könnten in Deutschland theoretisch fast zwei Millionen Patienten im Jahr versorgt werden. Tatsächlich seien es aber nur ein Drittel davon, wenn die Patienten in Einzelzimmern isoliert werden müssen, erklärte der Experte im Informationsdienst Ruhr (idr).

Das Nadelöhr sei die Personallage in den Kliniken. Deshalb sei es wichtig, Verdachtsfälle frühzeitig zu diagnostizieren und sie zuhause zu isolieren, so Mühlbauer.

Aspirin und Paracetamol sollen helfen

Laut Landesregierung gibt es in den Kliniken in NRW rund 7000 Isolierbetten. Mehr als 2000 davon gehörten einer Kategorie an, in der, wenn erforderlich, Covid-19-Patienten versorgt werden sollen. Schutzanzüge und Schutzmasken für medizinisches Personal stünden "dezentral" zur Verfügung. Solche Gegenstände würden nicht zentral gelagert.

Spezielle Medikamente für eine Covid 19-Erkrankung gebe es nicht. Infektionen durch Coronaviren könnten

nur symptomatisch behandelt werden, zum Beispiel mit geläufigen Medikamenten wie Aspirin, Paracetamol oder Ibuprofen. Engpässe bei diesen Arzneien drohten nicht.